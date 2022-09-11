https://sputnikarabic.ae/20220911/لافروف-تأخير-المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-يجعل-من-الصعب-التوصل-إلى-اتفاق-1067583811.html
لافروف: تأخير المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا يجعل من الصعب التوصل إلى اتفاق
لافروف: تأخير المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا يجعل من الصعب التوصل إلى اتفاق
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أن روسيا لا تتخلى عن إمكانية المفاوضات مع أوكرانيا، لكن تأجيل المفاوضات يصعّب الاتفاق. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T11:51+0000
2022-09-11T11:51+0000
2022-09-11T11:51+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
المفاوضات
كييف
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1f/1067074957_0:104:3094:1844_1920x0_80_0_0_38fdf3c67a81744ed696a910805befa2.jpg
بيتروبافلوفسك-كامتشاتسكي– سبوتنيك. وقال الوزير في برنامج "موسكو. كرملين. بوتين" على قناة "روسيا 1": "نحن لا نتخلى عن إمكانية التفاوض، لكن هؤلاء من يتخلون عنها يجب أن يفهموا أنه كلما تأجلت هذه العملية، كلما أصبح الاتفاق أصعب".وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في وقت سابق، إن موضوع المحادثات بين موسكو وكييف سيكون حول كيف سيتم تنفيذ شروط روسيا.صرح بيسكوف في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين في برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين"، ردا على سؤال ما إذا كان لدى روسيا أي شيء تتحدث عنه مع فلاديمير زيلينسكي بعد تصريحاته، قائلا: "بالطبع، حول كيفية تلبية شروطنا". وردا على سؤال حول ما إذا كانت شروط موسكو ستظل كما هي، أجاب المتحدث باسم الكرملين بالإيجاب، وقال: "بالتأكيد".وفي وقت سابق، قال بيسكوف، لوكالة "سبوتنيك"، إن هناك فرصا لروسيا وأوكرانيا لانطلاق المفاوضات، مؤكدا أن أيًا من المسؤولين الروس لم يقل إن المحادثات مستحيلة.وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مقابلة حصرية مع رئيسة تحرير وكالة "سبوتنيك" و"آرتي"، مارغريتا سيمونيان، إنه "لا يوجد حاليا أي معنى للمفاوضات الروسية الأوكرانية".
https://sputnikarabic.ae/20220904/الكرملين-موسكو-مستعدة-للتحدث-مع-كييف-حول-كيفية-الوفاء-بشروطها-1067260699.html
كييف
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1f/1067074957_363:0:3094:2048_1920x0_80_0_0_c77243fc91f8dc95432d680a895555df.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, المفاوضات, كييف
لافروف: تأخير المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا يجعل من الصعب التوصل إلى اتفاق
تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أن روسيا لا تتخلى عن إمكانية المفاوضات مع أوكرانيا، لكن تأجيل المفاوضات يصعّب الاتفاق.
بيتروبافلوفسك-كامتشاتسكي– سبوتنيك. وقال الوزير في برنامج "موسكو. كرملين. بوتين" على قناة "روسيا 1": "نحن لا نتخلى عن إمكانية التفاوض، لكن هؤلاء من يتخلون عنها يجب أن يفهموا أنه كلما تأجلت هذه العملية، كلما أصبح الاتفاق أصعب".
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في وقت سابق، إن موضوع المحادثات بين موسكو وكييف سيكون حول كيف سيتم تنفيذ شروط روسيا.
صرح بيسكوف في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين في برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين"، ردا على سؤال ما إذا كان لدى روسيا أي شيء تتحدث عنه مع فلاديمير زيلينسكي بعد تصريحاته، قائلا: "بالطبع، حول كيفية تلبية شروطنا".
وردا على سؤال حول ما إذا كانت شروط موسكو ستظل كما هي، أجاب المتحدث باسم الكرملين بالإيجاب، وقال: "بالتأكيد".
وفي وقت سابق، قال بيسكوف، لوكالة "سبوتنيك"، إن هناك فرصا لروسيا
وأوكرانيا لانطلاق المفاوضات، مؤكدا أن أيًا من المسؤولين الروس لم يقل إن المحادثات مستحيلة.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مقابلة حصرية مع رئيسة تحرير وكالة "سبوتنيك" و"آرتي"، مارغريتا سيمونيان، إنه "لا يوجد حاليا أي معنى للمفاوضات الروسية الأوكرانية".