https://sputnikarabic.ae/20220911/صحيفة-تعلن-عن-تحسن-أداء-صواريخ-كوريا-الشمالية-بعد-عام-2019-1067572566.html
صحيفة تعلن عن تحسن أداء صواريخ كوريا الشمالية بعد عام 2019
صحيفة تعلن عن تحسن أداء صواريخ كوريا الشمالية بعد عام 2019
حسّنت كوريا الشمالية بشكل كبير أداء صواريخها منذ عام 2019، حسبما ذكرت صحيفة "نيكاي" اليابانية. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T06:08+0000
2022-09-11T06:08+0000
2022-09-11T06:08+0000
رصد عسكري
كوريا الشمالية
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على وجه الخصوص، أحرزت بيونغ يانغ تقدمًا كبيرًا في تركيب محركات تعمل بالوقود الصلب للصواريخ، مما يعقد استطلاع الأقمار الصناعية، فضلاً عن تسهيل صيانة الصواريخ نفسها والسماح بإطلاقها فجأة.كما أضافت كوريا الشمالية القدرة على المناورة أثناء الطيران إلى صواريخها، مما يعقد أيضًا اعتراضها. يُلاحظ أنه بعد عام 2019، حلق نحو 40% من الصواريخ التي أطلقتها بيونغ يانغ في مسار معقد، "انحدرت" وانحرفت إلى الجانبين، ولم تتبع المسار المكافئ المعتاد.يتم ضمان التقدم في التنمية من خلال عدد كبير من عمليات الإطلاق، فضلاً عن الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير في مجال علم الصواريخ بنسبة 2 % من الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الديمقراطية. ودعا مؤشر نيكي إلى إنشاء أسلحة نووية تكتيكية على صواريخ قصيرة المدى، والتي من المفترض أنها ستتطلب التجربة النووية السابعة، لتكون الاتجاه الرئيسي لمزيد من التطوير لبيونغ يانغ.في 8 سبتمبر/أيلول، أقرت كوريا الشمالية قانونًا يعلن البلاد دولة نووية مسؤولة. تضمن الوثيقة لكوريا الديمقراطية الحق في توجيه ضربة نووية وقائية ضد العدو.
كوريا الشمالية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, كوريا الشمالية
رصد عسكري, كوريا الشمالية
صحيفة تعلن عن تحسن أداء صواريخ كوريا الشمالية بعد عام 2019
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حسّنت كوريا الشمالية بشكل كبير أداء صواريخها منذ عام 2019، حسبما ذكرت صحيفة "نيكاي" اليابانية.
على وجه الخصوص، أحرزت بيونغ يانغ تقدمًا كبيرًا في تركيب محركات تعمل بالوقود الصلب للصواريخ
، مما يعقد استطلاع الأقمار الصناعية، فضلاً عن تسهيل صيانة الصواريخ نفسها والسماح بإطلاقها فجأة.
كما أضافت كوريا الشمالية القدرة على المناورة أثناء الطيران إلى صواريخها، مما يعقد أيضًا اعتراضها. يُلاحظ أنه بعد عام 2019، حلق نحو 40% من الصواريخ التي أطلقتها بيونغ يانغ في مسار معقد، "انحدرت" وانحرفت إلى الجانبين، ولم تتبع المسار المكافئ المعتاد.
يتم ضمان التقدم في التنمية من خلال عدد كبير من عمليات الإطلاق، فضلاً عن الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير في مجال علم الصواريخ بنسبة 2 % من الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الديمقراطية. ودعا مؤشر نيكي إلى إنشاء أسلحة نووية تكتيكية على صواريخ قصيرة المدى، والتي من المفترض أنها ستتطلب التجربة النووية السابعة، لتكون الاتجاه الرئيسي لمزيد من التطوير لبيونغ يانغ.
في 8 سبتمبر/أيلول، أقرت كوريا الشمالية قانونًا يعلن البلاد دولة نووية مسؤولة. تضمن الوثيقة لكوريا الديمقراطية الحق في توجيه ضربة نووية وقائية ضد العدو.