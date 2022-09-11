عربي
https://sputnikarabic.ae/20220911/مسلحون-يصادرون-24-شقة-سكنية-بسبب-قربها-من-قاعدة-للجيش-الأمريكي-شرقي-سوريا-1067608601.html
مسلحون يصادرون 24 شقة سكنية بسبب قربها من قاعدة للجيش الأمريكي شرقي سوريا
مسلحون يصادرون 24 شقة سكنية بسبب قربها من قاعدة للجيش الأمريكي شرقي سوريا
استولى مسلحون موالون للجيش الأمريكي على مجموعة جديدة من الشقق السكنية الخاصة بالمدنيين بزعم إطلالها على القاعدة العسكرية غير الشرعية للجيش الأمريكي في منطقة... 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T20:19+0000
2022-09-11T20:19+0000
تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم
قسد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/15/1066694018_0:69:1081:677_1920x0_80_0_0_77703a2101beb0a70df21439f53b207a.jpg
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر أهلية في مدينة الحسكة، بأن أوامر مباشرة من الجيش الأمريكي وجهها لمسلحي ما يسمى قوات "الدفاع الذاتي" التابعة لـ"قسد"، لطرد مجموعة من العوائل من مساكنهم الخاصة في محيط القاعدة الأمريكية غير الشرعية (مبنى مركز النفوس سابقاً) بمدينة الحسكة بالقرب من مبنى سادكوب.وشرح أحد السكان المستولى على منازلهم في تصريح لـ"سبوتنيك" بأنهم تعرضوا لضغط كبير خلال الفترة الماضية من خلال إغلاق الشوارع المحيطة بالمساكن، ومن ثم توجيه إنذارات بإخلاء المنازل رغم تقديم كل الأوراق والاثباتات القانونية التي تثبت ملكيتهم لها.وتابع بأن شقق جمعية "مستخدمي التربية السكنية الخاصة" تم أخذ الموافقة على بنائها عام 2007، وتم السكن فيها عام 2009، لكن قرب الشقق من القاعدة الأمريكية جعلها تحت أنظار الاحتلال.وأوضح المصدر بأنهم ليسوا الجمعية الأولى ولن تكون الأخيرة فقد تم الاستيلاء على ما يقارب 300 شقة ضمن (جميعات الخدمات الفنية وسادكوب والري) السكنية الخاصة في القسم الشمالي من حي الزهور بمدينة الحسكة والذي يضم تجمع المؤسسات الحكومية الذي تحول إلى قاعدة للاحتلال الأمريكي منذ عدة سنوات والتي تضم مدرج هبوط لطائرات المروحيات والمسيرات.وكانت قوات "قسد" قد استولت على مجموعة من الأبنية الخاصة في منطقة الفيلات الحمر المحيطة بمبنى" سجن الثانوية الصناعية" من الجهة الشرقية بمدينة الحسكة في شهر شباط الماضي.يبلغ عدد الفلل المذكورة 55 فيلا خاصة تعود ملكيتها لمدنيين من سكان مدينة الحسكة، بعد طرد جميع العوائل منها والذي يصل عددهم إلى 70 عائلة بينها عدد من العوائل النازحة، لتحويلها إلى منطقة عسكرية.يشار أن قوات "قسد" بايعاز من الجيش الأمريكي استولت على عدد كبير من المساكن الخاصة والعامة في أحياء غويران والزهور والنشوة الشرقية والنشوة فيلات والكلاسة في مدينة الحسكة نتيجة قربها أو إطلالتها على المواقع العسكرية والقواعد والنقاط التابعة للجيش الأمريكي.
https://sputnikarabic.ae/20220821/-الجيش-الأمريكي-يصادر-المنازل-المطلة-على-قاعدته-بحقل-العمر-النفطي-شرقي-سوريا-1066695689.html
https://sputnikarabic.ae/20220905/مقتل-وإصابة-6-مسلحين-موالين-للجيش-الأمريكي-بهجوم-مسلح-شرقي-سوريا-1067330913.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/15/1066694018_42:0:1037:746_1920x0_80_0_0_da24393314927f71e77db4a08c745cf8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, قسد
تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, قسد

