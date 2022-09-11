https://sputnikarabic.ae/20220911/برلمانية-عراقية-نحن-مع-الانتخابات-المبكرة-في-حال-توافق-الجميع-على-هذه-الشروط-1067581008.html

برلمانية عراقية: نحن مع الانتخابات المبكرة في حال توافق الجميع على هذه الشروط

برلمانية عراقية: نحن مع الانتخابات المبكرة في حال توافق الجميع على هذه الشروط

قالت البرلمانية العراقية فيان صبري، إن إجراء انتخابات برلمانية مبكرة يجب أن يكون وفق اشتراطات. 11.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-11T11:22+0000

2022-09-11T11:22+0000

2022-09-11T11:22+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104464/05/1044640597_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2314eb89784929b01e8a69474551db30.jpg

واستبعدت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، توجه البرلمان الحالي إلى حل نفسه، خاصة في ظل أغلبية لـ "الإطار التنسيقي". خاصة بعد تأكيد المحكمة الاتحادية العليا العراقية أنها لا تملك السلطة الدستورية لحل البرلمان.وأوضحت البرلمانية العراقية في حديثها مع "سبوتنيك"، أن الحزب الديمقراطي مع الانتخابات النيابية المبكرة إذا كانت هي الحل للأزمة الراهنة، وأن يكون ذلك عبر توافق الأطراف كافة، مع تهيئة الأرضية السياسية القانونية لإجراء الانتخابات، والتأكيد على عدم تكرار الأخطاء التي وقعت خلال الانتخابات السابقة مع تعهد الجميع بالقبول بنتائج الانتخابات.ولفتت إلى أن الجميع ينتظر جلسة البرلمان التي لم تحدد حتى الآن للنظر في ما يمكن أن يتمخض عنها.وبشأن إمكانية تشكيل حكومة جديدة في ظل الوضع الراهن، أشارت إلى أن أي حكومة جديدة يجب أن تتمخض عن جلسة البرلمان التي تناقش الخطوات التي يمكن اتخاذها، مع مراعاة تمثيل جميع الأطراف السياسية دون تهميش أي طرف.وشددت على ضرورة الحوار الوطني بمشاركة الأطراف كافة وإعلاء مصلحة الوطن، وذلك من أجل تفادي كافة الأخطاء التي وقعت في الماضي.ودعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أنصاره، اليوم الأحد، بالسير نحو مدينة كربلاء العراقية، بينما وضع 10 ‏شروط لما أسماهم "محبي الإصلاح".‏وكتب الصدر في بيان نشره على "تويتر": "على كل محبي الإصلاح ممن ثاروا ضد الظلام والفساد.. السير نحو قبلة الإصلاح (كربلاء) ونحو إمام الإصلاح: سيدي ومولاي الحسين بن علي روحي له الفداء، نعم، نحو قائد ورمز العزة والصلاح ونابذ الضيم والفساد، فيا أيها الثوار لا تقصروا في ذلك".وحدّد مقتدى الصدر 10 شروط: "أولا: بلا رايات خاصة لفئة أو جهة أو عسكر أو انتماء أو حزب أو حتى طائفة... فالإمام الحسين إمام الإسلام والإنسانية والإصلاح".أما ثاني الشروط، فهي "عدم رفع الصور مطلقا، لا الشهداء ولا غيرهم فجميعهم رضوان الله تعالى عليهم فانون في الإمام الحسين سيد شهداء الجنة".كما اشترط الصدر على أنصاره: "عدم ارتداء الأكفان أو أي زي يميزهم عن باقي الزوار مطلقاً ولا سيما الزي العسكري.. فالجميع يلبسون ثوب الإخلاص والطهارة فحسب".ورابع هذه الشروط هي "هتافكم بذكر الله وطاعته وبذكر الإمام الحسين وأهل البيت سلام الله عليهم فقط وفقط لا غير".وتابع: "خامسا: الالتزام بأعلى مستويات الصبر والحكمة والأخلاق.. وكل من يعصي التعليمات من أي جهة كانت فعلى القوات الأمنية التعامل معه بحزم وبلا تهاون.. فهو إمّا مندسّ أو مبغض للشعائر الحسينية"."سادسا: كيل التهم للآخرين ووصفهم بالبعثية أو الإرهابية أو المليشياوية أو غيرها من الأوصاف في هذه الزيارة ممنوع بل هو حرام وإرجاف"، وفقا للصدر. ونوه مقتدى الصدر لأنصاره أن "التعدّي على الزوار الأجانب: (غير العراقيين) وبالأخص: (الإخوة الإيرانيين) باليد أو اللسان أو المنشورات أو بأي طريقة كانت أمرٌ ممقوت وقبيح وممنوع بل محرّم ومخالف لكل الأعراف".أما ثامن هذه الشروط التي اعتبرها الصدر "أمر مسلّم" فهو "يمنع بل يحرم حمل السلاح بكافة أصنافه بل كل آلة جارحة.. ومن يخالف ذلك فأمره موكول الى الجهات الأمنية البطلة". وحث مقتدى الصدر في تاسع شروطه على "التحلّي بأعلى درجات التعاون مع القوات الأمنية في جميع مناطق العراق وبالأخص في كربلاء المقدسة.. والشكر موصول لهم مقدما". أما عاشر شروط الصدر فهي "إبعاد تشكيلات الحشد وسرايا السلام عن مسك الأرض أو السيطرات أو القيام بأي عمل أمني هذا العام.. وهذا أمر ضروري قد لا تحمد عقباه إن تمّ ذلك". وختم زعيم التيار الصدري بيانه، قائلا: "وكل من يخالف فنحن براء منه ولا ينتمي إلينا لا من قريب ولا من بعيد.. ولا يلومنّ إلا نفسه".

https://sputnikarabic.ae/20220908/بعد-رفض-المحكمة-الاتحادية-حل-البرلمان-إلى-أين-تسير-الأوضاع-في-العراق-1067495102.html

https://sputnikarabic.ae/20220911/الصدر-يدعو-أنصاره-للسير-نحو-كربلاء-ويضع-10-شروط-لمحبي-الإصلاح-1067574477.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي