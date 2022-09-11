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سقوط طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في مدينة قلقيلية
سقوط طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في مدينة قلقيلية
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عن سقوط طائرة مسيّرة تابعة له في مدينة قلقيلية في الضفة الغربية. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T10:15+0000
2022-09-11T10:15+0000
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وذكر الجيش الإسرائيلي على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الأحد، أنه سقطت طائرة مسيرة في مدينة قلقيلية نتيجة لعطل فني، وبأن قوات الجيش فتحت تحقيقا في الواقعة.وأكد الجيش في بيانه أن الطائرة المسيرة سقطت بسبب عطل فني، ولا توجد أي مخاوف من تسرب أي معلومات.وفي السياق نفسه، واصل الجيش الإسرائيلي عمليات الاعتقال بحق المواطنين الفلسطينيين، حيث اعتقل 9 مواطنين من جنين ونابلس والقدس وغزة، واقتحمت قواته قرية دير نظام في مدينة رام الله.وأغلقت القوات الإسرائيلية البوابة الحديدية المؤدية إلى قرية النبي صالح وقرى بني زيد الغربية شمال غرب رام الله، ومنعت مركبات المواطنين من الدخول والخروج من المنطقة.
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إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي
إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي

سقوط طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في مدينة قلقيلية

10:15 GMT 11.09.2022
© AFP 2022 / -طائرة مسيرة إسرائيلية طراز هيرميس 900 ستار لاينر
طائرة مسيرة إسرائيلية طراز هيرميس 900 ستار لاينر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
© AFP 2022 / -
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أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عن سقوط طائرة مسيّرة تابعة له في مدينة قلقيلية في الضفة الغربية.
وذكر الجيش الإسرائيلي على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الأحد، أنه سقطت طائرة مسيرة في مدينة قلقيلية نتيجة لعطل فني، وبأن قوات الجيش فتحت تحقيقا في الواقعة.
وأكد الجيش في بيانه أن الطائرة المسيرة سقطت بسبب عطل فني، ولا توجد أي مخاوف من تسرب أي معلومات.
وفي السياق نفسه، واصل الجيش الإسرائيلي عمليات الاعتقال بحق المواطنين الفلسطينيين، حيث اعتقل 9 مواطنين من جنين ونابلس والقدس وغزة، واقتحمت قواته قرية دير نظام في مدينة رام الله.
وأغلقت القوات الإسرائيلية البوابة الحديدية المؤدية إلى قرية النبي صالح وقرى بني زيد الغربية شمال غرب رام الله، ومنعت مركبات المواطنين من الدخول والخروج من المنطقة.
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