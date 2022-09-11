https://sputnikarabic.ae/20220911/ريال-مدريد-يفوز-برباعية-على-مايوركا-في-الدوري-الإسباني-فيديو-1067598546.html
ريال مدريد يفوز برباعية على مايوركا في الدوري الإسباني... فيديو
ريال مدريد يفوز برباعية على مايوركا في الدوري الإسباني... فيديو
حقق "ريال مدريد" فوزا عريضا بنتيجة 4-1، خلال مواجهة "ريال مايوركا"، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، في معقل الميرنغي ملعب... 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T15:14+0000
2022-09-11T15:14+0000
2022-09-11T15:14+0000
رياضة
أخبار نادي ريال مدريد
الدوري الإسباني
ترتيب الدوري الإسباني
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سجل أهداف ريال مدريد، فيدي فالفيردي في الدقيقة (45+3)، فينيسيوس جونيور (72)، رودريغو (89) وأنطونيو روديغر (90+3).بينما سجل هدف ريال مايوركا الوحيد فيدات موريكي في الدقيقة 35.بهذا الفوز يستعيد ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الليغا برصيد 15 نقطة، وبفارق نقطتين عن الوصيف برشلونة.في حين تجمد رصيد ريال مايوركا عند 5 نقاط في المركز الثالث عشر.
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني
رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني
ريال مدريد يفوز برباعية على مايوركا في الدوري الإسباني... فيديو
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حقق "ريال مدريد" فوزا عريضا بنتيجة 4-1، خلال مواجهة "ريال مايوركا"، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، في معقل الميرنغي ملعب "سانتياغو برنابيو".
سجل أهداف ريال مدريد
، فيدي فالفيردي في الدقيقة (45+3)، فينيسيوس جونيور (72)، رودريغو (89) وأنطونيو روديغر (90+3).
بينما سجل هدف ريال مايوركا الوحيد فيدات موريكي في الدقيقة 35.
بهذا الفوز يستعيد ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الليغا برصيد 15 نقطة، وبفارق نقطتين عن الوصيف برشلونة
.
في حين تجمد رصيد ريال مايوركا عند 5 نقاط في المركز الثالث عشر.