مسلحون يصادرون 24 شقة سكنية بسبب قربها من قاعدة للجيش الأمريكي شرقي سوريا

20:19 GMT 11.09.2022
© Sputnik . Farouk Mudhi الجيش الأمريكي يصادر المنازل المطلة على قاعدته بحقل "العمر" النفطي شرقي سوريا
 الجيش الأمريكي يصادر المنازل المطلة على قاعدته بحقل العمر النفطي شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
© Sputnik . Farouk Mudhi
تابعنا عبرTelegram
استولى مسلحون موالون للجيش الأمريكي على مجموعة جديدة من الشقق السكنية الخاصة بالمدنيين بزعم إطلالها على القاعدة العسكرية غير الشرعية للجيش الأمريكي في منطقة (المؤسسات الحكومية) في مدينة الحسكة، شرقي سوريا.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر أهلية في مدينة الحسكة، بأن أوامر مباشرة من الجيش الأمريكي وجهها لمسلحي ما يسمى قوات "الدفاع الذاتي" التابعة لـ"قسد"، لطرد مجموعة من العوائل من مساكنهم الخاصة في محيط القاعدة الأمريكية غير الشرعية (مبنى مركز النفوس سابقاً) بمدينة الحسكة بالقرب من مبنى سادكوب.

وأضافت المصادر أن المنازل المستولى عليها هي ( 24 شقة سكنية) ضمن ثلاثة بنايات طابقية وهي تابعة "لجمعية مستخدمي التربية السكنية الخاصة" في محافظة الحسكة بالقرب من مبنى "سادكوب".

وشرح أحد السكان المستولى على منازلهم في تصريح لـ"سبوتنيك" بأنهم تعرضوا لضغط كبير خلال الفترة الماضية من خلال إغلاق الشوارع المحيطة بالمساكن، ومن ثم توجيه إنذارات بإخلاء المنازل رغم تقديم كل الأوراق والاثباتات القانونية التي تثبت ملكيتهم لها.
الجيش الأمريكي يصادر المنازل المطلة على قاعدته بحقل العمر النفطي شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
الجيش الأمريكي يصادر المنازل المطلة على قاعدته بحقل "العمر" النفطي شرقي سوريا
21 أغسطس, 16:33 GMT
وتابع بأن شقق جمعية "مستخدمي التربية السكنية الخاصة" تم أخذ الموافقة على بنائها عام 2007، وتم السكن فيها عام 2009، لكن قرب الشقق من القاعدة الأمريكية جعلها تحت أنظار الاحتلال.

وتابع المصدر: "قمنا بزيارة مراكز "قسد" المختصة وتقديم تظلمات بأننا بهذا الإجراء سنصبح دون مسكن لنا ولأولادنا.. لكن لم يستجب أحد".

وأوضح المصدر بأنهم ليسوا الجمعية الأولى ولن تكون الأخيرة فقد تم الاستيلاء على ما يقارب 300 شقة ضمن (جميعات الخدمات الفنية وسادكوب والري) السكنية الخاصة في القسم الشمالي من حي الزهور بمدينة الحسكة والذي يضم تجمع المؤسسات الحكومية الذي تحول إلى قاعدة للاحتلال الأمريكي منذ عدة سنوات والتي تضم مدرج هبوط لطائرات المروحيات والمسيرات.
وكانت قوات "قسد" قد استولت على مجموعة من الأبنية الخاصة في منطقة الفيلات الحمر المحيطة بمبنى" سجن الثانوية الصناعية" من الجهة الشرقية بمدينة الحسكة في شهر شباط الماضي.
مقتل وإصابة 6 مسلحين موالين للجيش الأمريكي بهجوم مسلح في ريف (الرقة) - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
مقتل وإصابة 6 مسلحين موالين للجيش الأمريكي بهجوم مسلح شرقي سوريا
5 سبتمبر, 16:24 GMT
يبلغ عدد الفلل المذكورة 55 فيلا خاصة تعود ملكيتها لمدنيين من سكان مدينة الحسكة، بعد طرد جميع العوائل منها والذي يصل عددهم إلى 70 عائلة بينها عدد من العوائل النازحة، لتحويلها إلى منطقة عسكرية.
يشار أن قوات "قسد" بايعاز من الجيش الأمريكي استولت على عدد كبير من المساكن الخاصة والعامة في أحياء غويران والزهور والنشوة الشرقية والنشوة فيلات والكلاسة في مدينة الحسكة نتيجة قربها أو إطلالتها على المواقع العسكرية والقواعد والنقاط التابعة للجيش الأمريكي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19:12 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة9 سبتمبر, 13:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала