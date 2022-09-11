https://sputnikarabic.ae/20220911/برلماني-إسرائيلي-يطالب-بلاده-بتزويد-أوكرانيا-بـالقبة-الحديدية-1067581198.html

برلماني إسرائيلي يطالب بلاده بتزويد أوكرانيا بـ"القبة الحديدية"

برلماني إسرائيلي يطالب بلاده بتزويد أوكرانيا بـ"القبة الحديدية"

طالب عضو في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، بتزويد بلاده لأوكرانيا بالمنظومة الدفاعية الإسرائيلية "القبة الحديدية". 11.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-11T11:20+0000

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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، عن عضو الكنيست عن حزب "الليكود" المعارض، نير بركات، مطالبته إعادة التفكير في تزويد أوكرانيا بالمنظومة الدفاعية الإسرائيلية "القبة الحديدية".وأوضحت الإذاعة أن تصريحات نير بركات جاءت خلال زيارته للعاصمة الأوكرانية، كييف، مطالبا بلاده بأن تكون جزءا من العالم الغربي في مساعدة أوكرانيا، وإعادة التفكير في منح أو توفير سلاح دفاعي لأوكرانيا، مثل القبة الحديدية، على حد قوله.وكان الموقع الإلكتروني i24news قد أوضح أن بركات قد سافر إلى مدينة أومان في أوكرانيا بصورة مخالفة لتوصيات وزارة الخارجية الإسرائيلية، بهدف زيارة قبر الحاخام نحمان في المدينة، والتقى خلالها برئيس بلدية أومان.وسبق للسفير الإسرائيلي لدى كييف ميخال برودسكي أن حذّر، الأسبوع الماضي، المواطنين الإسرائيليين من السفر إلى مدينة أومان في وسط أوكرانيا خلال الأعياد اليهودية المقبلة.ونقلت إذاعة "ريشت بيت" عن ميخال برودسكي، تحذيره من سفر المواطنين الإسرائيليين إلى مدينة أومان في وسط أوكرانيا خلال الأعياد اليهودية المقبلة، بدعوى أن الوضع في أوكرانيا خطير ولا يمكن التنبؤ به.وشدد السفير الإسرائيلي لدى كييف على أن بلاده تحول دون وقوع كارثة، وليس للسفارة الإسرائيلية لدى كييف وجود مستمر في البلاد وسيكون من الصعب توفير الرعاية في حالات الطوارئ.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد قد دعا مواطنيه إلى تجنب مدينة أومان في وسط أوكرانيا خلال الأعياد اليهودية المقبلة، وذلك عقب محادثة هاتفية مع فلاديمير زيلينسكي.في سياق مناقشة الوضع في أوكرانيا، دعا لابيد إلى حل دبلوماسي لإنهاء الأزمة في أوكرانيا وأعرب عن تعازيه لأسر القتلى والمصابين، كما هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي زيلينسكي بمناسبة عيد استقلال أوكرانيا الحادي والثلاثين الذي صادف الأسبوع الماضي.رأس السنة اليهودية، هو عيد يحتفل به اليهود ليومين متتاليين في أول هلال شهر الخريف، في سبتمبر/ أيلول أو أكتوبر/ تشرين الأول. يتم الاحتفال به هذا العام من مساء 25 سبتمبر إلى مساء يوم 27 سبتمبر.يأتي اليهود خلال هذه المناسبة إلى أومان تكريما لقائدهم الروحي ناخمان من بريسلوف، مؤسس حركة بريسلوف الحسيدية، الذي عاش بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.

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