https://sputnikarabic.ae/20220911/عضو-مجلس-إدارة-الهلال-السوداني-فريق-كرة-القدم-تعرض-لحرب-شرسة-في-إثيوبيا-1067602695.html
عضو مجلس إدارة الهلال السوداني: فريق كرة القدم تعرض لحرب شرسة في إثيوبيا
عضو مجلس إدارة الهلال السوداني: فريق كرة القدم تعرض لحرب شرسة في إثيوبيا
قال عضو في مجلس إدارة نادي "الهلال" السوداني إن الفريق الأول لكرة القدم تعرض "لحرب شرسة في إثيوبيا". 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T16:27+0000
2022-09-11T16:27+0000
2022-09-11T16:27+0000
رياضة
أخبار السودان اليوم
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ونقل موقع "الركوبة" الإخباري عن عضو المجلس، عوض إبراهيم، المرافق لبعثة الفريق في إثيوبيا ضمن ذهاب الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، قوله إن "الفريق يتعرض لحرب شرسة من نادي سانت جورج".ولم يفصح إبراهيم عن تفاصيل الحرب التي كشف عنها، إلا أنه عاد وتوعد الفريق الإثيوبي كاتباً : "لدينا مقبرة تعرفونها جيداً".جاءت تصريحات عوض قبل المباراة التي جمعت الفريق السوداني بنظيره الإثيوبي سانت جورج.وانتهت المباراة، مساء اليوم الأحد، بخسارة "الهلال" أمام مضيفه سانت جورج الإثيوبي (1-2).وأحرز هدفي سانت جورج كل من دانيال ميقيرما ودورو أقورو، بينما سجل للهلال البديل عبد الرؤوف يعقوب.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, أخبار السودان اليوم
رياضة, أخبار السودان اليوم
عضو مجلس إدارة الهلال السوداني: فريق كرة القدم تعرض لحرب شرسة في إثيوبيا
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قال عضو في مجلس إدارة نادي "الهلال" السوداني إن الفريق الأول لكرة القدم تعرض "لحرب شرسة في إثيوبيا".
ونقل موقع "الركوبة" الإخباري عن عضو المجلس، عوض إبراهيم، المرافق لبعثة الفريق في إثيوبيا ضمن ذهاب الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، قوله إن "الفريق يتعرض لحرب شرسة من نادي سانت جورج".
ولم يفصح إبراهيم عن تفاصيل الحرب التي كشف عنها، إلا أنه عاد وتوعد الفريق الإثيوبي كاتباً : "لدينا مقبرة تعرفونها جيداً".
جاءت تصريحات عوض قبل المباراة التي جمعت الفريق السوداني بنظيره الإثيوبي سانت جورج.
وانتهت المباراة، مساء اليوم الأحد، بخسارة "الهلال" أمام مضيفه سانت جورج الإثيوبي (1-2).
وأحرز هدفي سانت جورج كل من دانيال ميقيرما ودورو أقورو، بينما سجل للهلال البديل عبد الرؤوف يعقوب.