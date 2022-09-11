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https://sputnikarabic.ae/20220911/قناة-إسرائيل-تحقق-في-اختفاء-ساعة-ثمينة-أهدتها-دولة-عربية-لبعثتها-الدبلوماسية-1067594848.html
قناة: إسرائيل تحقق في اختفاء "ساعة ثمينة" أهدتها دولة عربية لبعثتها الدبلوماسية
قناة: إسرائيل تحقق في اختفاء "ساعة ثمينة" أهدتها دولة عربية لبعثتها الدبلوماسية
قالت قناة عبرية رسمية، اليوم الأحد، إن تل أبيب تحقق في اختفاء "ساعة ثمينة" أهدتها إحدى الدول العربية للبعثة الإسرائيلية هناك. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T14:20+0000
2022-09-11T14:20+0000
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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية (قناة "كان") بأن المفتش العام في وزارة الخارجية يحقق في الأسابيع الأخيرة بشأن اختفاء هدايا وصلت للسفارة الإسرائيلية في إحدى الدول العربية، بما في ذلك ساعة كارتير تبلغ قيمتها نحو 20 ألف شيكل (5853 دولار).وأضافت أن الدولة العربية (لم تسمها) التي تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل أعطت الساعة الباهظة الثمن لرئيس الوفد الإسرائيلي في البلاد - لكن الهدية التي كان من المفترض الإبلاغ عنها وإرسالها إلى وزارة الخارجية، تم إبدالها في الطريق.وتابعت القناة: "استلمت وزارة الخارجية الصندوق الأصلي للساعة، ولكن بداخله عثر على ساعة مزيفة بتكلفة زهيدة. فتحت الوزارة على الفور تحقيقا في الاشتباه في اختفاء الساعة عمدا. حتى الآن، لم يتم تحديد موقع الساعة الأصلية".هذه هي الواقعة الثانية المحرجة التي تحدث في بعثات وزارة الخارجية الإسرائيلية مؤخرا.كشفت القناة ذاتها الأسبوع الماضي أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تحقق في شبهات بشأن مخالفات خطيرة في السفارة الإسرائيلية في المغرب.ويدور الحديث عن اتهامات لرئيس البعثة، دافيد غوفرين، بالتحرش بنساء محليات واستغلالهن.وشهدت نهاية الأسبوع مظاهرات أمام البرلمان المغربي للمطالبة بتجميد اتفاق السلام بين إسرائيل والمغرب على خلفية القضية.وبعد مصر التي وقعت مع إسرائيل اتفاق سلام عام 1979 والأردن عام 1994، أعلنت الإمارات والبحرين أواخر 2020، عن تطبيع علاقاتهما مع إسرائيل، ثم اتخذ السودان والمغرب موقفا مشابها.
https://sputnikarabic.ae/20220906/إسرائيل-تعيد-رئيس-بعثتها-إلى-المغرب-بعد-التحقيق-معه-في-شبهات-خطيرة-1067344616.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار المغرب اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار المغرب اليوم

قناة: إسرائيل تحقق في اختفاء "ساعة ثمينة" أهدتها دولة عربية لبعثتها الدبلوماسية

14:20 GMT 11.09.2022
© AP Photo / Jae C. Hongعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
© AP Photo / Jae C. Hong
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قالت قناة عبرية رسمية، اليوم الأحد، إن تل أبيب تحقق في اختفاء "ساعة ثمينة" أهدتها إحدى الدول العربية للبعثة الإسرائيلية هناك.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية (قناة "كان") بأن المفتش العام في وزارة الخارجية يحقق في الأسابيع الأخيرة بشأن اختفاء هدايا وصلت للسفارة الإسرائيلية في إحدى الدول العربية، بما في ذلك ساعة كارتير تبلغ قيمتها نحو 20 ألف شيكل (5853 دولار).
وأضافت أن الدولة العربية (لم تسمها) التي تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل أعطت الساعة الباهظة الثمن لرئيس الوفد الإسرائيلي في البلاد - لكن الهدية التي كان من المفترض الإبلاغ عنها وإرسالها إلى وزارة الخارجية، تم إبدالها في الطريق.
وتابعت القناة: "استلمت وزارة الخارجية الصندوق الأصلي للساعة، ولكن بداخله عثر على ساعة مزيفة بتكلفة زهيدة. فتحت الوزارة على الفور تحقيقا في الاشتباه في اختفاء الساعة عمدا. حتى الآن، لم يتم تحديد موقع الساعة الأصلية".
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هذه هي الواقعة الثانية المحرجة التي تحدث في بعثات وزارة الخارجية الإسرائيلية مؤخرا.
كشفت القناة ذاتها الأسبوع الماضي أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تحقق في شبهات بشأن مخالفات خطيرة في السفارة الإسرائيلية في المغرب.
ويدور الحديث عن اتهامات لرئيس البعثة، دافيد غوفرين، بالتحرش بنساء محليات واستغلالهن.
وشهدت نهاية الأسبوع مظاهرات أمام البرلمان المغربي للمطالبة بتجميد اتفاق السلام بين إسرائيل والمغرب على خلفية القضية.
وبعد مصر التي وقعت مع إسرائيل اتفاق سلام عام 1979 والأردن عام 1994، أعلنت الإمارات والبحرين أواخر 2020، عن تطبيع علاقاتهما مع إسرائيل، ثم اتخذ السودان والمغرب موقفا مشابها.
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