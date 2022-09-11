https://sputnikarabic.ae/20220911/سلطات-لوغانسك-تؤكد-سيطرتها-على-كامل-جغرافيا-الجمهورية-1067576646.html
سلطات لوغانسك تؤكد سيطرتها على كامل جغرافية الجمهورية
سلطات لوغانسك تؤكد سيطرتها على كامل جغرافية الجمهورية
قال روديون ميروشنيك، رئيس مكتب تمثيل جمهورية لوغانسك الشعبية في روسيا، إن جمهورية لوغانسك الشعبية بأكملها لا تزال تحت سيطرة السلطات المحلية والقوات الشعبية... 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T09:37+0000
2022-09-11T09:37+0000
2022-09-11T09:49+0000
جمهورية لوغانسك الشعبية
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/15/1061440102_0:0:2855:1606_1920x0_80_0_0_fe9bbf4a56065f94d5dda1771b5e15ec.jpg
وأوضح ميروشنيك لوكالة "سبوتنيك": "لم يتغير الوضع بين عشية وضحاها، ولا تزال كامل أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية تحت سيطرة السلطات الرسمية للجمهورية والقوات الشعبية التابعة لجمهورية لوغانسك، والشائعات حول الاستيلاء على ليسيتشانسك وسفيرودونيتسك ليست سوى أحلام وردية للمسؤولين الأوكرانيين المطرودين من أراضي الجمهورية الذين ضجروا بسبب فقدانهم لمخصصاتهم".وأصبحت جمهورية لوغانسك الشعبية محررة تماما من القوات الأوكرانية بعد طردها من مدينة ليسيتشانسك والبلدات الواقعة في ريفها.وهربت فلول القوات الأوكرانية من أراضي جمهورية لوغانسك بعد تطويق مجموعة كبيرة منها في مدينة ليسيتشانسك وريفها.وأعلنت جمهورية لوغانسك استقلالها عن نظام الحكم الأوكراني في عام 2014. ولكن قوات النظام الأوكراني تمكنت بعد ذلك من احتلال جزء من الجمهورية، ثم واصلت قصفها على التجمعات السكنية فيها.وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أعلنت القوات الروسية عملية عسكرية خاصة مع قوات لوغانسك ودونيتسك الشعبية لتحرير إقليم دونباس ولحماية السكان هناك من القصف والاضهاد الذي كانوا يتعرضون له منذ ثماني سنوات من قبل نظام الحكم الأوكراني.
https://sputnikarabic.ae/20220911/دوي-صفارات-الإنذار-في-جميع-أنحاء-أوكرانيا-1067575833.html
جمهورية لوغانسك الشعبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/15/1061440102_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4db4a19db5bc174cd22140811025c466.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جمهورية لوغانسك الشعبية, رصد عسكري
جمهورية لوغانسك الشعبية, رصد عسكري
سلطات لوغانسك تؤكد سيطرتها على كامل جغرافية الجمهورية
09:37 GMT 11.09.2022 (تم التحديث: 09:49 GMT 11.09.2022) تابعنا عبر
قال روديون ميروشنيك، رئيس مكتب تمثيل جمهورية لوغانسك الشعبية في روسيا، إن جمهورية لوغانسك الشعبية بأكملها لا تزال تحت سيطرة السلطات المحلية والقوات الشعبية التابعة للجمهورية.
وأوضح ميروشنيك لوكالة "سبوتنيك": "لم يتغير الوضع بين عشية وضحاها، ولا تزال كامل أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية تحت سيطرة السلطات الرسمية للجمهورية والقوات الشعبية التابعة لجمهورية لوغانسك، والشائعات حول الاستيلاء على ليسيتشانسك وسفيرودونيتسك ليست سوى أحلام وردية للمسؤولين الأوكرانيين المطرودين من أراضي الجمهورية الذين ضجروا بسبب فقدانهم لمخصصاتهم".
وأصبحت جمهورية لوغانسك الشعبية محررة تماما من القوات الأوكرانية بعد طردها من مدينة ليسيتشانسك والبلدات الواقعة في ريفها.
وهربت فلول القوات الأوكرانية من أراضي جمهورية لوغانسك بعد تطويق مجموعة كبيرة منها في مدينة ليسيتشانسك وريفها.
وأعلنت جمهورية لوغانسك
استقلالها عن نظام الحكم الأوكراني في عام 2014. ولكن قوات النظام الأوكراني تمكنت بعد ذلك من احتلال جزء من الجمهورية، ثم واصلت قصفها على التجمعات السكنية فيها.
وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أعلنت القوات الروسية عملية عسكرية خاصة مع قوات لوغانسك ودونيتسك الشعبية لتحرير إقليم دونباس ولحماية السكان هناك من القصف والاضهاد الذي كانوا يتعرضون له منذ ثماني سنوات من قبل نظام الحكم الأوكراني.