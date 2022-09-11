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https://sputnikarabic.ae/20220911/بيانات-رسمية-أوروبية-بعض-الدول-الأعضاء-تستهلك-وقودا-أكثر-مما-تضخه-والاتحاد-يبطيء-ملء-الاحتياطي-1067589243.html
بيانات رسمية أوروبية: بعض الدول الأعضاء تستهلك وقودا أكثر مما تضخه والاتحاد يبطيء ملء الاحتياطي
بيانات رسمية أوروبية: بعض الدول الأعضاء تستهلك وقودا أكثر مما تضخه والاتحاد يبطيء ملء الاحتياطي
قالت بيانات رسمية أوروبية إن بعض الدول الأعضاء تستهلك وقودا أكثر مما تضخه، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يبطئ في ملء احتياطيات الغاز في سبتمبر/أيلول. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T12:59+0000
2022-09-11T12:59+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
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موسكو- سبوتنيك. ووفقا لبيانات صادرة عن مشغلي البنية التحتية للغاز في أوروبا (GIE)، فقد خفف الاتحاد الأوروبي وتيرة استهلاك الغاز في منشآت التخزين تحت الأرض بنسبة 13.5%، في سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس/آب.وأوضحت البيانات أن هناك بعض الدول الأعضاء تستهلك وقودًا أكثر مما تضخه، وأخرى تسعى للاستحواذ، لافتة إلى أنه وحتى الآن، راكم الاتحاد الأوروبي 90 مليار متر مكعب من الغاز إجمالاً، حيث تمتلئ مرافق تخزين الغاز تحت الأرض بنسبة 83.27%، بمتوسط ​​زيادة يومية قدرها 0.28 نقطة مئوية.وأشارت البيانات إلى أن التحالف وصل إلى معدل الإشغال المستهدف بنسبة 80% في أواخر أغسطس الماضي، مؤكدة أنه وفي أيام معينة منذ الأول من سبتمبر، استمدت بلجيكا والدنمارك وبولندا كميات من الغاز من منشآتها التخزينية أكثر مما ضخته هناك.في الوقت نفسه، لا تزال شحنات الغاز من روسيا محدودة للغاية، بالنظر إلى أن خط أنابيب نورد ستريم 1، وهو خط الأنابيب الرئيسي الذي يزود أوروبا بالغاز الطبيعي الروسي، لا يزال خارج الخدمة بسبب أعطال فنية.يأتي ذلك بينما تستمر أوكرانيا في رفض نقل الغاز عبر نقطة دخول سوخرانوفكا، وتظل سودغا المحطة الوحيدة التي تضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20220711/سيناريو-مرعب-تعيشه-أوروبا-عنوانه-قطع-إمدادات-الغاز-الروسي-وألمانيا-تعتبره-أزمة-قلبية-اقتصادية-1064954326.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار الاتحاد الأوروبي

بيانات رسمية أوروبية: بعض الدول الأعضاء تستهلك وقودا أكثر مما تضخه والاتحاد يبطيء ملء الاحتياطي

12:59 GMT 11.09.2022
© Photo / Nord Stream 2/Axel Schmidt"التيار الشمالي_2"
التيار الشمالي_2 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
© Photo / Nord Stream 2/Axel Schmidt
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قالت بيانات رسمية أوروبية إن بعض الدول الأعضاء تستهلك وقودا أكثر مما تضخه، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يبطئ في ملء احتياطيات الغاز في سبتمبر/أيلول.
موسكو- سبوتنيك. ووفقا لبيانات صادرة عن مشغلي البنية التحتية للغاز في أوروبا (GIE)، فقد خفف الاتحاد الأوروبي وتيرة استهلاك الغاز في منشآت التخزين تحت الأرض بنسبة 13.5%، في سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس/آب.
شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2022
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وأوضحت البيانات أن هناك بعض الدول الأعضاء تستهلك وقودًا أكثر مما تضخه، وأخرى تسعى للاستحواذ، لافتة إلى أنه وحتى الآن، راكم الاتحاد الأوروبي 90 مليار متر مكعب من الغاز إجمالاً، حيث تمتلئ مرافق تخزين الغاز تحت الأرض بنسبة 83.27%، بمتوسط ​​زيادة يومية قدرها 0.28 نقطة مئوية.
وأشارت البيانات إلى أن التحالف وصل إلى معدل الإشغال المستهدف بنسبة 80% في أواخر أغسطس الماضي، مؤكدة أنه وفي أيام معينة منذ الأول من سبتمبر، استمدت بلجيكا والدنمارك وبولندا كميات من الغاز من منشآتها التخزينية أكثر مما ضخته هناك.

وفيما سيبدأ موسم التدفئة في أوروبا كالمعتاد في منتصف أكتوبر/تشرين الأول، على الرغم من تأجيله العام الماضي حتى نوفمبر/تشرين الثاني، قالت المفوضية الأوروبية هذا الصيف إن منشآت تخزين الغاز تشكل 25-30% من إجمالي الغاز المستهلك في أوروبا في الشتاء.

في الوقت نفسه، لا تزال شحنات الغاز من روسيا محدودة للغاية، بالنظر إلى أن خط أنابيب نورد ستريم 1، وهو خط الأنابيب الرئيسي الذي يزود أوروبا بالغاز الطبيعي الروسي، لا يزال خارج الخدمة بسبب أعطال فنية.
يأتي ذلك بينما تستمر أوكرانيا في رفض نقل الغاز عبر نقطة دخول سوخرانوفكا، وتظل سودغا المحطة الوحيدة التي تضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا.
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