الوكالة الدولية للطاقة الذرية: بدء المشاورات بشأن إنشاء منطقة عازلة حول محطة زابوروجيه
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية. أوكرانيا، 1 سبتمبر 2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy/
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بداية المشاورات حول إنشاء منطقة عازلة للأمن النووي والمادي حول محطة زابوروجيه النووية.
وقالت الوكالة في بيان نشرته عبر حسابها على موقع "تويتر"، اليوم الأحد: "يرحب رفائيل غروسي (المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية) بالأخبار حول استعادة إمدادات الكهرباء، لكنه لا يزال قلقا للغاية بشأن الوضع في محطة زابوروجيه النووية وسط استمرار القصف. هناك حاجة ملحة لإنشاء حاجز أمني نووي ومادي حول منطقة محطة زابوروجيه النووية، وبدأت المشاورات".
While DG @RafaelMGrossi welcomes this restoration, he remains gravely concerned about the situation at #Zaporizhzhya NPP as long as any shelling continues. A nuclear safety and security protection zone should urgently be established at ZNPP, and consultations have started.— IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) September 11, 2022
وأغلقت إدارة محطة زابوروجيه للطاقة النووية، اليوم الأحد، وحدة الطاقة السادسة والأخيرة التي كانت تعمل في المحطة.
وقال عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، إن سبب إيقاف وحدات الطاقة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية يرتبط بإمكانية حدوث "حالة طوارئ" بسبب الحمل المتغير باستمرار وأنماط تشغيل التوربينات والمفاعلات بسبب قصف خطوط الجهد العالي والبنية التحتية للطاقة.
وأضاف: "يعود إيقاف تشغيل وحدات الطاقة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية إلى حقيقة أن طريقة تشغيل المفاعلات والتوربينات الخاصة بوحدات الطاقة مضطرة للتغيير باستمرار".
"قصف المحطة وخطوط نقل الطاقة فيها أدى إلى إعطابها، وبناء على ذلك، من الضروري تغيير طريقة تشغيل وحدات الطاقة باستمرار وهذا ضار للغاية بالنسبة لها".
وأضاف أنه "في الوقت الحالي، انقطعت خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي من جانب الأراضي المحررة بقصف مستهدف من قبل القوات الأوكرانية".
وقال روغوف: "إن نقل الكهرباء إلى الأراضي التي تسيطر عليها كييف توقف بمبادرة من السلطات الأوكرانية".