https://sputnikarabic.ae/20220911/عمدة-باريس-تقترح-تقليص-وقت-إضاءة-برج-إيفل-1067574971.html
عمدة باريس تقترح تقليص وقت إضاءة برج إيفل
عمدة باريس تقترح تقليص وقت إضاءة برج إيفل
ترغب عمدة العاصمة الفرنسية، آن هيدالغو، في تقليص وقت إضاءة برج إيفل لتوفير الكهرباء، بحسب "جورنال دو ديمانش". 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T08:07+0000
2022-09-11T08:07+0000
2022-09-11T08:07+0000
أخبار فرنسا
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وقالت المجلة: "صباح الثلاثاء، ستقدم آن هيدالغو خطة لخفض استهلاك الكهرباء في باريس على خلفية أزمة الطاقة وأزمة القوة الشرائية وحالة الطوارئ المناخية. ومن بين الإجراءات التي ستقترحها رئيسة بلدية العاصمة، تقليص وقت إضاءة أنوار برج إيفل".حاليًا، تم إيقاف تشغيل 336 مصباحًا كشافًا يمنح البرج لونًا ذهبيًا في الساعة 01:00 بالتوقيت المحلي. وفقًا للخطة، يجب إيقاف تشغيلها في الساعة 23.45، عندما يغادر آخر الزائرين البرج.يشير المنشور إلى أن مثل هذا الإجراء رمزي إلى حد ما.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا
عمدة باريس تقترح تقليص وقت إضاءة برج إيفل
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ترغب عمدة العاصمة الفرنسية، آن هيدالغو، في تقليص وقت إضاءة برج إيفل لتوفير الكهرباء، بحسب "جورنال دو ديمانش".
وقالت المجلة: "صباح الثلاثاء، ستقدم آن هيدالغو خطة لخفض استهلاك الكهرباء في باريس على خلفية أزمة الطاقة وأزمة القوة الشرائية وحالة الطوارئ المناخية. ومن بين الإجراءات التي ستقترحها رئيسة بلدية العاصمة، تقليص وقت إضاءة أنوار برج إيفل
".
حاليًا، تم إيقاف تشغيل 336 مصباحًا كشافًا يمنح البرج لونًا ذهبيًا في الساعة 01:00 بالتوقيت المحلي. وفقًا للخطة، يجب إيقاف تشغيلها في الساعة 23.45، عندما يغادر آخر الزائرين البرج.
يشير المنشور إلى أن مثل هذا الإجراء رمزي إلى حد ما.