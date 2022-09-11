https://sputnikarabic.ae/20220911/بمشاركة-الأجهزة-الأمنية-الأردن-ينفذ-تدريبا-وطنيا-شاملا-1067572951.html
بمشاركة الأجهزة الأمنية... الأردن ينفذ تدريبا وطنيا شاملا
بمشاركة الأجهزة الأمنية... الأردن ينفذ تدريبا وطنيا شاملا
ينفذ المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن تدريبا وطنيا شاملا بدءا من اليوم الأحد. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T06:43+0000
2022-09-11T06:43+0000
2022-09-11T06:43+0000
أخبار الأردن
تدريب
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ويهدف التمرين للوقوف على مدى الجاهزية واختبار السلامة العامة في مواقع مختلفة من البلاد، بحسب موقع "عمون".ويجري تنفيذ التمرين بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة ومختلف المؤسسات في المملكة.ويضم التمرين الذي يحمل اسم "درب الأمان/2"، محاكاة أحداث عدة تقع في مناطق مختلفة في محافظتي الزرقاء والعقبة.ويستدعي التمرين الذي تتواصل فعالياته حتى مساء يوم الاثنين، تنفيذ فعاليات تدريبية من مختلف الأجهزة والمؤسسات.كما يتطلب وجود أمني وإغلاقات طرق وتنفيذ عمليات إنقاذ وإطلاق صافرات إنذار وعمليات إخلاء لمدارس ومبانٍ حكومية وتحريك آليات.
https://sputnikarabic.ae/20220906/الأردن-يسمح-بدخول-حاملي-بطاقات-حضور-كأس-العالم-دون-استثناء-1067343591.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, تدريب
بمشاركة الأجهزة الأمنية... الأردن ينفذ تدريبا وطنيا شاملا
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ينفذ المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن تدريبا وطنيا شاملا بدءا من اليوم الأحد.
ويهدف التمرين للوقوف على مدى الجاهزية واختبار السلامة العامة في مواقع مختلفة من البلاد، بحسب موقع "عمون"
.
ويجري تنفيذ التمرين
بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة ومختلف المؤسسات في المملكة.
ويضم التمرين الذي يحمل اسم "درب الأمان/2"، محاكاة أحداث عدة تقع في مناطق مختلفة في محافظتي الزرقاء والعقبة.
ويستدعي التمرين الذي تتواصل فعالياته حتى مساء يوم الاثنين، تنفيذ فعاليات تدريبية من مختلف الأجهزة والمؤسسات.
كما يتطلب وجود أمني وإغلاقات طرق وتنفيذ عمليات إنقاذ وإطلاق صافرات إنذار وعمليات إخلاء لمدارس ومبانٍ حكومية وتحريك آليات.