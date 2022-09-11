https://sputnikarabic.ae/20220911/مصرع-نحو-42-شخصا-وإصابة-العشرات-إثر-حادث-سير-جنوبي-جمهورية-أفريقيا-الوسطى-1067579482.html

مصرع نحو 42 شخصا وإصابة العشرات إثر حادث سير جنوبي جمهورية أفريقيا الوسطى

مصرع نحو 42 شخصا وإصابة العشرات إثر حادث سير جنوبي جمهورية أفريقيا الوسطى

لقي قرابة 42 شخصا حتفهم وأُصيب العشرات إثر سقوط حافلة في واد في "بوالي" جنوبي جمهورية أفريقيا الوسطى الواقعة على بعد 95 كيلومترًا من العاصمة بانغي، على الطريق... 11.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-11T10:37+0000

2022-09-11T10:37+0000

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بانغي - سبوتنيك. وقال موقع "كوربو نيوز" المحلي، اليوم الأحد، إن "ما لا يقل عن 42 شخصًا فقدوا حياتهم وأُصيب العشرات بحادث سير أمس السبت".وتابع الموقع أن الشاحنة كانت قادمة من بلدة "بيلوكو، (غربي البلاد على الحدود مع الكاميرون)، على بعد نحو 610 كيلومترات من العاصمة بانغي".ونقل "كوربو نيوز" عن قوات الشرطة أن الشاحنة التي كانت تقل عددا كبيرا من الركاب قد سقطت في واد".وذكر الموقع نقلا عن بعض الناجين إن "الشاحنة غادرت بيلوكو ليلاً لتصل إلى بوالي في الصباح وبعد دقيقة، أصابها العطل في يالوكي في وسط البلاد. وبعد مرور ساعات من التوقف الإجباري توجهت عائدة إلى بانغي لتسقط في واد ضيق". وأضاف أنه تم "نقل المصابين وبعضهم في حالة خطيرة إلى العاصمة بشكل عاجل".وكان مصدر شرطي قد أفاد لـ"سبوتنيك"، في وقت سابق بمصرع 11 شخصا في هذا الحادث قبل ارتفاع الحصيلة.وكثيرا ما تتكرر حوادث الطرق والتي غالبًا ما تكون مميتة حيث لا تتم صيانة المركبات بشكل جيد كما أن العديد من الطرق في حالة سيئة، على حد قول الموقع، مشيرا إلى أن الحوادث تعود أيضًا إلى أخطاء القيادة لأن العديد من السائقين يحملون تصاريح تم شراؤها من وكلاء وزارة النقل الفاسدين دون الالتحاق بمدارس القيادة.

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