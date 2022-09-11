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https://sputnikarabic.ae/20220911/برلماني-إسرائيلي-يطالب-بلاده-بتزويد-أوكرانيا-بـالقبة-الحديدية-1067581198.html
برلماني إسرائيلي يطالب بلاده بتزويد أوكرانيا بـ"القبة الحديدية"
برلماني إسرائيلي يطالب بلاده بتزويد أوكرانيا بـ"القبة الحديدية"
طالب عضو في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، بتزويد بلاده لأوكرانيا بالمنظومة الدفاعية الإسرائيلية "القبة الحديدية". 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T11:20+0000
2022-09-11T11:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
إسرائيل
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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، عن عضو الكنيست عن حزب "الليكود" المعارض، نير بركات، مطالبته إعادة التفكير في تزويد أوكرانيا بالمنظومة الدفاعية الإسرائيلية "القبة الحديدية".وأوضحت الإذاعة أن تصريحات نير بركات جاءت خلال زيارته للعاصمة الأوكرانية، كييف، مطالبا بلاده بأن تكون جزءا من العالم الغربي في مساعدة أوكرانيا، وإعادة التفكير في منح أو توفير سلاح دفاعي لأوكرانيا، مثل القبة الحديدية، على حد قوله.وكان الموقع الإلكتروني i24news قد أوضح أن بركات قد سافر إلى مدينة أومان في أوكرانيا بصورة مخالفة لتوصيات وزارة الخارجية الإسرائيلية، بهدف زيارة قبر الحاخام نحمان في المدينة، والتقى خلالها برئيس بلدية أومان.وسبق للسفير الإسرائيلي لدى كييف ميخال برودسكي أن حذّر، الأسبوع الماضي، المواطنين الإسرائيليين من السفر إلى مدينة أومان في وسط أوكرانيا خلال الأعياد اليهودية المقبلة.ونقلت إذاعة "ريشت بيت" عن ميخال برودسكي، تحذيره من سفر المواطنين الإسرائيليين إلى مدينة أومان في وسط أوكرانيا خلال الأعياد اليهودية المقبلة، بدعوى أن الوضع في أوكرانيا خطير ولا يمكن التنبؤ به.وشدد السفير الإسرائيلي لدى كييف على أن بلاده تحول دون وقوع كارثة، وليس للسفارة الإسرائيلية لدى كييف وجود مستمر في البلاد وسيكون من الصعب توفير الرعاية في حالات الطوارئ.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد قد دعا مواطنيه إلى تجنب مدينة أومان في وسط أوكرانيا خلال الأعياد اليهودية المقبلة، وذلك عقب محادثة هاتفية مع فلاديمير زيلينسكي.في سياق مناقشة الوضع في أوكرانيا، دعا لابيد إلى حل دبلوماسي لإنهاء الأزمة في أوكرانيا وأعرب عن تعازيه لأسر القتلى والمصابين، كما هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي زيلينسكي بمناسبة عيد استقلال أوكرانيا الحادي والثلاثين الذي صادف الأسبوع الماضي.رأس السنة اليهودية، هو عيد يحتفل به اليهود ليومين متتاليين في أول هلال شهر الخريف، في سبتمبر/ أيلول أو أكتوبر/ تشرين الأول. يتم الاحتفال به هذا العام من مساء 25 سبتمبر إلى مساء يوم 27 سبتمبر.يأتي اليهود خلال هذه المناسبة إلى أومان تكريما لقائدهم الروحي ناخمان من بريسلوف، مؤسس حركة بريسلوف الحسيدية، الذي عاش بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.
إسرائيل
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
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أخبار أوكرانيا, إسرائيل
أخبار أوكرانيا, إسرائيل

برلماني إسرائيلي يطالب بلاده بتزويد أوكرانيا بـ"القبة الحديدية"

11:20 GMT 11.09.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZالجيش الإسرائيلي - نشر القبة الحديدية بالقرب من سديروت جنوب إسرائيل، 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
الجيش الإسرائيلي - نشر القبة الحديدية بالقرب من سديروت جنوب إسرائيل، 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZ
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طالب عضو في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، بتزويد بلاده لأوكرانيا بالمنظومة الدفاعية الإسرائيلية "القبة الحديدية".
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، عن عضو الكنيست عن حزب "الليكود" المعارض، نير بركات، مطالبته إعادة التفكير في تزويد أوكرانيا بالمنظومة الدفاعية الإسرائيلية "القبة الحديدية".
وأوضحت الإذاعة أن تصريحات نير بركات جاءت خلال زيارته للعاصمة الأوكرانية، كييف، مطالبا بلاده بأن تكون جزءا من العالم الغربي في مساعدة أوكرانيا، وإعادة التفكير في منح أو توفير سلاح دفاعي لأوكرانيا، مثل القبة الحديدية، على حد قوله.
وكان الموقع الإلكتروني i24news قد أوضح أن بركات قد سافر إلى مدينة أومان في أوكرانيا بصورة مخالفة لتوصيات وزارة الخارجية الإسرائيلية، بهدف زيارة قبر الحاخام نحمان في المدينة، والتقى خلالها برئيس بلدية أومان.
وسبق للسفير الإسرائيلي لدى كييف ميخال برودسكي أن حذّر، الأسبوع الماضي، المواطنين الإسرائيليين من السفر إلى مدينة أومان في وسط أوكرانيا خلال الأعياد اليهودية المقبلة.
ونقلت إذاعة "ريشت بيت" عن ميخال برودسكي، تحذيره من سفر المواطنين الإسرائيليين إلى مدينة أومان في وسط أوكرانيا خلال الأعياد اليهودية المقبلة، بدعوى أن الوضع في أوكرانيا خطير ولا يمكن التنبؤ به.
وشدد السفير الإسرائيلي لدى كييف على أن بلاده تحول دون وقوع كارثة، وليس للسفارة الإسرائيلية لدى كييف وجود مستمر في البلاد وسيكون من الصعب توفير الرعاية في حالات الطوارئ.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد قد دعا مواطنيه إلى تجنب مدينة أومان في وسط أوكرانيا خلال الأعياد اليهودية المقبلة، وذلك عقب محادثة هاتفية مع فلاديمير زيلينسكي.
في سياق مناقشة الوضع في أوكرانيا، دعا لابيد إلى حل دبلوماسي لإنهاء الأزمة في أوكرانيا وأعرب عن تعازيه لأسر القتلى والمصابين، كما هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي زيلينسكي بمناسبة عيد استقلال أوكرانيا الحادي والثلاثين الذي صادف الأسبوع الماضي.
رأس السنة اليهودية، هو عيد يحتفل به اليهود ليومين متتاليين في أول هلال شهر الخريف، في سبتمبر/ أيلول أو أكتوبر/ تشرين الأول. يتم الاحتفال به هذا العام من مساء 25 سبتمبر إلى مساء يوم 27 سبتمبر.
يأتي اليهود خلال هذه المناسبة إلى أومان تكريما لقائدهم الروحي ناخمان من بريسلوف، مؤسس حركة بريسلوف الحسيدية، الذي عاش بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.
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