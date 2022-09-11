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https://sputnikarabic.ae/20220911/انقطاع-التيار-الكهربائي-عن-أربع-مناطق-أوكرانية-1067607554.html
انقطاع التيار الكهربائي عن أربع مناطق في أوكرانيا
انقطاع التيار الكهربائي عن أربع مناطق في أوكرانيا
أعلن مكتب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلنيسكي، اليوم الأحد، انقطاع الكهرباء عن مناطق خاركوف وسومي وبولتافا ودنيبروبتروفسك وجزئيا عن دونيتسك. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T19:10+0000
2022-09-11T19:18+0000
أخبار أوكرانيا
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سبوتنيك. من جانبها، أفادت صحيفة "فيستي" الأوكرانية أنه تم الإبلاغ عن انقطاع التيار الكهربائي اليوم الأحد في أربع مناطق على الأقل.في سياق متصل، اتهم زيلينسكي روسيا بالوقوف وراء انقطاع الكهرباء شرقي أوكرانيا، زاعما أن روسيا "تريد ترك الناس دون كهرباء وتدفئة".وفي وقت سابق، أحبطت قوات الأمن الروسية سلسلة من الهجمات الإرهابية على أراضي منطقة خيرسون، كان من المفترض أن ينفذها أعضاء المنظمات القومية الأوكرانية بإشراف القوات الخاصة الأوكرانية.وقال مصدر أمني روسي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، "نتيجة للإجراءات العملياتية والقتالية التي تم تنفيذها، تم إحباط سلسلة من الأعمال الإرهابية في إقليم خيرسون".
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

انقطاع التيار الكهربائي عن أربع مناطق في أوكرانيا

19:10 GMT 11.09.2022 (تم التحديث: 19:18 GMT 11.09.2022)
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أعلن مكتب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلنيسكي، اليوم الأحد، انقطاع الكهرباء عن مناطق خاركوف وسومي وبولتافا ودنيبروبتروفسك وجزئيا عن دونيتسك.
سبوتنيك. من جانبها، أفادت صحيفة "فيستي" الأوكرانية أنه تم الإبلاغ عن انقطاع التيار الكهربائي اليوم الأحد في أربع مناطق على الأقل.
في سياق متصل، اتهم زيلينسكي روسيا بالوقوف وراء انقطاع الكهرباء شرقي أوكرانيا، زاعما أن روسيا "تريد ترك الناس دون كهرباء وتدفئة".
وفي وقت سابق، أحبطت قوات الأمن الروسية سلسلة من الهجمات الإرهابية على أراضي منطقة خيرسون، كان من المفترض أن ينفذها أعضاء المنظمات القومية الأوكرانية بإشراف القوات الخاصة الأوكرانية.
وقال مصدر أمني روسي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، "نتيجة للإجراءات العملياتية والقتالية التي تم تنفيذها، تم إحباط سلسلة من الأعمال الإرهابية في إقليم خيرسون".
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