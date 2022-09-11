https://sputnikarabic.ae/20220911/مسلحون-يصادرون-24-شقة-سكنية-بسبب-قربها-من-قاعدة-للجيش-الأمريكي-شرقي-سوريا-1067608601.html

مسلحون يصادرون 24 شقة سكنية بسبب قربها من قاعدة للجيش الأمريكي شرقي سوريا

مسلحون يصادرون 24 شقة سكنية بسبب قربها من قاعدة للجيش الأمريكي شرقي سوريا

استولى مسلحون موالون للجيش الأمريكي على مجموعة جديدة من الشقق السكنية الخاصة بالمدنيين بزعم إطلالها على القاعدة العسكرية غير الشرعية للجيش الأمريكي في منطقة... 11.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-11T20:19+0000

2022-09-11T20:19+0000

2022-09-11T20:19+0000

تقارير سبوتنيك

أخبار سوريا اليوم

قسد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/15/1066694018_0:69:1081:677_1920x0_80_0_0_77703a2101beb0a70df21439f53b207a.jpg

وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر أهلية في مدينة الحسكة، بأن أوامر مباشرة من الجيش الأمريكي وجهها لمسلحي ما يسمى قوات "الدفاع الذاتي" التابعة لـ"قسد"، لطرد مجموعة من العوائل من مساكنهم الخاصة في محيط القاعدة الأمريكية غير الشرعية (مبنى مركز النفوس سابقاً) بمدينة الحسكة بالقرب من مبنى سادكوب.وشرح أحد السكان المستولى على منازلهم في تصريح لـ"سبوتنيك" بأنهم تعرضوا لضغط كبير خلال الفترة الماضية من خلال إغلاق الشوارع المحيطة بالمساكن، ومن ثم توجيه إنذارات بإخلاء المنازل رغم تقديم كل الأوراق والاثباتات القانونية التي تثبت ملكيتهم لها.وتابع بأن شقق جمعية "مستخدمي التربية السكنية الخاصة" تم أخذ الموافقة على بنائها عام 2007، وتم السكن فيها عام 2009، لكن قرب الشقق من القاعدة الأمريكية جعلها تحت أنظار الاحتلال.وأوضح المصدر بأنهم ليسوا الجمعية الأولى ولن تكون الأخيرة فقد تم الاستيلاء على ما يقارب 300 شقة ضمن (جميعات الخدمات الفنية وسادكوب والري) السكنية الخاصة في القسم الشمالي من حي الزهور بمدينة الحسكة والذي يضم تجمع المؤسسات الحكومية الذي تحول إلى قاعدة للاحتلال الأمريكي منذ عدة سنوات والتي تضم مدرج هبوط لطائرات المروحيات والمسيرات.وكانت قوات "قسد" قد استولت على مجموعة من الأبنية الخاصة في منطقة الفيلات الحمر المحيطة بمبنى" سجن الثانوية الصناعية" من الجهة الشرقية بمدينة الحسكة في شهر شباط الماضي.يبلغ عدد الفلل المذكورة 55 فيلا خاصة تعود ملكيتها لمدنيين من سكان مدينة الحسكة، بعد طرد جميع العوائل منها والذي يصل عددهم إلى 70 عائلة بينها عدد من العوائل النازحة، لتحويلها إلى منطقة عسكرية.يشار أن قوات "قسد" بايعاز من الجيش الأمريكي استولت على عدد كبير من المساكن الخاصة والعامة في أحياء غويران والزهور والنشوة الشرقية والنشوة فيلات والكلاسة في مدينة الحسكة نتيجة قربها أو إطلالتها على المواقع العسكرية والقواعد والنقاط التابعة للجيش الأمريكي.

https://sputnikarabic.ae/20220821/-الجيش-الأمريكي-يصادر-المنازل-المطلة-على-قاعدته-بحقل-العمر-النفطي-شرقي-سوريا-1066695689.html

https://sputnikarabic.ae/20220905/مقتل-وإصابة-6-مسلحين-موالين-للجيش-الأمريكي-بهجوم-مسلح-شرقي-سوريا-1067330913.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, قسد