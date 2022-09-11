https://sputnikarabic.ae/20220911/رئيس-وزراء-اليونان-سقف-السعر-مطلوب-ليس-فقط-للغاز-الروسي-1067586464.html
رئيس وزراء اليونان: سقف السعر مطلوب ليس فقط للغاز الروسي
رئيس وزراء اليونان: سقف السعر مطلوب ليس فقط للغاز الروسي
أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في مؤتمر صحفي في ثيسالونيكي، أنه يجب تحديد سقف السعر لجميع مصادر الغاز الطبيعي الذي تشتريه دول الاتحاد الأوروبي،... 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T12:26+0000
2022-09-11T12:26+0000
2022-09-11T12:26+0000
اليونان
اقتصاد
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وقال: "أسعار الغاز الطبيعي أعلى بعشرة أضعاف مما كانت عليه قبل عامين. لقد قمنا بتدخلين في هذا الصدد - نحن نزيد المساعدة في التدفئة بمقدار 300 مليون يورو، ويمكننا خفض سعر وقود الديزل في المرحلة الأولى للتدفئة. إن ذلك يشجع الأسر على تحويل التدفئة المنزلية من الغاز الطبيعي إلى وقود الديزل. ولكن سيكون هناك أيضًا دعم لأسعار الغاز الطبيعي. لا يمكن أن يكون السعر للمستهلك النهائي هو نفسه الآن".وقال: "سيكون هناك دعم سخي لأسعار الغاز الطبيعي".وهو يأمل أن تجني جميع الدول أرباحًا غير متوقعة من تجار الغاز.وذكر أيضًا أن الكهرباء في اليونان هي من أرخص الأسعار في أوروبا، على الرغم من ارتفاع الأسعار بشكل كبير. وقال ميتسوتاكيس إن الحكومة تدرس طريقة لدعم أسعار الكهرباء ومنح المواطنين حافزًا لتوفير الطاقة. وأكد على أي حال أن كل أسرة يونانية، بغض النظر عن الاستهلاك، ستحصل على دعم كبير.ووفقا له، فإن الشتاء سيكون صعبا. وقال ميتسوتاكيس: "لقد بذلنا كل ما في وسعنا لتزويد اليونان بالطاقة الكافية لفصل الشتاء المقبل".وتابع: "ينطبق هذا أيضًا على الغاز الطبيعي، في حالة الإغلاق الكامل للإمدادات من التيار التركي. لقد قمنا بتأمين العديد من شحنات الغاز الطبيعي المسال، وضاعفنا سعة صهاريج تخزين الغاز الطبيعي المسال في محطة ريفيتوسا، ونشجع مبادرات لتقليل استهلاك الغاز الطبيعي وزيادة إنتاج الكهرباء من الليغنيت (الفحم البني)".وأضاف أن جميع المستهلكين اليونانيين سيحصلون على دعم من الحكومة.
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اليونان, اقتصاد
رئيس وزراء اليونان: سقف السعر مطلوب ليس فقط للغاز الروسي
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أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في مؤتمر صحفي في ثيسالونيكي، أنه يجب تحديد سقف السعر لجميع مصادر الغاز الطبيعي الذي تشتريه دول الاتحاد الأوروبي، وليس فقط لروسيا.
وقال: "أسعار الغاز الطبيعي أعلى بعشرة أضعاف مما كانت عليه قبل عامين. لقد قمنا بتدخلين في هذا الصدد - نحن نزيد المساعدة في التدفئة بمقدار 300 مليون يورو، ويمكننا خفض سعر وقود الديزل في المرحلة الأولى للتدفئة. إن ذلك يشجع الأسر على تحويل التدفئة المنزلية من الغاز الطبيعي إلى وقود الديزل. ولكن سيكون هناك أيضًا دعم لأسعار الغاز الطبيعي. لا يمكن أن يكون السعر للمستهلك النهائي هو نفسه الآن".
وقال: "سيكون هناك دعم سخي لأسعار الغاز الطبيعي".
ويرى أن سعر الغاز اليوم لا علاقة له بالسعر في البورصة. "اليونان كانت من أوائل الدول التي اقترحت على الاتحاد الأوروبي وضع سقف مشترك لواردات الغاز الطبيعي. ليس فقط على الغاز الطبيعي الروسي. سقف على المؤشر في بورصةTTF، وليس فقط على الغاز الطبيعي الروسي المستورد. لا نعرف ما إذا كان سيتم قبول مثل هذا الاقتراح. لكن هناك اتفاق واسع بشأن فرض ضرائب على الأرباح الزائدة للشركات".
وهو يأمل أن تجني جميع الدول أرباحًا غير متوقعة من تجار الغاز.
وذكر أيضًا أن الكهرباء في اليونان هي من أرخص الأسعار في أوروبا، على الرغم من ارتفاع الأسعار بشكل كبير. وقال ميتسوتاكيس إن الحكومة تدرس طريقة لدعم أسعار الكهرباء ومنح المواطنين حافزًا لتوفير الطاقة. وأكد على أي حال أن كل أسرة يونانية، بغض النظر عن الاستهلاك، ستحصل على دعم كبير.
ووفقا له، فإن الشتاء سيكون صعبا. وقال ميتسوتاكيس: "لقد بذلنا كل ما في وسعنا لتزويد اليونان بالطاقة الكافية لفصل الشتاء المقبل".
وتابع: "ينطبق هذا أيضًا على الغاز الطبيعي، في حالة الإغلاق الكامل للإمدادات من التيار التركي. لقد قمنا بتأمين العديد من شحنات الغاز الطبيعي المسال، وضاعفنا سعة صهاريج تخزين الغاز الطبيعي المسال في محطة ريفيتوسا، ونشجع مبادرات لتقليل استهلاك الغاز الطبيعي وزيادة إنتاج الكهرباء من الليغنيت (الفحم البني)".
وأضاف أن جميع المستهلكين اليونانيين سيحصلون على دعم من الحكومة.