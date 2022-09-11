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https://sputnikarabic.ae/20220911/تركيا-تطالب-اليونان-بتوضيح-حادثة-إطلاق-نار-على-سفينة-شحن--1067573210.html
تركيا تطالب اليونان بتوضيح حادثة إطلاق نار على سفينة شحن
تركيا تطالب اليونان بتوضيح حادثة إطلاق نار على سفينة شحن
أكد مصدر دبلوماسي لوكالة "سبوتنيك" أن السلطات التركية طالبت اليونان بتوضيح حول حادثة إطلاق نار على إحدى سفن الشحن. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T06:48+0000
2022-09-11T06:48+0000
أخبار تركيا اليوم
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أنقرة- سبوتنيك. وأوضح المصدر أنه في 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، في الساعة 13.27 (10:27 بتوقيت غرينتش) أطلق الجانب اليوناني النار على سفينة شحن تبحر على بعد نحو 11 ميلًا بحريًا من جزيرة بوزكادا (تينيدوس) التركية، وطالبت أنقرة بإجراء تحقيق جاد في الحادث.وقال المصدر: "على بعد 11 ميلا بحريا جنوب غرب بوزكادا وبعد وصول زوارق خفر السواحل التركية إلى المنطقة اضطر الجانب اليوناني للمغادرة".وبحسب المصدر، فقد جرت "محاولات فورية" للتعبير عن الاحتجاج على الحادث الذي تعتبره أنقرة انتهاكًا للقانون الدولي، مؤكدا أنه "تم التأكيد على خطورة الحادث وطالب بتحقيق فوري وتفسير".وفيما أكد خفر السواحل اليوناني أنه أبلغ السلطات التركية بما تم، فقد أوضح أن زورق دورية من هيئة ميناء ميتيليني طلب من قبطان الأناضول التوقف للتفتيش بعد أن شوهدت السفينة في البحر شمال غرب ليسبوس، ورفض القبطان الامتثال وتبع ذلك مطاردة تم خلالها إطلاق طلقات تحذيرية.
https://sputnikarabic.ae/20220830/إعلام-اليونان-تسعى-إلى-إشعال-نزاع-بين-تركيا-والغرب-1067016084.html
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أخبار تركيا اليوم, اليونان
أخبار تركيا اليوم, اليونان

تركيا تطالب اليونان بتوضيح حادثة إطلاق نار على سفينة شحن

06:48 GMT 11.09.2022
© Sputnik . Burcu Okutanسفينة ريزوني المحملة بالذرة في اسطنبول، تركيا 3 أغسطس 2022
سفينة ريزوني المحملة بالذرة في اسطنبول، تركيا 3 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
© Sputnik . Burcu Okutan
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أكد مصدر دبلوماسي لوكالة "سبوتنيك" أن السلطات التركية طالبت اليونان بتوضيح حول حادثة إطلاق نار على إحدى سفن الشحن.
أنقرة- سبوتنيك. وأوضح المصدر أنه في 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، في الساعة 13.27 (10:27 بتوقيت غرينتش) أطلق الجانب اليوناني النار على سفينة شحن تبحر على بعد نحو 11 ميلًا بحريًا من جزيرة بوزكادا (تينيدوس) التركية، وطالبت أنقرة بإجراء تحقيق جاد في الحادث.
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وقال المصدر: "على بعد 11 ميلا بحريا جنوب غرب بوزكادا وبعد وصول زوارق خفر السواحل التركية إلى المنطقة اضطر الجانب اليوناني للمغادرة".
وبحسب المصدر، فقد جرت "محاولات فورية" للتعبير عن الاحتجاج على الحادث الذي تعتبره أنقرة انتهاكًا للقانون الدولي، مؤكدا أنه "تم التأكيد على خطورة الحادث وطالب بتحقيق فوري وتفسير".

في غضون ذلك، قال خفر السواحل اليوناني إنه فتح نيرانًا تحذيرية في اتجاه آمن أثناء مطاردة "سفينة مشبوهة" تبحر تحت علم جزر القمر دخلت المياه الإقليمية اليونانية يوم السبت.

وفيما أكد خفر السواحل اليوناني أنه أبلغ السلطات التركية بما تم، فقد أوضح أن زورق دورية من هيئة ميناء ميتيليني طلب من قبطان الأناضول التوقف للتفتيش بعد أن شوهدت السفينة في البحر شمال غرب ليسبوس، ورفض القبطان الامتثال وتبع ذلك مطاردة تم خلالها إطلاق طلقات تحذيرية.
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