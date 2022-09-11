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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://sputnikarabic.ae/20220911/مدفيديف-جميع-أهداف-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-في-أوكرانيا-ستتحقق-1067607146.html
مدفيديف: جميع أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ستتحقق
مدفيديف: جميع أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ستتحقق
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستتحقق. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T18:56+0000
2022-09-11T18:56+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
ديمتري ميدفيديف
عمليات عسكرية
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موسكو - سبوتنيك. قال مدفيديف في تصريحات صحفية، اليوم الأحد إن "العملية العسكرية الخاصة الجارية ستحقق جميع الأهداف التي حددها رئيس بلادنا، القائد الأعلى للقوات المسلحة".وأشار ميدفيديف إلى أن الدعم الذي تلقاه حزب "روسيا الموحدة" (الحاكم) خلال هذه الانتخابات "هو أفضل ضمان على أننا سنفعل كل شيء كما هو ضروري".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/ مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20220911/الدفاع-الروسية-القضاء-على-أكثر-من-4-آلاف-عسكري-أوكراني-في-فترة-قصيرة-1067592136.html
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روسيا, ديمتري ميدفيديف, عمليات عسكرية
روسيا, ديمتري ميدفيديف, عمليات عسكرية

مدفيديف: جميع أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ستتحقق

18:56 GMT 11.09.2022
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الانتقال إلى بنك الصوردميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي
دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
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صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستتحقق.
موسكو - سبوتنيك. قال مدفيديف في تصريحات صحفية، اليوم الأحد إن "العملية العسكرية الخاصة الجارية ستحقق جميع الأهداف التي حددها رئيس بلادنا، القائد الأعلى للقوات المسلحة".
وأشار ميدفيديف إلى أن الدعم الذي تلقاه حزب "روسيا الموحدة" (الحاكم) خلال هذه الانتخابات "هو أفضل ضمان على أننا سنفعل كل شيء كما هو ضروري".
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وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 آذار/ مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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