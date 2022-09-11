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https://sputnikarabic.ae/20220911/جبهة-تيغراي-تعلن-استعدادها-للدخول-في-محادثات-سلام-تحت-رعاية-الاتحاد-الإفريقي-مع-الحكومة-الإثيوبية-1067603029.html
جبهة تيغراي تعلن استعدادها للدخول في محادثات سلام تحت رعاية الاتحاد الإفريقي مع الحكومة الإثيوبية
جبهة تيغراي تعلن استعدادها للدخول في محادثات سلام تحت رعاية الاتحاد الإفريقي مع الحكومة الإثيوبية
أعلنت جبهة تحرير تيغراي، اليوم الأحد، استعدادها للانخراط في محادثات جدية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، فضلا عن وقف مشترك "للأعمال القتالية"، وذلك في أعقاب تجدد... 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T16:32+0000
2022-09-11T16:37+0000
أخبار إثيوبيا
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القاهرة - سبوتنيك. أعلن مكتب العلاقات الخارجية لما تسمى "حكومة تيغراي"، في بيان له، أن "حكومة تيغراي مستعدة للمشاركة في محادثات سلام جدية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي".وأضاف البيان، أن "حكومة تيغراي مستعدة أيضا لوقف فوري مشترك للأعمال القتالية لخلق مناخ مناسب للمحادثات".وكانت منظمة "الأمم المتحدة" قد صرحت أن الاشتباكات المتجددة في شمال إثيوبيا تسببت في توقف شحنات المساعدات ‏التي تشتد الحاجة إليها في إقليم تيغراي.‏وأضافت أن وقف المساعدات أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عامين، وطرفيها القوات الموالية للحكومة الإثيوبية، والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وفقا لوكالة "فرانس برس".وأدى استئناف القتال في أواخر شهر أغسطس/ آب إلى تدمير هدنة تم الاتفاق عليها في مارس/ آذار، والتي سمحت لقوافل المساعدات بالسفر إلى ميكيلي عاصمة المنطقة المنكوبة للمرة الأولى منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2021.واندلع القتال حول الحدود الجنوبية الشرقية لتيغراي، لكنه امتد منذ ذلك الحين على طول الحدود الجنوبية للمنطقة إلى مناطق غرب وشمال الاشتباكات الأولية.واندلعت الحرب في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020، عندما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قوات للإطاحة بجبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي، وأوضح أن هذه الخطوة جاءت ردا على هجمات الجماعة على معسكرات الجيش.
https://sputnikarabic.ae/20220906/الدفاع-الإثيوبية-جبهة-تيغراي-ترسل-المساعدات-إلى-مقاتليها-وتجوع-ملايين-السكان-1067363118.html
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أخبار إثيوبيا
أخبار إثيوبيا

جبهة تيغراي تعلن استعدادها للدخول في محادثات سلام تحت رعاية الاتحاد الإفريقي مع الحكومة الإثيوبية

16:32 GMT 11.09.2022 (تم التحديث: 16:37 GMT 11.09.2022)
© AFP 2022 / Eduardo Soterasتداعيات التصعيد العسكري في منطقة تيغراي - الحميرة، إثيوبيا 22 نوفمبر 2020
تداعيات التصعيد العسكري في منطقة تيغراي - الحميرة، إثيوبيا 22 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
© AFP 2022 / Eduardo Soteras
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أعلنت جبهة تحرير تيغراي، اليوم الأحد، استعدادها للانخراط في محادثات جدية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، فضلا عن وقف مشترك "للأعمال القتالية"، وذلك في أعقاب تجدد القتال بين الجبهة والحكومة الإثيوبية منذ أيام.
القاهرة - سبوتنيك. أعلن مكتب العلاقات الخارجية لما تسمى "حكومة تيغراي"، في بيان له، أن "حكومة تيغراي مستعدة للمشاركة في محادثات سلام جدية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي".
قوات تيغراي، إثيوبيا 11 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
الدفاع الإثيوبية: جبهة تيغراي ترسل المساعدات إلى مقاتليها وتجوع ملايين السكان
6 سبتمبر, 12:42 GMT
وأضاف البيان، أن "حكومة تيغراي مستعدة أيضا لوقف فوري مشترك للأعمال القتالية لخلق مناخ مناسب للمحادثات".
وكانت منظمة "الأمم المتحدة" قد صرحت أن الاشتباكات المتجددة في شمال إثيوبيا تسببت في توقف شحنات المساعدات ‏التي تشتد الحاجة إليها في إقليم تيغراي.‏
وأضافت أن وقف المساعدات أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عامين، وطرفيها القوات الموالية للحكومة الإثيوبية، والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وأدى استئناف القتال في أواخر شهر أغسطس/ آب إلى تدمير هدنة تم الاتفاق عليها في مارس/ آذار، والتي سمحت لقوافل المساعدات بالسفر إلى ميكيلي عاصمة المنطقة المنكوبة للمرة الأولى منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2021.
واندلع القتال حول الحدود الجنوبية الشرقية لتيغراي، لكنه امتد منذ ذلك الحين على طول الحدود الجنوبية للمنطقة إلى مناطق غرب وشمال الاشتباكات الأولية.
واندلعت الحرب في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020، عندما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قوات للإطاحة بجبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي، وأوضح أن هذه الخطوة جاءت ردا على هجمات الجماعة على معسكرات الجيش.
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