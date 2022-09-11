https://sputnikarabic.ae/20220911/توضيح-مهم-من-الجوازات-السعودية-بخصوص-سفر-المطلقات-1067576202.html
توضيح مهم من الجوازات السعودية بخصوص سفر المطلقات
توضيح مهم من الجوازات السعودية بخصوص سفر المطلقات
أوضحت المديرية العامة للجوازات في السعودية أن المطلقة الحاضنة يمكنها السفر مع ابنها بشرط أن يكون لديها صك حضانة حديثا كان أو قديما. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T09:13+0000
2022-09-11T09:13+0000
2022-09-11T09:13+0000
أخبار السعودية اليوم
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ووفق بيان للمديرية نشرته جريدة "عكاظ"، أكدت أن "سفر المطلقة الحاضنة بابنها يمكن حتى مع ولو كان الصك من النوع القديم الذي يمنع السفر بالمحضون".وقالت: "في حال وجود صك حضانة، يمكن للحاضن حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات لإصدار أو تجديد جواز السفر للمحضون وإصدار تصريح سفر إلكتروني له، وتشمل ذلك صكوك الحضانة القديمة الصادرة قبل التعديلات الجديدة للائحة، التي تتضمن عبارة (عدم السفر بالمحضون)".وأوضح أنه "في حال الرغبة بإصدار أو تجديد جواز سفر الطفل أو المحضون، يمكن الدخول عبر حساب الأب أو الأم في منصة "أبشر - أفراد" http://absher.sa، واختيار "خدمات أفراد الأسرة" ثم "خدمات" ثم "إصدار/تجديد جواز السفر السعودي"، وستظهر قائمة بمتطلبات الخدمة".
https://sputnikarabic.ae/20210515/السعودية-تضع-شرطا-لزواج-المرأة-المطلقة-مرة-أخرى-1048974976.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم
توضيح مهم من الجوازات السعودية بخصوص سفر المطلقات
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أوضحت المديرية العامة للجوازات في السعودية أن المطلقة الحاضنة يمكنها السفر مع ابنها بشرط أن يكون لديها صك حضانة حديثا كان أو قديما.
ووفق بيان
للمديرية نشرته جريدة "عكاظ"، أكدت أن "سفر المطلقة الحاضنة بابنها يمكن حتى مع ولو كان الصك من النوع القديم الذي يمنع السفر بالمحضون".
وقالت: "في حال وجود صك
حضانة، يمكن للحاضن حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات لإصدار أو تجديد جواز السفر للمحضون وإصدار تصريح سفر إلكتروني له، وتشمل ذلك صكوك الحضانة القديمة الصادرة قبل التعديلات الجديدة للائحة، التي تتضمن عبارة (عدم السفر بالمحضون)".
وبخصوص "الأبناء من سن 18 عاماً وحتى 21 عاماً يمكن لهم السفر برفقة أحد الأبوين أو بموافقة أحدهما"، لافتا إلى أن "السن القانوني الذي يسمح بالسفر دون حمل تصريح سفر هو 21 سنة فأكثر بالهجري".
وأوضح أنه "في حال الرغبة بإصدار أو تجديد جواز سفر الطفل أو المحضون، يمكن الدخول عبر حساب الأب أو الأم في منصة "أبشر - أفراد" http://absher.sa، واختيار "خدمات أفراد الأسرة" ثم "خدمات" ثم "إصدار/تجديد جواز السفر السعودي"، وستظهر قائمة بمتطلبات الخدمة".