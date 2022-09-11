https://sputnikarabic.ae/20220911/سكان-مدينة-جاكسون-الأمريكية-يشربون-مياه-ملوثة-فيديو-1067600515.html
سكان مدينة جاكسون الأمريكية يشربون مياه ملوثة... فيديو
سكان مدينة جاكسون الأمريكية يشربون مياه ملوثة... فيديو
يواجه سكان مدينة جاكسون الأمريكية مشكلة كبرى تهدد صحتهم بسبب مياه الشرب الملوثة، خاصة أن المدينة يقطنها أغلبية من الفقراء وذوي البشرة السوداء. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T16:00+0000
2022-09-11T16:00+0000
2022-09-11T16:00+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102644/37/1026443702_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_595593c513fcc8ce1e206bc0a963423b.jpg
نشرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد لقطات مصورة لجانب من الأزمة التي يعيشها سكان جاكسون، التابعة لولاية ميسيسيبي الأمريكية.ويرصد الفيديو لحظة انسياب مياه ذات لون بني من صنبور داخل منزل أحد سكان مدينة جاكسون.وتقول صحيفة "نيويورك بوست" إن اللقطات التي تم نشرها لمياه تنزل من الصنبور تسلط الضوء على أزمة المياه التي يعيشها سكان تلك المدينة الفقيرة.وتابعت: "تسببت الفيضانات في تلف خطوط المياه المتآكلة أصلا مما أدى إلى أزمة كبرى تمثلت في تلوث المياه وعدم وصولها بالكميات الكافية.وأوضحت الصحيفة أن هشاشة شبكات المياه في المدينة وخاصة منذ تعرضها للتجمد خلال الشتاء الماضي ترك نحو 150 ألف شخص من دون مياه.
https://sputnikarabic.ae/20210412/كوريا-الجنوبية-متخوفون-من-قرار-طوكيو-تصريف-المياه-الملوثة-نوويا-في-البحر-1048664953.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102644/37/1026443702_282:0:3011:2047_1920x0_80_0_0_1a50a1f2c3e6f58001a48de2efc51a03.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
سكان مدينة جاكسون الأمريكية يشربون مياه ملوثة... فيديو
تابعنا عبر
يواجه سكان مدينة جاكسون الأمريكية مشكلة كبرى تهدد صحتهم بسبب مياه الشرب الملوثة، خاصة أن المدينة يقطنها أغلبية من الفقراء وذوي البشرة السوداء.
نشرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد لقطات مصورة لجانب من الأزمة التي يعيشها سكان جاكسون، التابعة لولاية ميسيسيبي الأمريكية.
ويرصد الفيديو لحظة انسياب مياه
ذات لون بني من صنبور داخل منزل أحد سكان مدينة جاكسون.
وتقول صحيفة "نيويورك بوست" إن اللقطات التي تم نشرها لمياه تنزل من الصنبور تسلط الضوء على أزمة المياه التي يعيشها سكان تلك المدينة الفقيرة.
وتابعت: "تسببت الفيضانات في تلف خطوط المياه المتآكلة أصلا مما أدى إلى أزمة كبرى تمثلت في تلوث المياه
وعدم وصولها بالكميات الكافية.
وأوضحت الصحيفة
أن هشاشة شبكات المياه في المدينة وخاصة منذ تعرضها للتجمد خلال الشتاء الماضي ترك نحو 150 ألف شخص من دون مياه.