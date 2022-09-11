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https://sputnikarabic.ae/20220911/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-بدء-المشاورات-بشأن-إنشاء-منطقة-عازلة-حول-محطة-زابوروجيه--1067601286.html
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: بدء المشاورات بشأن إنشاء منطقة عازلة حول محطة زابوروجيه
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: بدء المشاورات بشأن إنشاء منطقة عازلة حول محطة زابوروجيه
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بداية المشاورات حول إنشاء منطقة عازلة للأمن النووي والمادي حول محطة زابوروجيه النووية. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T16:10+0000
2022-09-11T16:10+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أخبار أوكرانيا
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وقالت الوكالة في بيان نشرته عبر حسابها على موقع "تويتر"، اليوم الأحد: "يرحب رفائيل غروسي (المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية) بالأخبار حول استعادة إمدادات الكهرباء، لكنه لا يزال قلقا للغاية بشأن الوضع في محطة زابوروجيه النووية وسط استمرار القصف. هناك حاجة ملحة لإنشاء حاجز أمني نووي ومادي حول منطقة محطة زابوروجيه النووية، وبدأت المشاورات".وأغلقت إدارة محطة زابوروجيه للطاقة النووية، اليوم الأحد، وحدة الطاقة السادسة والأخيرة التي كانت تعمل في المحطة.وقال عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، إن سبب إيقاف وحدات الطاقة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية يرتبط بإمكانية حدوث "حالة طوارئ" بسبب الحمل المتغير باستمرار وأنماط تشغيل التوربينات والمفاعلات بسبب قصف خطوط الجهد العالي والبنية التحتية للطاقة.وأضاف: "يعود إيقاف تشغيل وحدات الطاقة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية إلى حقيقة أن طريقة تشغيل المفاعلات والتوربينات الخاصة بوحدات الطاقة مضطرة للتغيير باستمرار".وأضاف أنه "في الوقت الحالي، انقطعت خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي من جانب الأراضي المحررة بقصف مستهدف من قبل القوات الأوكرانية".وقال روغوف: "إن نقل الكهرباء إلى الأراضي التي تسيطر عليها كييف توقف بمبادرة من السلطات الأوكرانية".
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العالم, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, أخبار أوكرانيا
العالم, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, أخبار أوكرانيا

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: بدء المشاورات بشأن إنشاء منطقة عازلة حول محطة زابوروجيه

16:10 GMT 11.09.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية. أوكرانيا، 1 سبتمبر 2022
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية. أوكرانيا، 1 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy
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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بداية المشاورات حول إنشاء منطقة عازلة للأمن النووي والمادي حول محطة زابوروجيه النووية.
وقالت الوكالة في بيان نشرته عبر حسابها على موقع "تويتر"، اليوم الأحد: "يرحب رفائيل غروسي (المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية) بالأخبار حول استعادة إمدادات الكهرباء، لكنه لا يزال قلقا للغاية بشأن الوضع في محطة زابوروجيه النووية وسط استمرار القصف. هناك حاجة ملحة لإنشاء حاجز أمني نووي ومادي حول منطقة محطة زابوروجيه النووية، وبدأت المشاورات".
وأغلقت إدارة محطة زابوروجيه للطاقة النووية، اليوم الأحد، وحدة الطاقة السادسة والأخيرة التي كانت تعمل في المحطة.
وقال عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، إن سبب إيقاف وحدات الطاقة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية يرتبط بإمكانية حدوث "حالة طوارئ" بسبب الحمل المتغير باستمرار وأنماط تشغيل التوربينات والمفاعلات بسبب قصف خطوط الجهد العالي والبنية التحتية للطاقة.
وأضاف: "يعود إيقاف تشغيل وحدات الطاقة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية إلى حقيقة أن طريقة تشغيل المفاعلات والتوربينات الخاصة بوحدات الطاقة مضطرة للتغيير باستمرار".
"قصف المحطة وخطوط نقل الطاقة فيها أدى إلى إعطابها، وبناء على ذلك، من الضروري تغيير طريقة تشغيل وحدات الطاقة باستمرار وهذا ضار للغاية بالنسبة لها".
وأضاف أنه "في الوقت الحالي، انقطعت خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي من جانب الأراضي المحررة بقصف مستهدف من قبل القوات الأوكرانية".
وقال روغوف: "إن نقل الكهرباء إلى الأراضي التي تسيطر عليها كييف توقف بمبادرة من السلطات الأوكرانية".
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