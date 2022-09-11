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https://sputnikarabic.ae/20220911/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-لبنان-وحزب-الله-سيتحملان-العواقب-في-حال-المساس-بسيادة-بلادنا-أو-مواطنينا-1067605964.html
رئيس الأركان الإسرائيلي: لبنان و"حزب الله" سيتحملان العواقب في حال المساس بسيادة بلادنا أو مواطنينا
رئيس الأركان الإسرائيلي: لبنان و"حزب الله" سيتحملان العواقب في حال المساس بسيادة بلادنا أو مواطنينا
اتهم رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، "حزب الله" اللبناني باختطاف لبنان، مؤكدا أن الصواريخ الإسرائيلية والقذائف المضادة للدبابات تغطي جنوب لبنان". 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T18:08+0000
2022-09-11T18:08+0000
أخبار إسرائيل اليوم
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ونقلت وسائل إعلام عبرية، عن كوخافي، قوله إن "لبنان وحزب الله سيتحملان العواقب إذا تضررت سيادة إسرائيل أو مواطنيها"، مضيفا أن "الجيش الإسرائيلي لن يقف مكتوف الأيدي".وهدد بـ "مبادرة استباقية" في لبنان أو أي ساحة لمنع أي هجمات"، مؤكدا أن "قيام "حزب الله" بالتحكم في لبنان ومصيره سيجعله يدفع ثمنا مضاعفا، أمنياً واقتصادياً".وذكرت صحيفة عبرية، أمس الجمعة، أن حزب الله اللبناني قد يعبر الحدود الإسرائيلية في أي معركة قادمة أمام الجيش الإسرائيلي.ونشر الجنرال إسحاق بريك، رئيس لجنة الشكاوى السابق بالجيش الإسرائيلي، مقالا في القناة الـ 12 العبرية، أوضح من خلاله أن بإمكان "حزب الله" اجتياز الحدود مع إسرائيل وبأعداد كبيرة خلال المعركة المقبلة بينه وبين الجيش الإسرائيلي.من جانبه، قال القائد الجديد للمنطقة الشمالية الإسرائيلية، إن مهمته الأولى ستكون الاستعداد لآلاف الصواريخ التي يمكن لـ"حزب الله" إطلاقها في حال وقوع أي مواجهة.وطبقا للجنرال أوري غوردين، الذي تولى سابقاً منصب قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية، يمكن لـ"حزب الله" إطلاق 4000 صاروخ يومياً خلال أي قتال محتمل بين الجانبين.
https://sputnikarabic.ae/20220828/حزب-الله-يهدد-إسرائيل-بفيديو-جديد-أنتم-رهن-الأيام-1066946040.html
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, أخبار حزب الله
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, أخبار حزب الله

رئيس الأركان الإسرائيلي: لبنان و"حزب الله" سيتحملان العواقب في حال المساس بسيادة بلادنا أو مواطنينا

18:08 GMT 11.09.2022
© AP Photo / Oded Baliltyرئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي
رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
© AP Photo / Oded Balilty
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اتهم رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، "حزب الله" اللبناني باختطاف لبنان، مؤكدا أن الصواريخ الإسرائيلية والقذائف المضادة للدبابات تغطي جنوب لبنان".
ونقلت وسائل إعلام عبرية، عن كوخافي، قوله إن "لبنان وحزب الله سيتحملان العواقب إذا تضررت سيادة إسرائيل أو مواطنيها"، مضيفا أن "الجيش الإسرائيلي لن يقف مكتوف الأيدي".
متحف مقاومة حزب الله اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
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وهدد بـ "مبادرة استباقية" في لبنان أو أي ساحة لمنع أي هجمات"، مؤكدا أن "قيام "حزب الله" بالتحكم في لبنان ومصيره سيجعله يدفع ثمنا مضاعفا، أمنياً واقتصادياً".

وتابع قائلاً: "الجيش الإسرائيلي يبادر ويهاجم الأسلحة التي تهدد إسرائيل في كل منطقة من مناطق الشرق الأوسط، والجيش الإسرائيلي بادر بإسقاط الطائرات دون طيار التي حاول حزب الله استخدامها مؤخرا"، حسب قوله.

وذكرت صحيفة عبرية، أمس الجمعة، أن حزب الله اللبناني قد يعبر الحدود الإسرائيلية في أي معركة قادمة أمام الجيش الإسرائيلي.
ونشر الجنرال إسحاق بريك، رئيس لجنة الشكاوى السابق بالجيش الإسرائيلي، مقالا في القناة الـ 12 العبرية، أوضح من خلاله أن بإمكان "حزب الله" اجتياز الحدود مع إسرائيل وبأعداد كبيرة خلال المعركة المقبلة بينه وبين الجيش الإسرائيلي.
من جانبه، قال القائد الجديد للمنطقة الشمالية الإسرائيلية، إن مهمته الأولى ستكون الاستعداد لآلاف الصواريخ التي يمكن لـ"حزب الله" إطلاقها في حال وقوع أي مواجهة.
وطبقا للجنرال أوري غوردين، الذي تولى سابقاً منصب قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية، يمكن لـ"حزب الله" إطلاق 4000 صاروخ يومياً خلال أي قتال محتمل بين الجانبين.
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