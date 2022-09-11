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دوي صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا
دوي صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا
أعلنت وسائل الإعلام الأوكرانية عن دوي صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T08:57+0000
2022-09-11T08:57+0000
أخبار أوكرانيا
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وجاء على "تلغرام" صحيفة "أوبوزريتل": "إنذار بغارة جوية واسعة النطاق في جميع أنحاء أوكرانيا"، مع إرفاق خريطة الإنذارات الجوية.
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

دوي صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا

08:57 GMT 11.09.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورخبراء المتفجرات من كتيبة فوستوك التابعة لقوات دونيتسك الشعبية يفجرون القذائف والألغام غير المتفجرة في أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 21 مايو 2022
خبراء المتفجرات من كتيبة فوستوك التابعة لقوات دونيتسك الشعبية يفجرون القذائف والألغام غير المتفجرة في أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 21 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
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أعلنت وسائل الإعلام الأوكرانية عن دوي صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا.
وجاء على "تلغرام" صحيفة "أوبوزريتل": "إنذار بغارة جوية واسعة النطاق في جميع أنحاء أوكرانيا"، مع إرفاق خريطة الإنذارات الجوية.
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