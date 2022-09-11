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https://sputnikarabic.ae/20220911/رئيس-الوزراء-اليوناني-تركيا-تدرك-قوتنا-الرادعة-1067604287.html
رئيس الوزراء اليوناني: تركيا تدرك "قوتنا الرادعة"
رئيس الوزراء اليوناني: تركيا تدرك "قوتنا الرادعة"
استبعد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأحد، اندلاع صراع مسلح بين بلاده وتركيا، مضيفا: "أنقرة تدرك قوتنا الرادعة". 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T17:01+0000
2022-09-11T17:01+0000
أخبار تركيا اليوم
اليونان
رجب طيب أردوغان
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وقال ميتسوتاكيس في مؤتمر صحفي على هامش معرض سلانيك الدولي، حيث قيّم أداء حكومته اقتصاديا العام السابق وكشف الخطة الاقتصادية للعام المقبل، إن بلاده منفتحة على الحوار مع تركيا في أي وقت.واعتبر رئيس الوزراء اليوناني أن "تركيا صعّدت التوتر مع بلاده مع دخولها فترة الانتخابات وحاولت إظهار اليونان على أنها تقوم بأعمال عدائية"، على ما نقلت وكالة الأناضول التركية.ومضى بقوله: "لا يوجد أحد في الخارج يعتقد أن الجزر اليونانية تشكل خطرا على تركيا، خاصة عندما يشكك الرئيس التركي (رجب طيب أردوغان) في سيادة اليونان على الجزر".واستدرك: "على العكس تماما، هناك الكثير ممن يعتقدون أن تركيا تشكل خطرا على جزرنا".وشدد ميتسوتاكيس على أن بلاده ستستمر في التمسك بالتحالفات التي أقامتها وتعزيز قواتها المسلحة، مشيرا إلى أن "أثينا تريد دائمًا أن تكون قنوات الاتصال مع أنقرة مفتوحة".ونفى رئيس الوزراء اليوناني أن يكون قد أغلق باب الحوار مع الرئيس أردوغان، مضيفا: "أنا منفتح دائمًا للقاء أردوغان وأعتقد أنه ستتاح لنا الفرصة للقاء مرة أخرى".وقال إنه لن يعارض دعوة تركيا لحضور اجتماع "المجموعة السياسية الأوروبية" الذي سيعقد في براغ في أكتوبر/ تشرين الأول، في حال تم توجيها إلى أنقرة.وأمس السبت، أفادت وسائل إعلام أوروبية وتركية أن خفر السواحل اليوناني أطلق طلقات تحذيرية في المياه الدولية بالقرب من مقاطعة جناق قلعة التركية بعد ظهور سفينة الشحن الأناضولية ترفع علم جزر القمر. ولم تقع إصابات. وكان على متن السفينة ستة مواطنين مصريين وأربعة صوماليين وخمسة مواطنين من أذربيجان وثلاثة مواطنين أتراك.وفي الرابع من شهر سبتمبر/أيلول الجاري، اتهم أردوغان اليونان باحتلال جزر منزوعة السلاح في بحر إيجه.ومؤخرا قال أردوغان مخاطبا اليونان: "لا نعترف باحتلالكم للجزر، سنقوم بما يلزم عندما يحين الوقت، يمكننا أن نأتي بغتة ذات ليلة"، وهي التصريحات التي أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه الشديد حيالها ووصفها بـ "العدائية".
https://sputnikarabic.ae/20220911/تركيا-تطالب-اليونان-بتوضيح-حادثة-إطلاق-نار-على-سفينة-شحن--1067573210.html
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أخبار تركيا اليوم, اليونان, رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم, اليونان, رجب طيب أردوغان

رئيس الوزراء اليوناني: تركيا تدرك "قوتنا الرادعة"

17:01 GMT 11.09.2022
© AFP 2022 / Andreas Solaroرئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
© AFP 2022 / Andreas Solaro
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استبعد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأحد، اندلاع صراع مسلح بين بلاده وتركيا، مضيفا: "أنقرة تدرك قوتنا الرادعة".
وقال ميتسوتاكيس في مؤتمر صحفي على هامش معرض سلانيك الدولي، حيث قيّم أداء حكومته اقتصاديا العام السابق وكشف الخطة الاقتصادية للعام المقبل، إن بلاده منفتحة على الحوار مع تركيا في أي وقت.
واعتبر رئيس الوزراء اليوناني أن "تركيا صعّدت التوتر مع بلاده مع دخولها فترة الانتخابات وحاولت إظهار اليونان على أنها تقوم بأعمال عدائية"، على ما نقلت وكالة الأناضول التركية.
ومضى بقوله: "لا يوجد أحد في الخارج يعتقد أن الجزر اليونانية تشكل خطرا على تركيا، خاصة عندما يشكك الرئيس التركي (رجب طيب أردوغان) في سيادة اليونان على الجزر".
واستدرك: "على العكس تماما، هناك الكثير ممن يعتقدون أن تركيا تشكل خطرا على جزرنا".
وشدد ميتسوتاكيس على أن بلاده ستستمر في التمسك بالتحالفات التي أقامتها وتعزيز قواتها المسلحة، مشيرا إلى أن "أثينا تريد دائمًا أن تكون قنوات الاتصال مع أنقرة مفتوحة".
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ونفى رئيس الوزراء اليوناني أن يكون قد أغلق باب الحوار مع الرئيس أردوغان، مضيفا: "أنا منفتح دائمًا للقاء أردوغان وأعتقد أنه ستتاح لنا الفرصة للقاء مرة أخرى".
وقال إنه لن يعارض دعوة تركيا لحضور اجتماع "المجموعة السياسية الأوروبية" الذي سيعقد في براغ في أكتوبر/ تشرين الأول، في حال تم توجيها إلى أنقرة.

واستبعد ميتسوتاكيس إمكانية نشوب صراع مسلح مع تركيا، مضيفا: "أنقرة تدرك قوتنا الرادعة".

وأمس السبت، أفادت وسائل إعلام أوروبية وتركية أن خفر السواحل اليوناني أطلق طلقات تحذيرية في المياه الدولية بالقرب من مقاطعة جناق قلعة التركية بعد ظهور سفينة الشحن الأناضولية ترفع علم جزر القمر. ولم تقع إصابات. وكان على متن السفينة ستة مواطنين مصريين وأربعة صوماليين وخمسة مواطنين من أذربيجان وثلاثة مواطنين أتراك.
وفي الرابع من شهر سبتمبر/أيلول الجاري، اتهم أردوغان اليونان باحتلال جزر منزوعة السلاح في بحر إيجه.
ومؤخرا قال أردوغان مخاطبا اليونان: "لا نعترف باحتلالكم للجزر، سنقوم بما يلزم عندما يحين الوقت، يمكننا أن نأتي بغتة ذات ليلة"، وهي التصريحات التي أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه الشديد حيالها ووصفها بـ "العدائية".
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