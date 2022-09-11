https://sputnikarabic.ae/20220911/المعركة-في-الجو-الروسية-القاتلة-سو-57-ضد-جي-20-الصينية-من-ينتصر؟-1067573437.html

المعركة في الجو... الروسية القاتلة "سو-57" ضد "جي-20" الصينية... من ينتصر؟

المعركة في الجو... الروسية القاتلة "سو-57" ضد "جي-20" الصينية... من ينتصر؟

تعمل كل من روسيا والصين على تطوير المقاتلة من الجيل الخامس، في محاولة لتحدي الهيمنة الأمريكية في النظام الدولي. ومع ذلك، فإن هاتين القوتين العظميين تتخذان... 11.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-11T06:58+0000

2022-09-11T06:58+0000

2022-09-11T06:58+0000

رصد عسكري

سلاح روسيا

السلاح الصيني

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وكتبت مجلة "ناشيونال إنترست" أنه من حيث القدرات الحركية الكلية، من المرجح أن تتفوق الطائرة سو-57 على المقاتلة الصينية J-20. من الواضح أن التحكم في ناقلات الدفع الثلاثي الأبعاد (من جميع الزوايا) للمحركات، بالإضافة إلى الدفع الكافي، سيوفر للطائرة سو-57 القدرة على المناورة بزاوية ممتازة للهجوم بسرعات منخفضة.تتميز سو-57 بتصميم ديناميكي هوائي رائع، لكن المقاتلة الروسية لديها أداء خفي أقل بكثير من المقاتلة الصينية J-20، ناهيك عن مقاتلات الشبح الأمريكية مثل F-22 أو مقاتلة لوكهيد مارتن F-35 الموحدة.فيما يتعلق بأجهزة الاستشعار، لا يزال من الصعب تحديد أي من هذه المقاتلات هي الأكثر تقدمًا - ولكن ما هو واضح هو أن الروس والصينيين لديهم مفاهيم مختلفة تمامًا فيما يتعلق بالاستخدام التشغيلي. لم يتم تصميم سو-57 أبدًا لتكون مقاتلة شبح حقيقية، كما أنها تفتقر إلى مجموعة من أجهزة الاستشعار التي يمكنها تحييد طائرات الشبح الغربية. يأمل الروس أن توفر مجموعة المستشعرات في سو-57 - والتي تتضمن رادار N036L-1-01 L-band - للطيار بيانات الموقع الأساسي لمقاتلات الجيل الخامس الأعداء مثل رابتور.يبدو أن J-20 لم يتم تصميمها كمقاتلة تفوق جوي، كما كان الحال مع سو-57. يبدو أن مفهومها التشغيلي يستند إلى الفكرة الأمريكية لاستخدام مقاتلات الجيل الخامس. لا يُعرف سوى القليل عن إلكترونيات الطيران وأنظمة الاستشعار في J-20، ولكن من المحتمل أن تحتوي الطائرة الصينية على رادار صفيف مرحلي نشط، ونظام تتبع وتوجيه إلكتروني بصري مثبت في المقدمة (EOTS)، وكاميرا كروية تعمل بالأشعة تحت الحمراء / الكهروضوئية. بالإضافة إلى هوائيات دعم إلكترونية سلبية من النوع المثبت على F-35 لنظام AN / ASQ-239. يبدو أن J-20 لديها نظام اتصالات متطور، وإلكترونيات طيران متكاملة، وقمرة قيادة مع شاشة تذكرنا بالطائرة المقاتلة F-35. في الواقع، من المحتمل أن تكون إلكترونيات الطيران J-20 قابلة للمقارنة مع تلك الموجودة في الطائرات المقاتلة F-22 و F-35، لكنها ليست مثالية.في النهاية، يمكن القول إن لكل من الروس والصينيين متطلبات مختلفة وأولويات تصميم مختلفة، مما أجبرهم على اتخاذ قرارات حل وسط مختلفة عن بعضهم بعضا عند تطوير مقاتلات الجيل الخامس.

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رصد عسكري, سلاح روسيا, السلاح الصيني