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لابيد: نعمل على منع إيران من إنشاء قواعد "إرهابية" في سوريا
لابيد: نعمل على منع إيران من إنشاء قواعد "إرهابية" في سوريا
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الأحد، إن بلاده تعمل على منع إيران من إنشاء قواعد إرهابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخاصة في سوريا. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T09:53+0000
2022-09-11T09:53+0000
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ونشر لابيد سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الأحد، شدد من خلالها على أن إسرائيل تعمل على منع إيران من إنشاء قواعد إرهابية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وتحديدا في سوريا.وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بلاده لن توافق على استخدام سوريا كمحور لنقل الأسلحة إلى المنظمات "الإرهابية"، كما أنها لن تقبل بإقامة قواعد إيرانية أو قواعد ميليشيات على حدود إسرائيل الشمالية.وفي السياق نفسه، يتوجه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، للمرة الثانية خلال أسبوعين في زيارة يلتقي خلالها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: "أعلن وزير الدفاع بيني غانتس، أنه سيغادر يوم الأحد في زيارة سياسية أمنية للولايات المتحدة، للمرة الثانية خلال نحو أسبوعين".وأضافت: "من المتوقع أن يلتقي غانتس، من بين أمور أخرى، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وسفيرة الولايات المتحدة لدى المنظمة ليندا توماس غرينفيلد".وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، "سيقدم غانتس إحاطة لسفراء دول مجلس الأمن الدولي وسفراء دول اتفاقية إبراهيم بالأمم المتحدة"، في إشارة إلى اتفاقيات التطبيع التي وقعتها إسرائيل آواخر 2020 مع دول عربية بينها الإمارات والبحرين.
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إسرائيل, إيران, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
إسرائيل, إيران, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

لابيد: نعمل على منع إيران من إنشاء قواعد "إرهابية" في سوريا

09:53 GMT 11.09.2022
© AFP 2022 / DEBBIE HILLوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
© AFP 2022 / DEBBIE HILL
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الأحد، إن بلاده تعمل على منع إيران من إنشاء قواعد إرهابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخاصة في سوريا.
ونشر لابيد سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الأحد، شدد من خلالها على أن إسرائيل تعمل على منع إيران من إنشاء قواعد إرهابية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وتحديدا في سوريا.
وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بلاده لن توافق على استخدام سوريا كمحور لنقل الأسلحة إلى المنظمات "الإرهابية"، كما أنها لن تقبل بإقامة قواعد إيرانية أو قواعد ميليشيات على حدود إسرائيل الشمالية.
وفي السياق نفسه، يتوجه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، للمرة الثانية خلال أسبوعين في زيارة يلتقي خلالها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: "أعلن وزير الدفاع بيني غانتس، أنه سيغادر يوم الأحد في زيارة سياسية أمنية للولايات المتحدة، للمرة الثانية خلال نحو أسبوعين".
وأضافت: "من المتوقع أن يلتقي غانتس، من بين أمور أخرى، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وسفيرة الولايات المتحدة لدى المنظمة ليندا توماس غرينفيلد".
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، "سيقدم غانتس إحاطة لسفراء دول مجلس الأمن الدولي وسفراء دول اتفاقية إبراهيم بالأمم المتحدة"، في إشارة إلى اتفاقيات التطبيع التي وقعتها إسرائيل آواخر 2020 مع دول عربية بينها الإمارات والبحرين.
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