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https://sputnikarabic.ae/20220911/غوتيريش-يدعو-القوى-المدنية-السودانية-لتشكيل-الحكومة-1067575420.html
غوتيريش يدعو القوى المدنية السودانية لتشكيل الحكومة
غوتيريش يدعو القوى المدنية السودانية لتشكيل الحكومة
دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، القوى المدنية في السودان للاتفاق على تشكيل الحكومة واستكمال الهياكل الانتقالية. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T08:45+0000
2022-09-11T08:45+0000
أخبار السودان اليوم
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وحث الأمين العام للأمم المتحدة على تشكيل حكومة سودانية لإيجاد مخرج من المأزق السياسي الحالي، بحسب موقع قناة "الغد".وتتوافق مطالب غوتيريش مع مطالب قوى "الحرية والتغيير – المجلس المركزي"، الذي يدعو إلى ضرورة ابتعاد الجيش عن العملية السياسية وتشكيل وضع دستوري يستبعد وجود المؤسسة العسكرية في المرحلة الانتقالية.وبإعلان الجيش انسحابه من العملية السياسية، يرى مراقبون أن الحوار في البلاد أصبح ممكنا، وأنه بات على المدنيين تشكيل حكومتهم لاستكمال مسار الانتقال الديمقراطي.وكان رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان أعلن انسحاب الجيش من الحوار السياسي الذي يجري بوساطة دولية، مؤكدا أن "الجيش لن يشارك في العمل السياسي".
https://sputnikarabic.ae/20220902/السودان-اللجنة-الثلاثية-للمكون-العسكري-تلتقي-قوى-التوافق-الوطني-1067170492.html
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أخبار السودان اليوم
أخبار السودان اليوم

غوتيريش يدعو القوى المدنية السودانية لتشكيل الحكومة

08:45 GMT 11.09.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، القوى المدنية في السودان للاتفاق على تشكيل الحكومة واستكمال الهياكل الانتقالية.
وحث الأمين العام للأمم المتحدة على تشكيل حكومة سودانية لإيجاد مخرج من المأزق السياسي الحالي، بحسب موقع قناة "الغد".
العلم السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
السودان... اللجنة الثلاثية للمكون العسكري تلتقي قوى التوافق الوطني
2 سبتمبر, 07:19 GMT
وتتوافق مطالب غوتيريش مع مطالب قوى "الحرية والتغيير – المجلس المركزي"، الذي يدعو إلى ضرورة ابتعاد الجيش عن العملية السياسية وتشكيل وضع دستوري يستبعد وجود المؤسسة العسكرية في المرحلة الانتقالية.
وبإعلان الجيش انسحابه من العملية السياسية، يرى مراقبون أن الحوار في البلاد أصبح ممكنا، وأنه بات على المدنيين تشكيل حكومتهم لاستكمال مسار الانتقال الديمقراطي.
وكان رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان أعلن انسحاب الجيش من الحوار السياسي الذي يجري بوساطة دولية، مؤكدا أن "الجيش لن يشارك في العمل السياسي".
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Вертолет Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:23 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة9 سبتمبر, 13:37 GMT
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