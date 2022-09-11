https://sputnikarabic.ae/20220911/مدفيديف-جميع-أهداف-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-في-أوكرانيا-ستتحقق-1067607146.html

مدفيديف: جميع أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ستتحقق

مدفيديف: جميع أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ستتحقق

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستتحقق. 11.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-11T18:56+0000

2022-09-11T18:56+0000

2022-09-11T18:56+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

ديمتري ميدفيديف

عمليات عسكرية

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موسكو - سبوتنيك. قال مدفيديف في تصريحات صحفية، اليوم الأحد إن "العملية العسكرية الخاصة الجارية ستحقق جميع الأهداف التي حددها رئيس بلادنا، القائد الأعلى للقوات المسلحة".وأشار ميدفيديف إلى أن الدعم الذي تلقاه حزب "روسيا الموحدة" (الحاكم) خلال هذه الانتخابات "هو أفضل ضمان على أننا سنفعل كل شيء كما هو ضروري".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/ مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://sputnikarabic.ae/20220911/الدفاع-الروسية-القضاء-على-أكثر-من-4-آلاف-عسكري-أوكراني-في-فترة-قصيرة-1067592136.html

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روسيا, ديمتري ميدفيديف, عمليات عسكرية