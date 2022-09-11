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مصرع 3 أشخاص بانهيار سد في جنوب أفريقيا
مصرع 3 أشخاص بانهيار سد في جنوب أفريقيا
لقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب العشرات إثر انهيار سد منجم وسط جنوب أفريقيا، ما أدى إلى حدوث فيضانات جرفت المنازل والسيارات، حسبما ذكر مسؤولون اليوم الأحد. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T13:24+0000
2022-09-11T13:24+0000
جنوب أفريقيا
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وأظهر مقطع مصور بثه التلفزيون نهر من الطين والماء يتدفق من المنجم إلى منطقة سكنية مجاورة، بحسب "فرانس برس".وغطت المياه الطرق وجرفت المنازل في بلدة جاجرسفونتين الواقعة على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب غرب بلومفونتين عاصمة مقاطعة فري ستيت.قالت باليزا تشوبيسي المتحدثة باسم رئيس وزراء فري ستيت، في بيان "انهار سد منجم وجرف منازل وسيارات في المنطقة"، مضيفة أنه "تم انتشال ثلاث جثث منذ ذلك الحين".وأضافت تشوبيسي أن 40 شخصا من بينهم امرأة حامل تم نقلهم إلى المستشفيات المحلية.وأصيب أربعة من بينهم بكسور في الأطراف بينما أصيب الباقون بكدمات وانخفاض في درجة حرارة الجسم.
https://sputnikarabic.ae/20211026/وزير-مصر-تبدأ-الاستعداد-لاحتمال-انهيار-سد-النهضة-بإنشاءات-جديدة-حول-السد-العالي-1050537562.html
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جنوب أفريقيا

مصرع 3 أشخاص بانهيار سد في جنوب أفريقيا

13:24 GMT 11.09.2022
© AP Photo / Michael Probstقلعة أثرية دمرت إثر فيضان ضخم أصاب مدينة إرفتشتات، ألمانيا 17 يوليو 2021
قلعة أثرية دمرت إثر فيضان ضخم أصاب مدينة إرفتشتات، ألمانيا 17 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
© AP Photo / Michael Probst
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لقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب العشرات إثر انهيار سد منجم وسط جنوب أفريقيا، ما أدى إلى حدوث فيضانات جرفت المنازل والسيارات، حسبما ذكر مسؤولون اليوم الأحد.
وأظهر مقطع مصور بثه التلفزيون نهر من الطين والماء يتدفق من المنجم إلى منطقة سكنية مجاورة، بحسب "فرانس برس".
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وغطت المياه الطرق وجرفت المنازل في بلدة جاجرسفونتين الواقعة على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب غرب بلومفونتين عاصمة مقاطعة فري ستيت.
قالت باليزا تشوبيسي المتحدثة باسم رئيس وزراء فري ستيت، في بيان "انهار سد منجم وجرف منازل وسيارات في المنطقة"، مضيفة أنه "تم انتشال ثلاث جثث منذ ذلك الحين".
وأضافت تشوبيسي أن 40 شخصا من بينهم امرأة حامل تم نقلهم إلى المستشفيات المحلية.
وأصيب أربعة من بينهم بكسور في الأطراف بينما أصيب الباقون بكدمات وانخفاض في درجة حرارة الجسم.
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