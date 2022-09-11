https://sputnikarabic.ae/20220911/مستشار-الرئيس-الإماراتي-يعلق-على-الاهتمام-العالمي-الكبير-برحيل-الملكة-إليزابيث-الثانية-1067592811.html
مستشار الرئيس الإماراتي يعلق على "الاهتمام العالمي الكبير" برحيل الملكة إليزابيث الثانية
مستشار الرئيس الإماراتي يعلق على "الاهتمام العالمي الكبير" برحيل الملكة إليزابيث الثانية
علق الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة، على الاهتمام العالمي الكبير بوفاة ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T13:56+0000
2022-09-11T13:56+0000
2022-09-11T13:56+0000
العالم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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واعتبر قرقاش على "تويتر" أن "الاهتمام العالمي الكبير برحيل الملكة إليزابيث الثانية في جوهره تفاعل مع شخصية عامة كرست حياتها لخدمة بلادها بحكمة والتزام عبر عقود، وتفاعل مع المؤسسة التي تضمن الاستقرار والتقاليد التي تعزّز مسيرة الأوطان".وتابع مشيرا إلى أنه "بالمحصلة فإن ثنائية القيادة والمؤسسات هي رافعة تطور الدول ونهضتها".وكان الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نعى الملكة إليزابيث الثانية قائلا إنها "كانت رمزا للحكمة والتسامح ومحل احترام العالم وتقديره".ولفت إلى أن الراحلة "جمعتها بدولة الإمارات صداقة طويلة ورابط وثيق".وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية، يوم الخميس الماضي، عن 96 عاما، داخل قلعة بالمورال في اسكتلندا، وتولى نجلها الأكبر، الملك تشارلز الثالث، ولاية العرش البريطاني خلفا لها.
https://sputnikarabic.ae/20220908/زعماء-وقادة-العالم-ينعون-ملكة-بريطانيا-إليزابيث-الثانية-1067493636.html
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العالم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
مستشار الرئيس الإماراتي يعلق على "الاهتمام العالمي الكبير" برحيل الملكة إليزابيث الثانية
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علق الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة، على الاهتمام العالمي الكبير بوفاة ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية.
واعتبر قرقاش على "تويتر" أن "الاهتمام العالمي الكبير برحيل الملكة إليزابيث الثانية في جوهره تفاعل مع شخصية عامة كرست حياتها لخدمة بلادها بحكمة والتزام عبر عقود، وتفاعل مع المؤسسة التي تضمن الاستقرار والتقاليد التي تعزّز مسيرة الأوطان".
وتابع مشيرا إلى أنه "بالمحصلة فإن ثنائية القيادة والمؤسسات هي رافعة تطور الدول ونهضتها".
وكان الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نعى الملكة إليزابيث الثانية قائلا إنها "كانت رمزا للحكمة والتسامح ومحل احترام العالم وتقديره".
ولفت إلى أن الراحلة "جمعتها بدولة الإمارات صداقة طويلة ورابط وثيق".
وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية، يوم الخميس الماضي، عن 96 عاما، داخل قلعة بالمورال في اسكتلندا، وتولى نجلها الأكبر، الملك تشارلز الثالث، ولاية العرش البريطاني خلفا لها.