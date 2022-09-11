https://sputnikarabic.ae/20220911/الهند-تكشف-شبكة-من-شركات-وهمية-ذات-صلة-بالصين-1067595590.html
الهند تكشف شبكة من شركات وهمية "ذات صلة بالصين"
الهند تكشف شبكة من شركات وهمية "ذات صلة بالصين"
أعلنت الهند، اليوم الأحد، أنها ألقت القبض على رجل كان "العقل المدبر" لإطلاق العديد من الشركات الوهمية "المرتبطة بالصين"، والذي عين مديرين وهميين لإدارة الأعمال... 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T14:31+0000
2022-09-11T14:31+0000
2022-09-11T14:31+0000
أخبار الهند اليوم
الصين
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عملية الاعتقال تأتي ضمن تحقيق أكبر أطلقه مكتب التحقيق في الاحتيال الخطير التابع للحكومة الفيدرالية، ضد مؤسسي الشركات الوهمية المستخدمة في إجراء معاملات غير قانونية، بحسب وكالة "رويترز".في وقت سابق من هذا الشهر، بدأت الحكومة تطبيق إجراءات صارمة ضد المؤسسات التي توظف مديريين وهميين لبعض الشركات الوهمية التي قالت إنها "ذات صلة بالصين".وقال مكتب التحقيق في الاحتيال الخطير إنه ألقى القبض على رجل يدعى دورتس، والذي شغل منصب عضو في مجلس إدارة شركة "جيليان إنديا"، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة "جيليان هونغ كونغ"، كما داهم أماكن متعددة للكشف عن عملية الاحتيال.ولم يحدد المكتب الروابط الصينية للشركات الوهمية تلك، كما لم يكشف عن طبيعة عمليات الاحتيال المزعوم ارتكابها. لكنه قال إن دورتس استخدم أسماء المواطنين غير المتعلمين والذين يعملون في وظائف متواضعة كمديريين للعديد من الشركات الوهمية.ذكرت صحيفة "إنديان إكسبريس" أن الشرطة المحلية ألقت القبض على مديرين لشركة، من بينهم مواطن صيني، لتورطهما المزعوم في تعيين مديرين وهميين لشركات وهمية "مرتبطة بالصين".
https://sputnikarabic.ae/20220725/الرئيس-الصيني-يعرب-عن-استعداده-لحل-الخلافات-مع-الهند-1065523264.html
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أخبار الهند اليوم, الصين
الهند تكشف شبكة من شركات وهمية "ذات صلة بالصين"
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أعلنت الهند، اليوم الأحد، أنها ألقت القبض على رجل كان "العقل المدبر" لإطلاق العديد من الشركات الوهمية "المرتبطة بالصين"، والذي عين مديرين وهميين لإدارة الأعمال الاحتيالية.
عملية الاعتقال تأتي ضمن تحقيق أكبر أطلقه مكتب التحقيق في الاحتيال الخطير التابع للحكومة الفيدرالية، ضد مؤسسي الشركات الوهمية المستخدمة في إجراء معاملات غير قانونية، بحسب وكالة
"رويترز".
في وقت سابق من هذا الشهر، بدأت الحكومة تطبيق إجراءات صارمة ضد المؤسسات التي توظف مديريين وهميين لبعض الشركات الوهمية التي قالت إنها "ذات صلة بالصين".
وقال مكتب التحقيق في الاحتيال الخطير إنه ألقى القبض على رجل يدعى دورتس، والذي شغل منصب عضو في مجلس إدارة شركة "جيليان إنديا"، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة "جيليان هونغ كونغ"، كما داهم أماكن متعددة للكشف عن عملية الاحتيال.
ولم يحدد المكتب الروابط الصينية
للشركات الوهمية تلك، كما لم يكشف عن طبيعة عمليات الاحتيال المزعوم ارتكابها. لكنه قال إن دورتس استخدم أسماء المواطنين غير المتعلمين والذين يعملون في وظائف متواضعة كمديريين للعديد من الشركات الوهمية.
ذكرت صحيفة "إنديان إكسبريس" أن الشرطة المحلية ألقت القبض على مديرين لشركة، من بينهم مواطن صيني، لتورطهما المزعوم في تعيين مديرين وهميين لشركات وهمية "مرتبطة بالصين".