عربي
https://sputnikarabic.ae/20220911/عضو-مجلس-إدارة-الهلال-السوداني-فريق-كرة-القدم-تعرض-لحرب-شرسة-في-إثيوبيا-1067602695.html
عضو مجلس إدارة الهلال السوداني: فريق كرة القدم تعرض لحرب شرسة في إثيوبيا
عضو مجلس إدارة الهلال السوداني: فريق كرة القدم تعرض لحرب شرسة في إثيوبيا
قال عضو في مجلس إدارة نادي "الهلال" السوداني إن الفريق الأول لكرة القدم تعرض "لحرب شرسة في إثيوبيا". 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T16:27+0000
2022-09-11T16:27+0000
رياضة
أخبار السودان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104418/33/1044183371_0:341:3033:2047_1920x0_80_0_0_fdcf01762462ce0c0f4512793ba9befd.jpg
ونقل موقع "الركوبة" الإخباري عن عضو المجلس، عوض إبراهيم، المرافق لبعثة الفريق في إثيوبيا ضمن ذهاب الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، قوله إن "الفريق يتعرض لحرب شرسة من نادي سانت جورج".ولم يفصح إبراهيم عن تفاصيل الحرب التي كشف عنها، إلا أنه عاد وتوعد الفريق الإثيوبي كاتباً : "لدينا مقبرة تعرفونها جيداً".جاءت تصريحات عوض قبل المباراة التي جمعت الفريق السوداني بنظيره الإثيوبي سانت جورج.وانتهت المباراة، مساء اليوم الأحد، بخسارة "الهلال" أمام مضيفه سانت جورج الإثيوبي (1-2).وأحرز هدفي سانت جورج كل من دانيال ميقيرما ودورو أقورو، بينما سجل للهلال البديل عبد الرؤوف يعقوب.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104418/33/1044183371_63:0:2792:2047_1920x0_80_0_0_6c22a0d6b24273a514bcb3508baa201d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, أخبار السودان اليوم
رياضة, أخبار السودان اليوم

عضو مجلس إدارة الهلال السوداني: فريق كرة القدم تعرض لحرب شرسة في إثيوبيا

16:27 GMT 11.09.2022
© AFP 2022 / STRجماهير فريق "الهلال" السوداني
جماهير فريق الهلال السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
© AFP 2022 / STR
تابعنا عبرTelegram
قال عضو في مجلس إدارة نادي "الهلال" السوداني إن الفريق الأول لكرة القدم تعرض "لحرب شرسة في إثيوبيا".
ونقل موقع "الركوبة" الإخباري عن عضو المجلس، عوض إبراهيم، المرافق لبعثة الفريق في إثيوبيا ضمن ذهاب الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، قوله إن "الفريق يتعرض لحرب شرسة من نادي سانت جورج".
ولم يفصح إبراهيم عن تفاصيل الحرب التي كشف عنها، إلا أنه عاد وتوعد الفريق الإثيوبي كاتباً : "لدينا مقبرة تعرفونها جيداً".
جاءت تصريحات عوض قبل المباراة التي جمعت الفريق السوداني بنظيره الإثيوبي سانت جورج.
وانتهت المباراة، مساء اليوم الأحد، بخسارة "الهلال" أمام مضيفه سانت جورج الإثيوبي (1-2).
وأحرز هدفي سانت جورج كل من دانيال ميقيرما ودورو أقورو، بينما سجل للهلال البديل عبد الرؤوف يعقوب.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:15 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة9 سبتمبر, 13:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала