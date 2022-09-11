https://sputnikarabic.ae/20220911/الكرملين-بوتين-بحث-هاتفيا-مع-ماكرون-الوضع-في-أوكرانيا--1067594679.html
الكرملين: بوتين يبحث هاتفيا مع ماكرون الوضع في أوكرانيا
الكرملين: بوتين يبحث هاتفيا مع ماكرون الوضع في أوكرانيا
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث هاتفيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في أوكرانيا وسلامة محطة زابوروجيه النووية. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T14:11+0000
2022-09-11T14:11+0000
2022-09-11T14:29+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مكتب اتصال
إيمانويل ماكرون
أخبار أوكرانيا
فلاديمير بوتين
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وقالت الخدمة الصحفية للكرملين في بيان: "بمبادرة من الجانب الفرنسي، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون. وجرى تبادل مفصل وصريح للآراء حول الوضع في أوكرانيا، مع التركيز على ضمان سلامة محطة زابوروجيه للطاقة النووية".وتابع البيان أن الرئيس الروسي أطلع نظيره الفرنسي على الإجراءات التي يتخذها المتخصصون الروس لضمان الحماية المادية لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه، وشدد على ضرورة التأثير على كييف لوقف القصف على الفور.في المحادثة بين بوتين وماكرون، تم التعبير عن الاستعداد المتبادل للتفاعل غير المسيس بشأن الوضع حول محطة زابوروجيه بمشاركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
https://sputnikarabic.ae/20220909/الخارجية-الروسية-لا-توجد-خطط-للقاء-بوتين-وزيلينسكي-في-قمة-مجموعة-العشرين-1067511239.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, مكتب اتصال, إيمانويل ماكرون, أخبار أوكرانيا, فلاديمير بوتين
روسيا, مكتب اتصال, إيمانويل ماكرون, أخبار أوكرانيا, فلاديمير بوتين
الكرملين: بوتين يبحث هاتفيا مع ماكرون الوضع في أوكرانيا
14:11 GMT 11.09.2022 (تم التحديث: 14:29 GMT 11.09.2022) تابعنا عبر
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث هاتفيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في أوكرانيا وسلامة محطة زابوروجيه النووية.
وقالت الخدمة الصحفية للكرملين في بيان: "بمبادرة من الجانب الفرنسي، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون. وجرى تبادل مفصل وصريح للآراء حول الوضع في أوكرانيا، مع التركيز على ضمان سلامة محطة زابوروجيه للطاقة النووية".
وأضاف البيان: "لفت الجانب الروسي الانتباه إلى الهجمات الأوكرانية المنتظمة على منشآت محطة رابوروجيه النووية، بما في ذلك منشأة لتخزين النفايات المشعة، وهو أمر محفوف بالعواقب الوخيمة".
وتابع البيان أن الرئيس الروسي أطلع نظيره الفرنسي على الإجراءات التي يتخذها المتخصصون الروس لضمان الحماية المادية لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه، وشدد على ضرورة التأثير على كييف لوقف القصف على الفور.
"الرئيس الروسي أبلغ عن الإجراءات التي اتخذها المختصون الروس لضمان الحماية المادية للمحطة وشدد على ضرورة التأثير على سلطات كييف حتى يتم وقف قصف المحطة على الفور".
في المحادثة بين بوتين وماكرون، تم التعبير عن الاستعداد المتبادل للتفاعل غير المسيس بشأن الوضع حول محطة زابوروجيه بمشاركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.