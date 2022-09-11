https://sputnikarabic.ae/20220911/حريق-كبير-في-حارة-اليهود-بمنطقة-العتبة-المصرية-فيديو-1067570505.html
حريق كبير في حارة اليهود بمنطقة العتبة المصرية.. فيديو
حريق كبير في حارة اليهود بمنطقة العتبة المصرية.. فيديو
نشب حريق كبير، ليل السبت/الأحد، في منطقة العتبة بمحافظة القاهرة المصرية. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T00:09+0000
2022-09-11T00:09+0000
2022-09-11T00:09+0000
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وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن الحريق نشب في محال زيوت ولعب أطفال وخردوات في حارة اليهود بمنطقة العتبة، وفقا لموقع مصراوي.وأشار موقع "القاهرة 24" إلى أن قوات الحماية المدنية دفعت بـ 3 سيارات إطفاء، مؤكدة أن الحريق لم يتسبب في وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وأن قوات الحماية المدنية نجحت في السيطرة عليه.وأظهرت مقاطع مصورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب ترتفع فوق مبنى فيما تعلو صيحات المتواجدين في الشارع وترتفع أصوات سيارات الإطفاء.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن
حريق كبير في حارة اليهود بمنطقة العتبة المصرية.. فيديو
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نشب حريق كبير، ليل السبت/الأحد، في منطقة العتبة بمحافظة القاهرة المصرية.
وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن الحريق نشب في محال زيوت
ولعب أطفال وخردوات في حارة اليهود بمنطقة العتبة، وفقا لموقع
مصراوي.
وأشار موقع
"القاهرة 24" إلى أن قوات الحماية المدنية دفعت بـ 3 سيارات إطفاء، مؤكدة أن الحريق لم يتسبب في وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وأن قوات الحماية المدنية نجحت في السيطرة عليه.
وأظهرت مقاطع مصورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب ترتفع فوق مبنى فيما تعلو صيحات المتواجدين في الشارع وترتفع أصوات سيارات الإطفاء.