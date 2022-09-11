https://sputnikarabic.ae/20220911/المعركة-في-الجو-الروسية-القاتلة-سو-57-ضد-جي-20-الصينية-من-ينتصر؟-1067573437.html
المعركة في الجو... الروسية القاتلة "سو-57" ضد "جي-20" الصينية... من ينتصر؟
المعركة في الجو... الروسية القاتلة "سو-57" ضد "جي-20" الصينية... من ينتصر؟
تعمل كل من روسيا والصين على تطوير المقاتلة من الجيل الخامس، في محاولة لتحدي الهيمنة الأمريكية في النظام الدولي. ومع ذلك، فإن هاتين القوتين العظميين تتخذان... 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T06:58+0000
2022-09-11T06:58+0000
2022-09-11T06:58+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
السلاح الصيني
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وكتبت مجلة "ناشيونال إنترست" أنه من حيث القدرات الحركية الكلية، من المرجح أن تتفوق الطائرة سو-57 على المقاتلة الصينية J-20. من الواضح أن التحكم في ناقلات الدفع الثلاثي الأبعاد (من جميع الزوايا) للمحركات، بالإضافة إلى الدفع الكافي، سيوفر للطائرة سو-57 القدرة على المناورة بزاوية ممتازة للهجوم بسرعات منخفضة.تتميز سو-57 بتصميم ديناميكي هوائي رائع، لكن المقاتلة الروسية لديها أداء خفي أقل بكثير من المقاتلة الصينية J-20، ناهيك عن مقاتلات الشبح الأمريكية مثل F-22 أو مقاتلة لوكهيد مارتن F-35 الموحدة.فيما يتعلق بأجهزة الاستشعار، لا يزال من الصعب تحديد أي من هذه المقاتلات هي الأكثر تقدمًا - ولكن ما هو واضح هو أن الروس والصينيين لديهم مفاهيم مختلفة تمامًا فيما يتعلق بالاستخدام التشغيلي. لم يتم تصميم سو-57 أبدًا لتكون مقاتلة شبح حقيقية، كما أنها تفتقر إلى مجموعة من أجهزة الاستشعار التي يمكنها تحييد طائرات الشبح الغربية. يأمل الروس أن توفر مجموعة المستشعرات في سو-57 - والتي تتضمن رادار N036L-1-01 L-band - للطيار بيانات الموقع الأساسي لمقاتلات الجيل الخامس الأعداء مثل رابتور.يبدو أن J-20 لم يتم تصميمها كمقاتلة تفوق جوي، كما كان الحال مع سو-57. يبدو أن مفهومها التشغيلي يستند إلى الفكرة الأمريكية لاستخدام مقاتلات الجيل الخامس. لا يُعرف سوى القليل عن إلكترونيات الطيران وأنظمة الاستشعار في J-20، ولكن من المحتمل أن تحتوي الطائرة الصينية على رادار صفيف مرحلي نشط، ونظام تتبع وتوجيه إلكتروني بصري مثبت في المقدمة (EOTS)، وكاميرا كروية تعمل بالأشعة تحت الحمراء / الكهروضوئية. بالإضافة إلى هوائيات دعم إلكترونية سلبية من النوع المثبت على F-35 لنظام AN / ASQ-239. يبدو أن J-20 لديها نظام اتصالات متطور، وإلكترونيات طيران متكاملة، وقمرة قيادة مع شاشة تذكرنا بالطائرة المقاتلة F-35. في الواقع، من المحتمل أن تكون إلكترونيات الطيران J-20 قابلة للمقارنة مع تلك الموجودة في الطائرات المقاتلة F-22 و F-35، لكنها ليست مثالية.في النهاية، يمكن القول إن لكل من الروس والصينيين متطلبات مختلفة وأولويات تصميم مختلفة، مما أجبرهم على اتخاذ قرارات حل وسط مختلفة عن بعضهم بعضا عند تطوير مقاتلات الجيل الخامس.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, سلاح روسيا, السلاح الصيني
رصد عسكري, سلاح روسيا, السلاح الصيني
المعركة في الجو... الروسية القاتلة "سو-57" ضد "جي-20" الصينية... من ينتصر؟
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تعمل كل من روسيا والصين على تطوير المقاتلة من الجيل الخامس، في محاولة لتحدي الهيمنة الأمريكية في النظام الدولي. ومع ذلك، فإن هاتين القوتين العظميين تتخذان مقاربات مختلفة قليلاً عند تطوير مقاتلات من الجيل التالي. هذه الاختلافات مدفوعة بمجموعة من العوامل، بما في ذلك إدراك التهديد ومتطلباته، فضلاً عن الوصول إلى التكنولوجيا والموارد المالية.
وكتبت مجلة "ناشيونال إنترست" أنه من حيث القدرات الحركية الكلية، من المرجح أن تتفوق الطائرة سو-57 على المقاتلة الصينية J-20. من الواضح أن التحكم في ناقلات الدفع الثلاثي الأبعاد (من جميع الزوايا) للمحركات، بالإضافة إلى الدفع الكافي، سيوفر للطائرة سو-57 القدرة على المناورة بزاوية ممتازة للهجوم بسرعات منخفضة.
