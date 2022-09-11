https://sputnikarabic.ae/20220911/المغرب-يمول-مشاريع-في-جامعة-القدس-1067608813.html
المغرب يمول مشاريع في جامعة القدس
المغرب يمول مشاريع في جامعة القدس
يساهم المغرب بتمويل مشاريع في جامعة القدس، حيث شارك بوضع حجر الأساس لتهيئة الساحات في الحرم الجامعي لجامعة القدس ببيت حنينا. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T20:27+0000
2022-09-11T20:27+0000
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وأفادت صحيفة "هسبريس" المغربية بأن التمويل المغربي جاء بنحو 300 ألف دولار، والذي يأتي ضمن برنامج النوادي البيئية، الذي أطلقته "وكالة بيت مال القدس الشريف" في المؤسسات التعليمية بالمدينة المقدسة.وقال مصدر مسؤول في الوكالة أن المشروع يهدف إلى إعادة هيكلة الساحات والمرافق داخل الحرم الجامعي، وتحسين جودتها، وتهيئة المدخل الرئيسي والممرات، وإقامة فضاءات استراحة وتجهيزها، فضلا عن إقامة مدرجات بملعب الجامعة.في السياق ذاته، تم توقيع اتفاقية لإقامة مشروع النادي البيئي بالحرم الجامعي بين الوكالة وجامعة القدس، حيث سيتيح تجهيز مساحات خضراء بمنظومة السقي الموضعي، وإحداث محطة صغيرة نموذجية لتجميع مياه الأمطار وتدويرها.ويتضمن المشروع كذلك إنشاء مزرعة تجارب صغيرة تشمل أصنافا متنوعة من النباتات المغربية، وتهيئة فضاء المتحف الإيكولوجي وتجهيزه، إلى جانب بناء مدرج لملعب الجامعة، مع تثبيت ألواح شمسية في الساحات ستستخدم قصد إنارة الممرات.يشار إلى أن الوكالة ذاتها تهدف من خلال مشروع النوادي البيئية إلى تربية وتثقيف الأطفال المقدسيين بأهمية الحفاظ على التوازن الطبيعي في القدس.
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آخر أخبار القدس الأن, أخبار المغرب اليوم
آخر أخبار القدس الأن, أخبار المغرب اليوم
المغرب يمول مشاريع في جامعة القدس
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يساهم المغرب بتمويل مشاريع في جامعة القدس، حيث شارك بوضع حجر الأساس لتهيئة الساحات في الحرم الجامعي لجامعة القدس ببيت حنينا.
وأفادت صحيفة
"هسبريس" المغربية بأن التمويل المغربي جاء بنحو 300 ألف دولار، والذي يأتي ضمن برنامج النوادي البيئية، الذي أطلقته "وكالة بيت مال القدس الشريف" في المؤسسات التعليمية بالمدينة المقدسة.
وقال مصدر مسؤول في الوكالة أن المشروع يهدف إلى إعادة هيكلة الساحات والمرافق داخل الحرم الجامعي، وتحسين جودتها، وتهيئة المدخل الرئيسي والممرات، وإقامة فضاءات استراحة وتجهيزها، فضلا عن إقامة مدرجات بملعب الجامعة.
في السياق ذاته، تم توقيع اتفاقية لإقامة مشروع النادي البيئي بالحرم الجامعي بين الوكالة وجامعة القدس، حيث سيتيح تجهيز مساحات خضراء بمنظومة السقي الموضعي، وإحداث محطة صغيرة نموذجية لتجميع مياه الأمطار وتدويرها.
ويتضمن المشروع كذلك إنشاء مزرعة تجارب صغيرة تشمل أصنافا متنوعة من النباتات المغربية، وتهيئة فضاء المتحف الإيكولوجي وتجهيزه، إلى جانب بناء مدرج لملعب الجامعة، مع تثبيت ألواح شمسية في الساحات ستستخدم قصد إنارة الممرات.
يشار إلى أن الوكالة ذاتها تهدف من خلال مشروع النوادي البيئية إلى تربية وتثقيف الأطفال المقدسيين بأهمية الحفاظ على التوازن الطبيعي في القدس.