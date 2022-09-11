https://sputnikarabic.ae/20220911/شروط-أنصار-الله-لتمديد-الهدنة-إحراز-تقدم-في-المفاوضات-حول-ترسيم-الحدود-اللبنانية-1067593220.html

شروط "أنصار الله" لتمديد الهدنة... إحراز تقدم في المفاوضات حول ترسيم الحدود اللبنانية

شروط "أنصار الله" لتمديد الهدنة... إحراز تقدم في المفاوضات حول ترسيم الحدود اللبنانية

أعلن رئيس الوفد المفاوض في جماعة "أنصار الله" والمتحدث باسمها، محمد عبدالسلام، أربعة شروط للموافقة على أي تمديد جديد لهدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن. 11.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-11T14:06+0000

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عالم سبوتنيك

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11-9 Sputnik World شروط حوثية لتمديد الهدنة.. إحراز تقدم في مفاوضات حول ترسيم الحدود اللبنانية

وأكد عبدالسلام خلال لقائه مع كبير مستشاري الخارجية الإيرانية علي أصغر خاجي، في طهران، أن التطبيق الصحيح لبنود الاتفاق ورفع الحصار وإيقاف العمليات العسكرية للتحالف العربي، ودفع رواتب الموظفين أمر ضروري لاستمرار الهدنة.والتقى وزير الخارجية، أحمد عوض بن مبارك، في الرياض، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، الجنرال مايكل بيري، لمناقشة وضع البعثة وسبل تعزيز أدائها.بحث اللقاء إمكانية إعادة انخراط الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار في حال تم التوصل إلى حل مقبول للأسباب التي أدت لتعليق عمل الفريق والمتمثلة في استهداف أنصار الله للعقيد محمد الصليحي ضابط الارتباط عن الفريق الحكومي في اللجنة.وأشار إلى أن مشكلة الحديدة لن تحل بالسلام، لأنها لم تحل بالحرب حتى الآن، مشيرا إلى أن الإشكالية تكمن في تفسير نصوص اتفاق السويد، الذي أشار إلى إعادة انتشار القوات اليمنية في الحديدة، لكنه لم يحدد أي قوات يمنية بالضبط، حيث يتمسك كل طرف بأحقيته في إعادة الانتشار.إسرائيل تعلن إحراز تقدم في المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية مع لبناننقل الإعلام العبري عن مسؤولين إسرائيليين أن المفاوضات مع الجانب اللبناني أحرزت تقدما في المحادثات الخاصة بترسيم الحدود البحرية.والتقى الوسيط الأمريكي يوم الجمعة، في بيروت الرئيس اللبناني ميشال عون، وبحث معه المفاوضات، وبعدها، اجتمع في تل أبيب، مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال خولتا والمدير العام لوزارة الخارجية ألون أوشفيز، ولفت هوكشتاين، إلى أن المفاوضات حققت تقدما، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق قريبا.وقال العميد الدكتور هشام جابر، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، إن المعلومات شحيحة جدا فيما يتعلق بالاتفاق بين إسرائيل ولبنان بخصوص ترسيم الحدود.وأشار إلى أن هناك نقاطا فنية لم يتم حسمها حتى الآن، فيما يتعلق بحقل كاريش وحقل قانا، مبينا أن الحديث عن التوصل لاتفاق يبقى حديثا سياسيا فقط.طهران تهاجم بيان بريطانيا وفرنسا وألمانيا الذي ينتقد التحركات الإيرانية حول الملف النووياستنكرت وزارة الخارجية الإيرانية البيان الصادر عن الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، الذي ينتقد موقف طهران في المفاوضات النووية لإحياء الاتفاق النووي.واتهم كنعاني الدول الأوروبية الثلاث بأنها اتخذت خطوة لصالح إسرائيل، لإفشال المفاوضات، محملا المسؤولية لهذه الدول حال استمر هذا النهج.وأكد أن الإدارة الأمريكية غيرت موقفها من طهران بعد الاقتراب من توقيع اتفاق جديد، ومن هنا جاء الضغط الأوروبي حتى تتنازل إيران عن شروطها وتلبي رغبات المؤسسات الأمريكية.

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