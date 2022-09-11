https://sputnikarabic.ae/20220911/الكرملين-بوتين-بحث-هاتفيا-مع-ماكرون-الوضع-في-أوكرانيا--1067594679.html

الكرملين: بوتين يبحث هاتفيا مع ماكرون الوضع في أوكرانيا

الكرملين: بوتين يبحث هاتفيا مع ماكرون الوضع في أوكرانيا

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث هاتفيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في أوكرانيا وسلامة محطة زابوروجيه النووية. 11.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-11T14:11+0000

2022-09-11T14:11+0000

2022-09-11T14:29+0000

روسيا

العملية العسكرية الروسية الخاصة

مكتب اتصال

إيمانويل ماكرون

أخبار أوكرانيا

فلاديمير بوتين

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وقالت الخدمة الصحفية للكرملين في بيان: "بمبادرة من الجانب الفرنسي، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون. وجرى تبادل مفصل وصريح للآراء حول الوضع في أوكرانيا، مع التركيز على ضمان سلامة محطة زابوروجيه للطاقة النووية".وتابع البيان أن الرئيس الروسي أطلع نظيره الفرنسي على الإجراءات التي يتخذها المتخصصون الروس لضمان الحماية المادية لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه، وشدد على ضرورة التأثير على كييف لوقف القصف على الفور.في المحادثة بين بوتين وماكرون، تم التعبير عن الاستعداد المتبادل للتفاعل غير المسيس بشأن الوضع حول محطة زابوروجيه بمشاركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

https://sputnikarabic.ae/20220909/الخارجية-الروسية-لا-توجد-خطط-للقاء-بوتين-وزيلينسكي-في-قمة-مجموعة-العشرين-1067511239.html

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روسيا, مكتب اتصال, إيمانويل ماكرون, أخبار أوكرانيا, فلاديمير بوتين