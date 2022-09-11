https://sputnikarabic.ae/20220911/حصول-السعودية-على-شهادة-الجودة-البحرية-للقرن-الـ21-كأول-دولة-في-الشرق-الأوسط-تحصل-عليها-1067605483.html
حصول السعودية على شهادة الجودة البحرية للقرن الـ21 كأول دولة في الشرق الأوسط تحصل عليها
حصول السعودية على شهادة الجودة البحرية للقرن الـ21 كأول دولة في الشرق الأوسط تحصل عليها
أفادت وسائل إعلام سعودية بحصول المملكة على شهادة الجودة البحرية (USCG) للقرن الحادي والعشرين بعد تحقيقها معايير الجودة البحرية في الموانئ الأمريكية. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T17:51+0000
2022-09-11T17:51+0000
2022-09-11T17:54+0000
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وبحسب صحيفة "عاجل" السعودية، بهذه الشهادة تصبح المملكة أول دولة في الشرق الأوسط تحصل على هذه الشهادة، وواحدة من بين 26 دولة فقط على مستوى العالم حصلت عليها.وأوضحت الصحيفة أن حصول المملكة على هذه الشهادة جاء بناء على استيفاء وامتثال السفن السعودية التي زارت الموانئ الأمريكية خلال السنوات الماضية لأعلى متطلبات واشتراطات البيئة والسلامة البحرية، إضافةً إلى التزامها بمتطلبات الاتفاقيات الدولية واتباع أفضل الممارسات ذات العلاقة بالمحافظة على مقومات البيئة البحرية.وأكدت أن حصول المملكة على هذه الشهادة "يعد إنجازًا جديدًا، ومرحلة مهمة في تطور وتقدم الأسطول البحري السعودي الذي يضم (426) سفينة تحمل العلم السعودي".وأشارت إلى أن "هذه الشهادة تشكل تسهيلًا لحركة مرور السفن السعودية في المياه الإقليمية والموانئ الأمريكية، وداعمًا لزيادة التبادل التجاري وتعزيز العلاقة الاقتصادية بين البلدين".ولفتت إلى أن شهادة الجودة البحرية تُمنح على يد خفر السواحل الأمريكية التي تمثل الجهة الرسمية، والمسؤولة عن ضمان السلامة والإدارة البيئية في الموانئ والممرات البحرية الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20220319/السعودية-تضبط-16-مليون-حبة-كبتاغون-في-ميناء-جدة-1060082508.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
حصول السعودية على شهادة الجودة البحرية للقرن الـ21 كأول دولة في الشرق الأوسط تحصل عليها
17:51 GMT 11.09.2022 (تم التحديث: 17:54 GMT 11.09.2022) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام سعودية بحصول المملكة على شهادة الجودة البحرية (USCG) للقرن الحادي والعشرين بعد تحقيقها معايير الجودة البحرية في الموانئ الأمريكية.
وبحسب صحيفة "عاجل
" السعودية، بهذه الشهادة تصبح المملكة أول دولة في الشرق الأوسط تحصل على هذه الشهادة، وواحدة من بين 26 دولة فقط على مستوى العالم حصلت عليها.
وأوضحت الصحيفة أن حصول المملكة على هذه الشهادة جاء بناء على استيفاء وامتثال السفن السعودية التي زارت الموانئ الأمريكية خلال السنوات الماضية لأعلى متطلبات واشتراطات البيئة والسلامة البحرية، إضافةً إلى التزامها بمتطلبات الاتفاقيات الدولية واتباع أفضل الممارسات ذات العلاقة بالمحافظة على مقومات البيئة البحرية.
وأكدت أن حصول المملكة على هذه الشهادة "يعد إنجازًا جديدًا، ومرحلة مهمة في تطور وتقدم الأسطول البحري السعودي الذي يضم (426) سفينة تحمل العلم السعودي".
وأشارت إلى أن "هذه الشهادة تشكل تسهيلًا لحركة مرور السفن السعودية في المياه الإقليمية والموانئ الأمريكية، وداعمًا لزيادة التبادل التجاري وتعزيز العلاقة الاقتصادية بين البلدين".
ولفتت إلى أن شهادة الجودة البحرية تُمنح على يد خفر السواحل الأمريكية التي تمثل الجهة الرسمية، والمسؤولة عن ضمان السلامة والإدارة البيئية في الموانئ والممرات البحرية الأمريكية.