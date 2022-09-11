https://sputnikarabic.ae/20220911/خبير-أردني-لا-يمكن-لمرض-جدري-القرود-الانتقال-دون-ملامسة-1067591489.html
خبير أردني: لا يمكن لمرض جدري القرود الانتقال دون ملامسة
خبير أردني: لا يمكن لمرض جدري القرود الانتقال دون ملامسة
قال مستشار رئاسة الوزراء الأردنية للشؤون الصحية، الدكتور عادل البلبيسي، اليوم الأحد، إن مرض جدري القرود لا ينتقل بين الأشخاص دون تلامس. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T13:31+0000
2022-09-11T13:31+0000
2022-09-11T13:31+0000
جدري القردة
أخبار الأردن
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وأكد البلبيسي في تصريحات للتلفزيون الأردني، أنه عند حدوث هذا التلامس أو التلاصق لانتقال العدوى عادة ما يكون هناك أعراض، موضحا أنه يمكن أن تنتقل مثلا "إذا استخدم أحد الأشخاص فراش شخص مصاب، فتظهر عليه الأعراض".وأوضح الخبير الحكومي أن فترة حضانة المرض تتراوح بين 5 أيام و21 يوما، ولا يوجد علاج مخصص له، لكن الأطباء يدعمون المريض بعلاجات مثل خافض الحرارة، ووفقا للأعراض التي تظهر عليه.وذكر أن وزارة الصحة الأردنية تفحص الحالة التي ظهرت في البلاد وتتابع المخالطين، مشيرا في الوقت نفسه إلى صعوبة انتقال صعبة لأن تستدعي وجود بثور جلدية ظاهرة وحدوث ملامسة.وقال إن الوزارة ستتابع المخالطين للإصابة لمدة 21 يوما، وإذا ظهرت عليهم الأعراض سيخضعون للفحص، وإذا لم يحدث فستتأكد عدم إصابتهم.
https://sputnikarabic.ae/20220908/الأردن-يسجل-أول-إصابة-بمرض-جدري-القرود-داخل-أراضيه-1067491277.html
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جدري القردة, أخبار الأردن
جدري القردة, أخبار الأردن
خبير أردني: لا يمكن لمرض جدري القرود الانتقال دون ملامسة
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قال مستشار رئاسة الوزراء الأردنية للشؤون الصحية، الدكتور عادل البلبيسي، اليوم الأحد، إن مرض جدري القرود لا ينتقل بين الأشخاص دون تلامس.
وأكد البلبيسي في تصريحات للتلفزيون الأردني
، أنه عند حدوث هذا التلامس أو التلاصق لانتقال العدوى عادة ما يكون هناك أعراض، موضحا أنه يمكن أن تنتقل مثلا "إذا استخدم أحد الأشخاص فراش شخص مصاب، فتظهر عليه الأعراض".
وأوضح الخبير الحكومي أن فترة حضانة المرض تتراوح بين 5 أيام و21 يوما، ولا يوجد علاج مخصص له
، لكن الأطباء يدعمون المريض بعلاجات مثل خافض الحرارة، ووفقا للأعراض التي تظهر عليه.
وذكر أن وزارة الصحة الأردنية تفحص الحالة التي ظهرت في البلاد
وتتابع المخالطين، مشيرا في الوقت نفسه إلى صعوبة انتقال صعبة لأن تستدعي وجود بثور جلدية ظاهرة وحدوث ملامسة.
وقال إن الوزارة ستتابع المخالطين للإصابة لمدة 21 يوما، وإذا ظهرت عليهم الأعراض سيخضعون للفحص، وإذا لم يحدث فستتأكد عدم إصابتهم.