https://sputnikarabic.ae/20220911/رئيس-الوزراء-اليوناني-يصف-رد-روسيا-على-العقوبات-الأوروبية-بأنه-ثمن-اختيارنا-1067603155.html

رئيس الوزراء اليوناني يصف رد روسيا على العقوبات الأوروبية بأنه "ثمن اختيارنا"

رئيس الوزراء اليوناني يصف رد روسيا على العقوبات الأوروبية بأنه "ثمن اختيارنا"

اعترف رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأحد، بأن العقوبات التي اعتمدتها أوروبا ضد روسيا تأتي بنتائج عكسية تماما من الناحية الاقتصادية. 11.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-11T17:32+0000

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سبوتنيك. وقال ميتسوتاكيس للصحفيين "في اللحظة التي فرضنا فيها هذه العقوبات الواسعة للغاية على روسيا، وهي أخطر عقوبات على الإطلاق، أدركنا أننا عرّضنا مجتمعنا لوضع صعب للغاية، لكننا حذرنا من أن هذا هو الثمن الذي سندفعه لاتخاذ هذا الخيار".جاءت تصريحات ميتسوتاكيس، في مؤتمر صحفي في سالونيك حول حدود مدى استعداد الاتحاد الأوروبي للتضحية في مواجهة الطاقة مع روسيا، أضاف خلاله أن "الاتحاد الأوروبي يعلم أن موسكو يمكن أن تستخدم الغاز كسلاح وأنه مستعد لإنهاء اعتماده على واردات الطاقة الروسية".وقال ميتسوتاكيس في وقت سابق، أنه يجب تحديد سقف السعر لجميع مصادر الغاز الطبيعي الذي تشتريه دول الاتحاد الأوروبي، وليس فقط الغاز الروسي.وأضاف "أسعار الغاز الطبيعي أعلى بعشرة أضعاف مما كانت عليه قبل عامين. لقد قمنا بتدخلين في هذا الصدد - نحن نزيد المساعدة في التدفئة بمقدار 300 مليون يورو، ويمكننا خفض سعر وقود الديزل في المرحلة الأولى للتدفئة. إن ذلك يشجع الأسر على تحويل التدفئة المنزلية من الغاز الطبيعي إلى وقود الديزل. ولكن سيكون هناك أيضًا دعم لأسعار الغاز الطبيعي. لا يمكن أن يكون السعر للمستهلك النهائي هو نفسه الآن"، مشيرا إلى أنه "سيكون هناك دعم سخي لأسعار الغاز الطبيعي".

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