https://sputnikarabic.ae/20220911/تقارير-حضور-ترامب-جنازة-الملكة-إليزابيث-يتوقف-على-موافقة-بايدن-1067573662.html

تقارير: حضور ترامب جنازة الملكة إليزابيث يتوقف على موافقة بايدن

تقارير: حضور ترامب جنازة الملكة إليزابيث يتوقف على موافقة بايدن

ذكرت تقارير أمريكية أن المملكة المتحدة ستترك للرئيس الأمريكي، جو بايدن، خيار دعوة سلفه، دونالد ‏ترامب، لحضور جنازة ملكة بريطانيا الراحلة، إليزابيث الثانية.‏ 11.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-11T07:02+0000

2022-09-11T07:02+0000

2022-09-11T07:03+0000

جو بايدن

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وقال كبير مراسلي شبكة "سي إن إن" للشؤون الوطنية، جيف زيليني، إن اثنين من المسؤولين الدبلوماسيين أبلغاه أن قصر باكنغهام سيترك الأمر لكل دولة على حدة"، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، دعا الرؤساء السابقين، جورج دبليو بوش، وبيل كلينتون، وجيمي كارتر، لحضور معه جنازة الزعيم الأفريقي، نيلسون مانديلا، في عام 2013.وتابع زيليني، موضحا: "لذلك هناك بروتوكول لقيام الرؤساء الأمريكيين بدعوة الرؤساء الآخرين".وأردف: "ومن يدري، ربما بروح التسامح والعطاء سيدعو بايدن دونالد ترامب على متن طائرة الرئاسة، أشك في أن ذلك سيحدث، لكنني أتوقع نوعا من وجود وفد من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري".وخلال مناقشة بشأن ما إذا كان بايدن سيدعو ترامب لحضور الجنازة، قال جيك تابر من شبكة "سي إن إن" إنه يعتقد أنها ستكون خطوة "ذكية" لبايدن لدعوته ومعرفة ما إذا كان سيذهب.يشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من أشد المعجبين بالملكة إليزابيث الثانية، التي التقى بها في عدة زيارات رسمية خلال فترة رئاسته.وبعد نبأ وفاتها، كتب ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، ناعيا الملكة إليزابيث الثانية: "ميلانيا وأنا نعتز بوقتنا دائما مع الملكة، ولن ننسى أبدا صداقة صاحبة الجلالة الكريمة، وحكمتها العظيمة، وروح الدعابة الرائعة التي تتحلى بها، يا لها من سيدة عظيمة وجميلة، لم يكن هناك أحد مثلها!".وأعلنت العائلة المالكة البريطانية، أمس السبت، أن جنازة الملكة إليزابيث الثانية ستقام في 19 سبتمبر/ أيلول الجاري.ومن المتوقع أن تقام مراسم جنازة رسمية في وستمنستر أبي، حيث توجت الملكة وتزوجت الأمير فيليب عام 1947، ومن المتوقع أن يحضر ما يقارب من 2000 شخص، بما في ذلك العائلات المالكة في أوروبا وزعماء من جميع أنحاء العالم.وتوفيت الملكة إليزابيث، يوم الخميس الماضي، عن 96 عاما، بعد 70 عاما من الحكم التاريخي، وتولى نجلها الملك تشارلز الثالث العرش على الفور.

https://sputnikarabic.ae/20220911/إعلام-بريطاني-الرئيس-بوتين-أول-زعيم-يهنئ-الملك-تشارلز-الثالث-بجلوسه-على-العرش-1067570731.html

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