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https://sputnikarabic.ae/20220911/لجنة-السوق-الخليجية-المشتركة-بصدد-تنفيذ-استراتيجية-التحول-الرقمي-1067598701.html
لجنة السوق الخليجية المشتركة بصدد تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي
لجنة السوق الخليجية المشتركة بصدد تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي
تعمل لجنة السوق الخليجية المشتركة في دول مجلس التعاون على تنفيذ دراسة استراتيجية التحول الرقمي للسوق الخليجية المشتركة وذلك خلال الاجتماع الـ36 للجنة والذي عقد... 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T15:16+0000
2022-09-11T15:16+0000
مجلس التعاون الخليجي
العالم العربي
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ذكرت صحيفة "المناطق" السعودية أن الاجتماع عقد بحضور جميع ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي، والأمانة العامة للمجلس واتحاد غرف دول المجلس التعاون وكذلك ممثلي المراكز الإحصائية الوطنية في دول المجلس.وأضافت الصحيفة أن الاجتماع شهد مناقشة عدة موضوعات أبرزها، متابعة تنفيذ قرارات لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعاتهم 115 و116 فيما يتعلق بالسوق الخليجية المشتركة.وبحث المجتمعون موضوعات السوق الخليجية المشتركة المعروضة على اللجان المختصة، كما استكملوا ما تبقى من متطلبات السوق الخليجية المشتركة، والتنسيق لاستكمال عقد الاجتماعات مع اللجان الفنية لمناقشة موضوعات السوق الخليجية المشتركة وفق الخطة الزمنية.من جانبها، اطلعت اللجنة على عرض مقدم من المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون يتعلق بمراحل العمل في المسح الإحصائي للمرحلة الثالثة لدراسة أرض الواقع لمسارات السوق الخليجية المشتركة، كما اطلعت على عروض مقدمة من المراكز الإحصائية الوطنية فيد ول المجلس لبيان موقف التنفيذ لقواعد البيانات الإحصائية (المنصات).
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مجلس التعاون الخليجي, العالم العربي
مجلس التعاون الخليجي, العالم العربي

لجنة السوق الخليجية المشتركة بصدد تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي

15:16 GMT 11.09.2022
© AFP 2022 / Yasser Al-Zayyat / AFPقمة مجلس التعاون الخليجي في الكويت
قمة مجلس التعاون الخليجي في الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
© AFP 2022 / Yasser Al-Zayyat / AFP
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تعمل لجنة السوق الخليجية المشتركة في دول مجلس التعاون على تنفيذ دراسة استراتيجية التحول الرقمي للسوق الخليجية المشتركة وذلك خلال الاجتماع الـ36 للجنة والذي عقد يوم الخميس الماضي في مقر الأمانة العامة بالرياض.
ذكرت صحيفة "المناطق" السعودية أن الاجتماع عقد بحضور جميع ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي، والأمانة العامة للمجلس واتحاد غرف دول المجلس التعاون وكذلك ممثلي المراكز الإحصائية الوطنية في دول المجلس.
وأضافت الصحيفة أن الاجتماع شهد مناقشة عدة موضوعات أبرزها، متابعة تنفيذ قرارات لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعاتهم 115 و116 فيما يتعلق بالسوق الخليجية المشتركة.
وبحث المجتمعون موضوعات السوق الخليجية المشتركة المعروضة على اللجان المختصة، كما استكملوا ما تبقى من متطلبات السوق الخليجية المشتركة، والتنسيق لاستكمال عقد الاجتماعات مع اللجان الفنية لمناقشة موضوعات السوق الخليجية المشتركة وفق الخطة الزمنية.
من جانبها، اطلعت اللجنة على عرض مقدم من المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون يتعلق بمراحل العمل في المسح الإحصائي للمرحلة الثالثة لدراسة أرض الواقع لمسارات السوق الخليجية المشتركة، كما اطلعت على عروض مقدمة من المراكز الإحصائية الوطنية فيد ول المجلس لبيان موقف التنفيذ لقواعد البيانات الإحصائية (المنصات).
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