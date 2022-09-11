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https://sputnikarabic.ae/20220911/لابيد-من-غير-المرجح-إعادة-إحياء-الاتفاق-النووي-مع-إيران-1067584111.html
لابيد: من غير المرجح إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران
لابيد: من غير المرجح إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران
اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائر لابيد، أن حملة تل أبيب لإحباط عملية إحياء الاتفاق النووي الإيراني أظهرت بوادر نجاح أولية. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T12:13+0000
2022-09-11T12:13+0000
أخبار إسرائيل اليوم
إيران
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جاء هذا في تصريحات أدلى بها، اليوم الأحد، قبل ساعات من سفره إلى برلين لصياغة موقف موحد مع ألمانيا ضد إيران، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".وقال لابيد: "جنبا إلى جنب مع رئيس الوزراء المناوب نفتالي بينيت، ووزير الدفاع بيني غانتس، تقود إسرائيل حملة دبلوماسية ناجحة لوقف الاتفاق النووي ومنع رفع العقوبات عن إيران".وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "ما زال هناك طريق طويل للمضي فيه، لكن هناك علامات مشجعة".وفي عام 2015، وقّعت إيران على خطة العمل الشاملة المشتركة أو الاتفاق النووي الإيراني، مع مجموعة دول "5 + 1" - أمريكا والصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا - بالإضافة إلى ألمانيا - والاتحاد الأوروبي.وطالبت إيران بتقليص برنامجها النووي وتقليص احتياطياتها من اليورانيوم بشدة مقابل تخفيف العقوبات، بما في ذلك رفع حظر الأسلحة بعد خمس سنوات من اعتماد الاتفاق.في عام 2018، في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تخلت أمريكا عن موقفها التصالحي بشأن إيران، وانسحبت من خطة العمل الشاملة المشتركة، وطبقت سياسات متشددة ضد طهران، مما دفع إيران إلى التخلي إلى حد كبير عن التزاماتها بموجب الاتفاق.وفي ديسمبر/ كانون الأول 2021، اتفقت أطراف خطة العمل المشتركة الشاملة على مسودتين لصفقة جديدة، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، ومنذ ذلك الحين، عقد الطرفان عدة جولات من المحادثات لإحياء الاتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20220909/بلينكن-مطالب-إيران-لا-علاقة-لها-بالاتفاق-النووي-1067528310.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إيران
أخبار إسرائيل اليوم, إيران

لابيد: من غير المرجح إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران

12:13 GMT 11.09.2022
© AFP 2022 / DEBBIE HILLوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
© AFP 2022 / DEBBIE HILL
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اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائر لابيد، أن حملة تل أبيب لإحباط عملية إحياء الاتفاق النووي الإيراني أظهرت بوادر نجاح أولية.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها، اليوم الأحد، قبل ساعات من سفره إلى برلين لصياغة موقف موحد مع ألمانيا ضد إيران، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2022
بلينكن: مطالب إيران لا علاقة لها بالاتفاق النووي
9 سبتمبر, 15:04 GMT
وقال لابيد: "جنبا إلى جنب مع رئيس الوزراء المناوب نفتالي بينيت، ووزير الدفاع بيني غانتس، تقود إسرائيل حملة دبلوماسية ناجحة لوقف الاتفاق النووي ومنع رفع العقوبات عن إيران".
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "ما زال هناك طريق طويل للمضي فيه، لكن هناك علامات مشجعة".
وفي عام 2015، وقّعت إيران على خطة العمل الشاملة المشتركة أو الاتفاق النووي الإيراني، مع مجموعة دول "5 + 1" - أمريكا والصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا - بالإضافة إلى ألمانيا - والاتحاد الأوروبي.
وطالبت إيران بتقليص برنامجها النووي وتقليص احتياطياتها من اليورانيوم بشدة مقابل تخفيف العقوبات، بما في ذلك رفع حظر الأسلحة بعد خمس سنوات من اعتماد الاتفاق.
في عام 2018، في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تخلت أمريكا عن موقفها التصالحي بشأن إيران، وانسحبت من خطة العمل الشاملة المشتركة، وطبقت سياسات متشددة ضد طهران، مما دفع إيران إلى التخلي إلى حد كبير عن التزاماتها بموجب الاتفاق.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2021، اتفقت أطراف خطة العمل المشتركة الشاملة على مسودتين لصفقة جديدة، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، ومنذ ذلك الحين، عقد الطرفان عدة جولات من المحادثات لإحياء الاتفاق.
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