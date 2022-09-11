https://sputnikarabic.ae/20220911/حساب-المواطن-السعودي-يعلن-إيداع-مخصصات-شهر-سبتمبر-أكثر-من-130-مليار-ريال-1067582890.html

"حساب المواطن" السعودي يعلن إيداع مخصصات شهر سبتمبر... أكثر من 130 مليار ريال

"حساب المواطن" السعودي يعلن إيداع مخصصات شهر سبتمبر... أكثر من 130 مليار ريال

أعلن برنامج "حساب المواطن" السعودي، عن إيداع مخصصات شهر سبتمبر/أيلول لدعم المواطنين، مشيرا إلى أن إجمالي ما قدمه من دعم منذ انطلاقه قد تجاوز 130 مليار ريال... 11.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-11T11:34+0000

2022-09-11T11:34+0000

2022-09-11T11:34+0000

أخبار السعودية اليوم

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ووفقا لبيان نشره البرنامج عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد أنه أودع اليوم الأحد، 3.2 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم.وأوضح أن عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والخمسين، بلغ 10.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 130 مليار ريال منها 1.7 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.من جهته، قال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري إن "77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1845 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليوني رب أسرة مشكلين ما نسبته 89%".ولفت إلى أن "عدد التابعين بلغ 7.8 مليون مستفيد، وعدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 258 ألف مستفيد، مشكلين 11% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين".وأشار إلى أن أرباب الأسر يشكلون ما يقارب 89% وربات الأسر 11% فيما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43% والمستقلين من الذكور 57%.وأشار إلى أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل والذي بلغ 720 ريال للفرد المستقل.

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