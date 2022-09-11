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https://sputnikarabic.ae/20220911/رتل-عسكري-أمريكي-محمل-بالأسلحة-والمعدات-يتجه-من-سوريا-إلى-العراق-1067583979.html
رتل عسكري أمريكي محمل بالأسلحة والمعدات يتجه من سوريا إلى العراق
رتل عسكري أمريكي محمل بالأسلحة والمعدات يتجه من سوريا إلى العراق
خرج رتل عسكري أمريكي محمل بالأسلحة والمعدات من الأراضي السورية متجها إلى العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T11:58+0000
2022-09-11T11:58+0000
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وحسب وكالة الأنباء السورية، أفادت مصادر محلية من ريف اليعربية في محافظة الحسكة، بأن "الرتل كان مكونّا من 100 آلية من برادات، وناقلات تحمل معدات عسكرية ومدرعات عسكرية".ووفقا للمصادر، خرج الرتل من الأراضي السورية عبر معبر الوليد في تمام الساعة 7:30 أمس السبت، متجها إلى قواعد الجيش الأمريكي في العراق.وأضافت المصادر أن عددا من الشاحنات يرجح أنها تحمل آليات عسكرية معطوبة.وذكرت الوكالة أن القوات الأمريكية أخرجت أيضا، يوم الجمعة، رتلا مؤلفا من 88 صهريجا محملة بالنفط السوري المسروق عبر معبر المحمودية باتجاه الأراضي العراقية.وكانت سوريا قد أعلنت في أغسطس/آب الماضي عن خسائرها في قطاعي النفط والغاز، من جراء ممارسات القوات الأمريكية، خلال الفترة من 2011 وحتى منتصف العام الحالي، حيث بلغت الخسائر المباشرة وغير المباشرة نحو 107.1 مليارات دولار.
https://sputnikarabic.ae/20220910/تفشي-الكوليرا-في-مناطق-نفوذ-الجيش-الأمريكي-شرقي-سوريا-1067561342.html
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أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العراق
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العراق

رتل عسكري أمريكي محمل بالأسلحة والمعدات يتجه من سوريا إلى العراق

11:58 GMT 11.09.2022
© AP Photo / Hussein Mallaصورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018
صورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
© AP Photo / Hussein Malla
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خرج رتل عسكري أمريكي محمل بالأسلحة والمعدات من الأراضي السورية متجها إلى العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي.
وحسب وكالة الأنباء السورية، أفادت مصادر محلية من ريف اليعربية في محافظة الحسكة، بأن "الرتل كان مكونّا من 100 آلية من برادات، وناقلات تحمل معدات عسكرية ومدرعات عسكرية".
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أمس, 17:05 GMT
ووفقا للمصادر، خرج الرتل من الأراضي السورية عبر معبر الوليد في تمام الساعة 7:30 أمس السبت، متجها إلى قواعد الجيش الأمريكي في العراق.
وأضافت المصادر أن عددا من الشاحنات يرجح أنها تحمل آليات عسكرية معطوبة.
وذكرت الوكالة أن القوات الأمريكية أخرجت أيضا، يوم الجمعة، رتلا مؤلفا من 88 صهريجا محملة بالنفط السوري المسروق عبر معبر المحمودية باتجاه الأراضي العراقية.
وكانت سوريا قد أعلنت في أغسطس/آب الماضي عن خسائرها في قطاعي النفط والغاز، من جراء ممارسات القوات الأمريكية، خلال الفترة من 2011 وحتى منتصف العام الحالي، حيث بلغت الخسائر المباشرة وغير المباشرة نحو 107.1 مليارات دولار.
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