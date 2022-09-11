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https://sputnikarabic.ae/20220911/عمدة-باريس-تقترح-تقليص-وقت-إضاءة-برج-إيفل-1067574971.html
عمدة باريس تقترح تقليص وقت إضاءة برج إيفل
عمدة باريس تقترح تقليص وقت إضاءة برج إيفل
ترغب عمدة العاصمة الفرنسية، آن هيدالغو، في تقليص وقت إضاءة برج إيفل لتوفير الكهرباء، بحسب "جورنال دو ديمانش". 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T08:07+0000
2022-09-11T08:07+0000
أخبار فرنسا
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وقالت المجلة: "صباح الثلاثاء، ستقدم آن هيدالغو خطة لخفض استهلاك الكهرباء في باريس على خلفية أزمة الطاقة وأزمة القوة الشرائية وحالة الطوارئ المناخية. ومن بين الإجراءات التي ستقترحها رئيسة بلدية العاصمة، تقليص وقت إضاءة أنوار برج إيفل".حاليًا، تم إيقاف تشغيل 336 مصباحًا كشافًا يمنح البرج لونًا ذهبيًا في الساعة 01:00 بالتوقيت المحلي. وفقًا للخطة، يجب إيقاف تشغيلها في الساعة 23.45، عندما يغادر آخر الزائرين البرج.يشير المنشور إلى أن مثل هذا الإجراء رمزي إلى حد ما.
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أخبار فرنسا
أخبار فرنسا

عمدة باريس تقترح تقليص وقت إضاءة برج إيفل

08:07 GMT 11.09.2022
© Sputnik . Dominic Buten / الانتقال إلى بنك الصوربرج إيفل في باريس، فرنسا - عندما يضيء برج إيفل في الليل، يتم تصنيفه على أنه تركيب فني، وبالتالي فهو محمي بموجب حقوق الطبع والنشر. هذا يعني أنه ليس من المفترض أن تنشر صورًا منه عبر الإنترنت، أو تقوم بتوزيعها تجاريًا.
برج إيفل في باريس، فرنسا - عندما يضيء برج إيفل في الليل، يتم تصنيفه على أنه تركيب فني، وبالتالي فهو محمي بموجب حقوق الطبع والنشر. هذا يعني أنه ليس من المفترض أن تنشر صورًا منه عبر الإنترنت، أو تقوم بتوزيعها تجاريًا. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
© Sputnik . Dominic Buten
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ترغب عمدة العاصمة الفرنسية، آن هيدالغو، في تقليص وقت إضاءة برج إيفل لتوفير الكهرباء، بحسب "جورنال دو ديمانش".
وقالت المجلة: "صباح الثلاثاء، ستقدم آن هيدالغو خطة لخفض استهلاك الكهرباء في باريس على خلفية أزمة الطاقة وأزمة القوة الشرائية وحالة الطوارئ المناخية. ومن بين الإجراءات التي ستقترحها رئيسة بلدية العاصمة، تقليص وقت إضاءة أنوار برج إيفل".
حاليًا، تم إيقاف تشغيل 336 مصباحًا كشافًا يمنح البرج لونًا ذهبيًا في الساعة 01:00 بالتوقيت المحلي. وفقًا للخطة، يجب إيقاف تشغيلها في الساعة 23.45، عندما يغادر آخر الزائرين البرج.
يشير المنشور إلى أن مثل هذا الإجراء رمزي إلى حد ما.
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