تتميز سو-57 بتصميم ديناميكي هوائي رائع، لكن المقاتلة الروسية لديها أداء خفي أقل بكثير من المقاتلة الصينية J-20، ناهيك عن مقاتلات الشبح الأمريكية مثل F-22 أو مقاتلة لوكهيد مارتن F-35 الموحدة.
من المرجح أن تتخلف المقاتلة الصينية عن سو-57 من حيث القدرات الحركية البسيطة - من حيث القدرة على المناورة والصفات الأسرع من الصوت. تكمن مشكلة المقاتلات الصينية في أن بكين لا تمتلك محركًا نفاثًا لتشغيل طائرات جي-20. في الوقت الحالي، يبدو أن المقاتلات الصينية يتم تزويدها بمحركين روسيين الصنع AL-31FN ، لكل منهما قوة دفع لاحقة تبلغ 15 ألف كيلوغرام / قوة. ومع ذلك، وفقًا لبعض التقارير، بدأ الصينيون الآن في تثبيت محركات WS-10G ذات التصميم الصيني مع توجيه دفع متغير، وهي نسخ من محركات AL-31FN، على J-20. يتم حاليًا تطوير محركات أكثر قوة وأكثر ملاءمة من إنتاجهم WS-15 بقوة دفع تبلغ 18 ألف كيلوغرام / قوة، لكن لم يتضح بعد متى سيكون الصينيون قادرين على بدء الإنتاج الضخم لها. من الناحية النظرية، يجب أن تكون J-20 قادرة على الطيران بسرعات تفوق سرعة الصوت، ولكن في هذه الحالة، على ما يبدو، ستكون أقل قدرة على المناورة من سو-57.
فيما يتعلق بأجهزة الاستشعار، لا يزال من الصعب تحديد أي من هذه المقاتلات هي الأكثر تقدمًا - ولكن ما هو واضح هو أن الروس والصينيين لديهم مفاهيم مختلفة تمامًا فيما يتعلق بالاستخدام التشغيلي. لم يتم تصميم سو-57 أبدًا لتكون مقاتلة شبح حقيقية، كما أنها تفتقر إلى مجموعة من أجهزة الاستشعار التي يمكنها تحييد طائرات الشبح الغربية. يأمل الروس أن توفر مجموعة المستشعرات في سو-57 - والتي تتضمن رادار N036L-1-01 L-band - للطيار بيانات الموقع الأساسي لمقاتلات الجيل الخامس الأعداء مثل رابتور.
يبدو أن J-20 لم يتم تصميمها كمقاتلة تفوق جوي، كما كان الحال مع سو-57
. يبدو أن مفهومها التشغيلي يستند إلى الفكرة الأمريكية لاستخدام مقاتلات الجيل الخامس. لا يُعرف سوى القليل عن إلكترونيات الطيران وأنظمة الاستشعار في J-20، ولكن من المحتمل أن تحتوي الطائرة الصينية على رادار صفيف مرحلي نشط، ونظام تتبع وتوجيه إلكتروني بصري مثبت في المقدمة (EOTS)، وكاميرا كروية تعمل بالأشعة تحت الحمراء / الكهروضوئية. بالإضافة إلى هوائيات دعم إلكترونية سلبية من النوع المثبت على F-35 لنظام AN / ASQ-239. يبدو أن J-20 لديها نظام اتصالات متطور، وإلكترونيات طيران متكاملة، وقمرة قيادة مع شاشة تذكرنا بالطائرة المقاتلة F-35. في الواقع، من المحتمل أن تكون إلكترونيات الطيران J-20 قابلة للمقارنة مع تلك الموجودة في الطائرات المقاتلة F-22 و F-35، لكنها ليست مثالية.
المقاتلة J-20 لديها نظام استشعار مشابه لأنظمة استشعار F-35 لأنها مصممة بشكل أساسي كمقاتلة ضاربة بعيدة المدى، ومهمتها تهديد القواعد الأمريكية والسفن الأمريكية في المحيط الهادئ. قد يكون لها أيضًا دور في التشويش على العمليات الجوية الأمريكية من خلال مهاجمة طائرات الناقلات الأمريكية والطائرات الخاصة مثل E-3 AWACS أو E-8 JSTARS أو E2D Hawkeye بصواريخ جو - جو بعيدة المدى، باستخدام مجموعة من الصفات مثل السرعة والتخفي. من المحتمل أن J-20 لم تكن مصممة لمحاربة المقاتلات الأمريكية من الجيل الخامس بشكل مباشر مثل F-22 أو F-35، إلا في حالة الدفاع عن النفس. في المقابل، فإن الروسية سو-57 هي مقاتلة تفوق جوي، ومهمتها هي محاربة مقاتلات F-22 و F-35 الأمريكية.
في النهاية، يمكن القول إن لكل من الروس والصينيين متطلبات مختلفة وأولويات تصميم مختلفة، مما أجبرهم على اتخاذ قرارات حل وسط مختلفة عن بعضهم بعضا عند تطوير مقاتلات الجيل الخامس.