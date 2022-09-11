https://sputnikarabic.ae/20220911/سقوط-طائرة-مسيرة-تابعة-لسلاح-الجو-الإسرائيلي-في-مدينة-قلقيلية-1067578150.html
سقوط طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في مدينة قلقيلية
سقوط طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في مدينة قلقيلية
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عن سقوط طائرة مسيّرة تابعة له في مدينة قلقيلية في الضفة الغربية. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T10:15+0000
2022-09-11T10:15+0000
2022-09-11T10:15+0000
إسرائيل
أخبار الضفة الغربية
العالم العربي
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وذكر الجيش الإسرائيلي على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الأحد، أنه سقطت طائرة مسيرة في مدينة قلقيلية نتيجة لعطل فني، وبأن قوات الجيش فتحت تحقيقا في الواقعة.وأكد الجيش في بيانه أن الطائرة المسيرة سقطت بسبب عطل فني، ولا توجد أي مخاوف من تسرب أي معلومات.وفي السياق نفسه، واصل الجيش الإسرائيلي عمليات الاعتقال بحق المواطنين الفلسطينيين، حيث اعتقل 9 مواطنين من جنين ونابلس والقدس وغزة، واقتحمت قواته قرية دير نظام في مدينة رام الله.وأغلقت القوات الإسرائيلية البوابة الحديدية المؤدية إلى قرية النبي صالح وقرى بني زيد الغربية شمال غرب رام الله، ومنعت مركبات المواطنين من الدخول والخروج من المنطقة.
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي
إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي
سقوط طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في مدينة قلقيلية
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أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عن سقوط طائرة مسيّرة تابعة له في مدينة قلقيلية في الضفة الغربية.
وذكر الجيش الإسرائيلي على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الأحد، أنه سقطت طائرة مسيرة
في مدينة قلقيلية نتيجة لعطل فني، وبأن قوات الجيش فتحت تحقيقا في الواقعة.
وأكد الجيش في بيانه أن الطائرة المسيرة سقطت بسبب عطل فني، ولا توجد أي مخاوف من تسرب أي معلومات.
وفي السياق نفسه، واصل الجيش الإسرائيلي
عمليات الاعتقال بحق المواطنين الفلسطينيين، حيث اعتقل 9 مواطنين من جنين ونابلس والقدس وغزة، واقتحمت قواته قرية دير نظام في مدينة رام الله.
وأغلقت القوات الإسرائيلية البوابة الحديدية المؤدية إلى قرية النبي صالح وقرى بني زيد الغربية شمال غرب رام الله، ومنعت مركبات المواطنين من الدخول والخروج من المنطقة.