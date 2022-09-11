https://sputnikarabic.ae/20220911/دوي-صفارات-الإنذار-في-جميع-أنحاء-أوكرانيا-1067575833.html
دوي صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا
دوي صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا
أعلنت وسائل الإعلام الأوكرانية عن دوي صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T08:57+0000
2022-09-11T08:57+0000
2022-09-11T08:57+0000
أخبار أوكرانيا
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وجاء على "تلغرام" صحيفة "أوبوزريتل": "إنذار بغارة جوية واسعة النطاق في جميع أنحاء أوكرانيا"، مع إرفاق خريطة الإنذارات الجوية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
دوي صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا
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أعلنت وسائل الإعلام الأوكرانية عن دوي صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا.
وجاء على "تلغرام" صحيفة "أوبوزريتل": "إنذار بغارة جوية واسعة النطاق في جميع أنحاء أوكرانيا"، مع إرفاق خريطة الإنذارات الجوية.