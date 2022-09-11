"حساب المواطن" السعودي يعلن إيداع مخصصات شهر سبتمبر... أكثر من 130 مليار ريال
أعلن برنامج "حساب المواطن" السعودي، عن إيداع مخصصات شهر سبتمبر/أيلول لدعم المواطنين، مشيرا إلى أن إجمالي ما قدمه من دعم منذ انطلاقه قد تجاوز 130 مليار ريال سعودي (نحو 34.5 مليار دولار أمريكي).
ووفقا لبيان نشره البرنامج عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد أنه أودع اليوم الأحد، 3.2 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم.
بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الأحد بإذن الله. pic.twitter.com/qSum0fEoVp— حساب المواطن (@citizenaccount) September 10, 2022
وأوضح أن عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والخمسين، بلغ 10.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 130 مليار ريال منها 1.7 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.
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من جهته، قال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري إن "77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1845 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليوني رب أسرة مشكلين ما نسبته 89%".
تفاصيل الدفعة الـ 58 | 3.2 مليار ريال لـ 10.1 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر سبتمبر. pic.twitter.com/uc8wPJsOuG— حساب المواطن (@citizenaccount) September 11, 2022
ولفت إلى أن "عدد التابعين بلغ 7.8 مليون مستفيد، وعدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 258 ألف مستفيد، مشكلين 11% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين".
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وأشار إلى أن أرباب الأسر يشكلون ما يقارب 89% وربات الأسر 11% فيما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43% والمستقلين من الذكور 57%.
130 مليار ريال سعودي إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ 58 لشهر سبتمبر.https://t.co/L5K48Nb01T pic.twitter.com/Bg5PZZPWyl— المتحدث الرسمي لـ حساب المواطن (@SpokesmanCa) September 11, 2022
وأشار إلى أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل والذي بلغ 720 ريال للفرد المستقل.