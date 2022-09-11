https://sputnikarabic.ae/20220911/قائد-الجيش-الإيراني-البحرية-الإيرانية-أنجزت-أطول-مهمة-بحرية-في-تاريخ-البلاد-1067601447.html
قائد الجيش الإيراني: البحرية الإيرانية أنجزت أطول مهمة بحرية في تاريخ البلاد
قائد الجيش الإيراني: البحرية الإيرانية أنجزت أطول مهمة بحرية في تاريخ البلاد
أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، اليوم الأحد، أن البحرية الإيرانية تعمل على زيادة الاستعدادات المهنية والتقنية والعلمية، في اتجاه تطوير... 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T16:10+0000
2022-09-11T16:10+0000
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إيران
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أفادت وكالة "مهر" للأنباء، مساء اليوم الأحد، بأن تصريحات اللواء موسوي جاءت في ذكرى عودة الدورية البحرية الـ 75 للجيش بعد 133 يوما من مهمة بحرية والتواجد في ثلاثة محيطات كبيرة.ووصف اللواء موسوي مهمة الدورية البحرية الـ 75 والتي تم تنفيذها بالاعتماد على ثقة الشباب والخبراء في البلاد، في ظل استخدام المدمرة الإيرانية "سهند" بأنها خالدة في تاريخ البلاد، مضيفا أن أهم إنجاز لهذه المهمة البحرية التي تم فيها رفع علم إيران خلالها في المحيطات البعيدة، هو الثقة بالنفس والاعتماد على الذات، موضحا أن هذه العملية جاءت رغم إجراءات الحظر الظالمة ليزيد هذا العمل القيم في عزة وفخر الشعب الإيراني.وأكد القائد العام للجيش الإيراني قائلا:وأوضح اللواء عبد الرحيم موسوي أن البحرية الإيرانية تسير تماشيا مع التوجيهات القيمة للقائد العام للقوات المسلحة في البلاد، في التأكيد على زيادة الاستعدادات المهنية والتقنية والعلمية بشأن تطوير وتحسين قدراتها وجهوزيتها.وثمَّن اللواء موسوي جهود وتضحيات وشجاعة المخططين والقادة وكوادر المجموعة البحرية الإيرانية الـ 75، فضلا عن صبر الأسر الكريمة لهؤلاء العناصر والكوادر الإيرانية الذين أنجزوا أطول مهمة بحرية في تاريخ البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20220910/قائد-البحرية-الإيرانية-يكشف-مزايا-انضمام-سفينة-سليماني-إلى-قواته-1067568780.html
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إيران, أخبار العالم الآن
قائد الجيش الإيراني: البحرية الإيرانية أنجزت أطول مهمة بحرية في تاريخ البلاد
16:10 GMT 11.09.2022 (تم التحديث: 16:11 GMT 11.09.2022) تابعنا عبر
أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، اليوم الأحد، أن البحرية الإيرانية تعمل على زيادة الاستعدادات المهنية والتقنية والعلمية، في اتجاه تطوير وتحسين قدراتها وجهوزيتها.
أفادت وكالة
"مهر" للأنباء، مساء اليوم الأحد، بأن تصريحات اللواء موسوي جاءت في ذكرى عودة الدورية البحرية الـ 75 للجيش بعد 133 يوما من مهمة بحرية والتواجد في ثلاثة محيطات كبيرة.
ووصف اللواء موسوي مهمة الدورية البحرية الـ 75 والتي تم تنفيذها بالاعتماد على ثقة الشباب والخبراء في البلاد، في ظل استخدام المدمرة الإيرانية "سهند" بأنها خالدة في تاريخ البلاد، مضيفا أن أهم إنجاز لهذه المهمة البحرية التي تم فيها رفع علم إيران خلالها في المحيطات البعيدة، هو الثقة بالنفس والاعتماد على الذات، موضحا أن هذه العملية جاءت رغم إجراءات الحظر الظالمة ليزيد هذا العمل القيم في عزة وفخر الشعب الإيراني.
وأكد القائد العام للجيش الإيراني
قائلا:
هذه المهمة التي تمت برحلة طويلة بلغت مسافتها 45 ألف كيلومتر ومرت بخمس مضايق استراتيجية مهمة، كانت رمزا للرغبة الوطنية في التواجد في المحيطات والاستفادة من مزايا البحر والمزيد من الإحاطة الاستخبارية واكتساب الخبرة.
وأوضح اللواء عبد الرحيم موسوي أن البحرية الإيرانية
تسير تماشيا مع التوجيهات القيمة للقائد العام للقوات المسلحة في البلاد، في التأكيد على زيادة الاستعدادات المهنية والتقنية والعلمية بشأن تطوير وتحسين قدراتها وجهوزيتها.
وثمَّن اللواء موسوي جهود وتضحيات وشجاعة المخططين والقادة وكوادر المجموعة البحرية الإيرانية الـ 75، فضلا عن صبر الأسر الكريمة لهؤلاء العناصر والكوادر الإيرانية الذين أنجزوا أطول مهمة بحرية في تاريخ البلاد.