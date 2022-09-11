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https://sputnikarabic.ae/20220911/رئيس-كوريا-الجنوبية-سيحضر-جنازة-الملكة-إليزابيث-الثانية-1067574061.html
رئيس كوريا الجنوبية يحضر جنازة الملكة إليزابيث الثانية
رئيس كوريا الجنوبية يحضر جنازة الملكة إليزابيث الثانية
أعلن مكتب الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، عن حضوره جنازة الملكة إليزابيث الثانية في 19 ‏سبتمبر/ أيلول الجاري.‏ 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T07:28+0000
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وذكر مكتب الزعيم الكوري الجنوبي، اليوم الأحد، أن "الرئيس يون سوك يول سيحضر الجنازة الرسمية للملكة الراحلة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة في وستمنستر أبي في لندن يوم 19 سبتمبر"، وفقا لوكالة "يونهاب" الكوريةوقالت العائلة المالكة البريطانية، أمس السبت، إن الملكة إليزابيث الثانية سيتم وداعها في وستمنستر آبي يوم 19 سبتمبر في مراسم جنازة، وسيحضرها أفراد من العائلة المالكة البريطانية، وشخصيات أجنبية بارزة.وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية، يوم الخميس الماضي، عن عمر 96 عاما في قلعة بالمورال في اسكتلندا محاطة بأسرتها، بعد أكثر من 70 عاما على العرش البريطاني.وأصبح نجلها الأكبر، تشارلز الثالث، ملكا جديدا للمملكة المتحدة بعد وفاتها مباشرة. وأقيم الاحتفال الرسمي، أمس السبت، في قصر سانت جيمس في لندن.
https://sputnikarabic.ae/20220910/الرئيس-الإسرائيلي-يشارك-في-جنازة-الملكة-إليزابيث-1067558676.html
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كوريا الجنوبية, العالم, بريطانيا
كوريا الجنوبية, العالم, بريطانيا

رئيس كوريا الجنوبية يحضر جنازة الملكة إليزابيث الثانية

07:28 GMT 11.09.2022 (تم التحديث: 07:29 GMT 11.09.2022)
© AFP 2022 / JEON HEON-KYUNرئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، 10 مايو/ أيار 2022
رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، 10 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، 10 مايو/ أيار 2022
© AFP 2022 / JEON HEON-KYUN
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أعلن مكتب الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، عن حضوره جنازة الملكة إليزابيث الثانية في 19 ‏سبتمبر/ أيلول الجاري.‏
وذكر مكتب الزعيم الكوري الجنوبي، اليوم الأحد، أن "الرئيس يون سوك يول سيحضر الجنازة الرسمية للملكة الراحلة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة في وستمنستر أبي في لندن يوم 19 سبتمبر"، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية
وقالت العائلة المالكة البريطانية، أمس السبت، إن الملكة إليزابيث الثانية سيتم وداعها في وستمنستر آبي يوم 19 سبتمبر في مراسم جنازة، وسيحضرها أفراد من العائلة المالكة البريطانية، وشخصيات أجنبية بارزة.
الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
الرئيس الإسرائيلي يشارك في جنازة الملكة إليزابيث
أمس, 15:56 GMT
وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية، يوم الخميس الماضي، عن عمر 96 عاما في قلعة بالمورال في اسكتلندا محاطة بأسرتها، بعد أكثر من 70 عاما على العرش البريطاني.
وأصبح نجلها الأكبر، تشارلز الثالث، ملكا جديدا للمملكة المتحدة بعد وفاتها مباشرة. وأقيم الاحتفال الرسمي، أمس السبت، في قصر سانت جيمس في لندن.
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