https://sputnikarabic.ae/20220911/مسؤول-ملف-الاستيطان-في-الضفة-مستوطنون-إسرائيليون-أقاموا-اليوم-بؤرة-جديدة-وأحاطوها-بأسلاك-شائكة-1067575253.html
مسؤول ملف الاستيطان في الضفة: مستوطنون إسرائيليون أقاموا اليوم بؤرة جديدة وأحاطوها بأسلاك شائكة
مسؤول ملف الاستيطان في الضفة: مستوطنون إسرائيليون أقاموا اليوم بؤرة جديدة وأحاطوها بأسلاك شائكة
أكد مسؤول ملف الاستطيان شمالي الضفة الغربية، غسان دغلس، أن مجموعة من المستوطنين أقاموا اليوم الأحد، بؤرة استيطانية جديدة في بلدة قصرا جنوب نابلس. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T08:30+0000
2022-09-11T08:30+0000
2022-09-11T08:30+0000
أخبار فلسطين اليوم
ملف المستوطنات الإسرائيلية
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وحسب تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، قال دغلس: "أقام المستوطنون اليوم بؤرة استيطانية جديدة فوق أراضي جبل الخارجي جنوب شرق قصرة، وأحاطوها بأسلاك شائكة".وأوضح المسؤول الفلسطيني أن تمهيدات حدثت منذ وقت طويل لهذه البؤرة، من أجل إقامة تلك البؤرة الاستيطانية.ولفت دغلس إلى أن المنطقة تشهد تصاعدا في البناء الاستيطاني والاستيلاء على المزيد من الأراضي؛ لربط المستوطنات ببعضها.
https://sputnikarabic.ae/20220906/إسرائيل-تدشن-مستوطنة-جديدة-جنوب-شرقي-القدس-1067381576.html
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أخبار فلسطين اليوم, ملف المستوطنات الإسرائيلية
أخبار فلسطين اليوم, ملف المستوطنات الإسرائيلية
مسؤول ملف الاستيطان في الضفة: مستوطنون إسرائيليون أقاموا اليوم بؤرة جديدة وأحاطوها بأسلاك شائكة
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أكد مسؤول ملف الاستطيان شمالي الضفة الغربية، غسان دغلس، أن مجموعة من المستوطنين أقاموا اليوم الأحد، بؤرة استيطانية جديدة في بلدة قصرا جنوب نابلس.
وحسب تصريحات
لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، قال دغلس: "أقام المستوطنون اليوم بؤرة استيطانية جديدة فوق أراضي جبل الخارجي جنوب شرق قصرة، وأحاطوها بأسلاك شائكة".
وأوضح المسؤول الفلسطيني أن تمهيدات حدثت منذ وقت طويل لهذه البؤرة، من أجل إقامة تلك البؤرة الاستيطانية.
وقال: "المنطقة شهدت منذ فترة أعمال تجريف وشق طرق؛ بهدف ربطها مع مستوطنة "مجدوليم" المقامة على مدخل البلدة".
ولفت دغلس
إلى أن المنطقة تشهد تصاعدا في البناء الاستيطاني والاستيلاء على المزيد من الأراضي؛ لربط المستوطنات ببعضها.