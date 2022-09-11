https://sputnikarabic.ae/20220911/رئيس-كوريا-الجنوبية-سيحضر-جنازة-الملكة-إليزابيث-الثانية-1067574061.html
رئيس كوريا الجنوبية يحضر جنازة الملكة إليزابيث الثانية
رئيس كوريا الجنوبية يحضر جنازة الملكة إليزابيث الثانية
أعلن مكتب الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، عن حضوره جنازة الملكة إليزابيث الثانية في 19 سبتمبر/ أيلول الجاري. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T07:28+0000
2022-09-11T07:28+0000
2022-09-11T07:29+0000
كوريا الجنوبية
العالم
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/10/1062290725_0:0:1788:1006_1920x0_80_0_0_de8f63ce713376cd770408c966e7bd4f.jpg
وذكر مكتب الزعيم الكوري الجنوبي، اليوم الأحد، أن "الرئيس يون سوك يول سيحضر الجنازة الرسمية للملكة الراحلة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة في وستمنستر أبي في لندن يوم 19 سبتمبر"، وفقا لوكالة "يونهاب" الكوريةوقالت العائلة المالكة البريطانية، أمس السبت، إن الملكة إليزابيث الثانية سيتم وداعها في وستمنستر آبي يوم 19 سبتمبر في مراسم جنازة، وسيحضرها أفراد من العائلة المالكة البريطانية، وشخصيات أجنبية بارزة.وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية، يوم الخميس الماضي، عن عمر 96 عاما في قلعة بالمورال في اسكتلندا محاطة بأسرتها، بعد أكثر من 70 عاما على العرش البريطاني.وأصبح نجلها الأكبر، تشارلز الثالث، ملكا جديدا للمملكة المتحدة بعد وفاتها مباشرة. وأقيم الاحتفال الرسمي، أمس السبت، في قصر سانت جيمس في لندن.
https://sputnikarabic.ae/20220910/الرئيس-الإسرائيلي-يشارك-في-جنازة-الملكة-إليزابيث-1067558676.html
كوريا الجنوبية
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/10/1062290725_123:0:1711:1191_1920x0_80_0_0_45c1c6fff844e2ed72b278f55043bf7b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الجنوبية, العالم, بريطانيا
كوريا الجنوبية, العالم, بريطانيا
رئيس كوريا الجنوبية يحضر جنازة الملكة إليزابيث الثانية
07:28 GMT 11.09.2022 (تم التحديث: 07:29 GMT 11.09.2022) تابعنا عبر
أعلن مكتب الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، عن حضوره جنازة الملكة إليزابيث الثانية في 19 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وذكر مكتب الزعيم الكوري الجنوبي، اليوم الأحد، أن "الرئيس يون سوك يول سيحضر الجنازة الرسمية للملكة الراحلة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة في وستمنستر أبي في لندن يوم 19 سبتمبر"، وفقا لوكالة
"يونهاب" الكورية
وقالت العائلة المالكة البريطانية، أمس السبت، إن الملكة إليزابيث الثانية سيتم وداعها في وستمنستر آبي يوم 19 سبتمبر في مراسم جنازة، وسيحضرها أفراد من العائلة المالكة البريطانية، وشخصيات أجنبية بارزة.
وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية، يوم الخميس الماضي، عن عمر 96 عاما في قلعة بالمورال في اسكتلندا محاطة بأسرتها، بعد أكثر من 70 عاما على العرش البريطاني.
وأصبح نجلها الأكبر، تشارلز الثالث، ملكا جديدا للمملكة المتحدة بعد وفاتها مباشرة. وأقيم الاحتفال الرسمي، أمس السبت، في قصر سانت جيمس في لندن.