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https://sputnikarabic.ae/20220911/القوات-الجوية-الروسية-تحصل-على-مجموعة-من-مقاتلات-سو-35-إس-الجديدة-1067589153.html
القوات الجوية الروسية تحصل على مجموعة من مقاتلات "سو-35 إس" الجديدة
القوات الجوية الروسية تحصل على مجموعة من مقاتلات "سو-35 إس" الجديدة
حصلت القوات الجوية الروسية على مجموعة من مقاتلات "سو-35إس" الجديدة. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T12:56+0000
2022-09-11T13:17+0000
رصد عسكري
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وقالت شركة بناء الطائرات الاتحادية: "الطائرات حلقت من مدينة كومسومولسك- نا-أموري إلى مطار التمركز. هذه المقاتلات من الجيل 4 ++، التي تم بناؤها في كناز، تكمل العقد الثالث مع وزارة الدفاع الروسية لتسليمها إلى قوات الفضاء الروسية".اجتازت جميع الطائرات التي تم نقلها إلى القوات الجوية الروسية اختبارات المصنع في فرع كومسومولسك-نا-أموري، وتم اختبار كل طائرة في الجو في أوضاع تشغيل مختلفة.لن تتوقف شحنات "سو-35إس" عند هذه النقطة، وسيتم تسليم المقاتلات الأولى من هذا النموذج بموجب عقد جديد إلى الجيش هذا العام. بالتوازي مع ذلك، سيستمر تسليم أحدث مقاتلات "سو-57".
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الجوية الروسية تحصل على مجموعة من مقاتلات "سو-35 إس" الجديدة

12:56 GMT 11.09.2022 (تم التحديث: 13:17 GMT 11.09.2022)
© Sputnik . Валентин Капустин / الانتقال إلى بنك الصورإحدى المقاتلات المشاركة في العملية الخاصة الروسية بأوكرانيا
إحدى المقاتلات المشاركة في العملية الخاصة الروسية بأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
© Sputnik . Валентин Капустин
/
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حصلت القوات الجوية الروسية على مجموعة من مقاتلات "سو-35إس" الجديدة.
وقالت شركة بناء الطائرات الاتحادية: "الطائرات حلقت من مدينة كومسومولسك- نا-أموري إلى مطار التمركز. هذه المقاتلات من الجيل 4 ++، التي تم بناؤها في كناز، تكمل العقد الثالث مع وزارة الدفاع الروسية لتسليمها إلى قوات الفضاء الروسية".
اجتازت جميع الطائرات التي تم نقلها إلى القوات الجوية الروسية اختبارات المصنع في فرع كومسومولسك-نا-أموري، وتم اختبار كل طائرة في الجو في أوضاع تشغيل مختلفة.
لن تتوقف شحنات "سو-35إس" عند هذه النقطة، وسيتم تسليم المقاتلات الأولى من هذا النموذج بموجب عقد جديد إلى الجيش هذا العام. بالتوازي مع ذلك، سيستمر تسليم أحدث مقاتلات "سو-57".
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