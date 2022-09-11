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https://sputnikarabic.ae/20220911/تقدم-ضئيل-لليسار-على-تكتل-غير-مسبوق-لليمن-في-انتخابات-السويد-التشريعية-1067612410.html
تقدم ضئيل لليسار على تكتل غير مسبوق لليمن في انتخابات السويد التشريعية
تقدم ضئيل لليسار على تكتل غير مسبوق لليمن في انتخابات السويد التشريعية
أظهر استطلاعان لدى خروج الناخبين السويديين من مراكز الاقتراع، اليوم الأحد، تقدما ضئيلا لليسار على تكتل غير مسبوق لليمين واليمين المتطرف في انتخابات تشريعية... 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T21:45+0000
2022-09-11T21:45+0000
السويد
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وبحسب الاستطلاعين اللذين أجرتهما محطتا "إس في تي" و"تي في 4" السويديتان، سينال معسكر اليسار بزعامة رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها الاشتراكية الديموقراطية ماغدالينا أندرسون ما بين 49.8% و50.6% من الأصوات مقابل 48% و49,2% لتكتل اليمين واليمين المتطرف.وبحسب استطلاع "إس في تي" سيحصد معسكر اليسار 176 مقعداً، أي سيتخطى الأغلبية المطلقة (175 مقعداً) بمقعد واحد، فيما سينال تكتل اليمين واليمين المتطرف 173 مقعداً، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.وهذه التقديرات الأولية تشير إلى أن ليلة الفرز ستكون طويلة لحسم نتائج الاستحقاق.ماغدالينا أندرسون، خبيرة اقتصادية (55 عامًا)، تتمتع بنسب قبول عالية، حيث أصبحت أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في السويد قبل أقل من عام وقادت محاولة السويد التاريخية للانضمام إلى الناتو بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أواخر فبراير.
https://sputnikarabic.ae/20220911/السويديون-يتوجهون-لصناديق-الاقتراع-لانتخاب-برلمان-جديد-1067574643.html
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السويد
السويد

تقدم ضئيل لليسار على تكتل غير مسبوق لليمن في انتخابات السويد التشريعية

21:45 GMT 11.09.2022
© AFP 2022 / JONAS EKSTROMERرئيسة الوزراء المنتهية السويدية ولايتها الاشتراكية الديموقراطية ماغدالينا أندرسون الأحد 11 سبتمبر 2022
رئيسة الوزراء المنتهية السويدية ولايتها الاشتراكية الديموقراطية ماغدالينا أندرسون الأحد 11 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
© AFP 2022 / JONAS EKSTROMER
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أظهر استطلاعان لدى خروج الناخبين السويديين من مراكز الاقتراع، اليوم الأحد، تقدما ضئيلا لليسار على تكتل غير مسبوق لليمين واليمين المتطرف في انتخابات تشريعية محمومة شهدتها البلاد.
وبحسب الاستطلاعين اللذين أجرتهما محطتا "إس في تي" و"تي في 4" السويديتان، سينال معسكر اليسار بزعامة رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها الاشتراكية الديموقراطية ماغدالينا أندرسون ما بين 49.8% و50.6% من الأصوات مقابل 48% و49,2% لتكتل اليمين واليمين المتطرف.
وبحسب استطلاع "إس في تي" سيحصد معسكر اليسار 176 مقعداً، أي سيتخطى الأغلبية المطلقة (175 مقعداً) بمقعد واحد، فيما سينال تكتل اليمين واليمين المتطرف 173 مقعداً، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.
السويد - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
السويديون يتوجهون لصناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد
07:55 GMT
وهذه التقديرات الأولية تشير إلى أن ليلة الفرز ستكون طويلة لحسم نتائج الاستحقاق.
ماغدالينا أندرسون، خبيرة اقتصادية (55 عامًا)، تتمتع بنسب قبول عالية، حيث أصبحت أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في السويد قبل أقل من عام وقادت محاولة السويد التاريخية للانضمام إلى الناتو بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أواخر فبراير.
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