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مصر تسترد تمثالين أثريين من بلجيكا
مصر تسترد تمثالين أثريين من بلجيكا
تسلمت مصر، اليوم الأحد، تمثالين أثريين من بلجيكا، حيث سلم السفير عمر سليم، مساعد وزير الخارجية المصري للعلاقات الثقافية، اليوم الأحد، القطعتين الأثريتين اللتين... 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T18:52+0000
2022-09-11T18:52+0000
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وذكرت صحيفة "الشروق" أن تسلم التمثالين تم بحضور شعبان عبد الجواد، المشرف العام على الإدارة العامة للآثار المستردة، وممثل عن وزارة الداخلية المصرية.يعتبر استرداد التمثالين في إطار استمرار الجهود المتواصلة التي تقوم بها السفارة المصرية في بروكسل مع دور العرض والسلطات البلجيكية المختصة لاسترداد القطع الأثرية المصرية التي خرجت من البلاد بطريقة غير شرعية.وأصدرت وزارة السياحة والآثار المصرية بيانا أوضحت فيه أن القطعتين اللتين تم تسليمهما اليوم، عبارة عن تمثال من الخشب الملون لرجل واقف يرتكز على قاعدة من عصر الدولة القديمة، وتمثال آخر صغير من "الأوشابتي" المصنوع من الخشب من العصر المتأخر.جاءت استعادة التمثالين بعد جهود بدأت في عام 2016، عندما قامت السلطات البلجيكية بضبط التمثالين في معرض لبيع القطع الأثرية في بلجيكا وأثبتت التحقيقات أن مالك المعرض لا يملك أوراق أو مستندات ملكية للقطعتين الأثريتين.نسقت وزارة الخارجية المصرية مع إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام المصري ووزارة السياحة والآثار، حيث تم إرسال طلب مساعده قضائية إلى السلطات البلجيكية في هذا الشأن حتى تم استصدار قرار قضائي بعودة التمثالين إلى الحكومة المصرية وتم تسليمهما إلى السفارة المصرية ببلجيكا عام 2021، ليعودا إلى أرض مصر اليوم.
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مصر, العالم العربي
مصر, العالم العربي

مصر تسترد تمثالين أثريين من بلجيكا

18:52 GMT 11.09.2022
© Photo / Ministry of Antiquitiesآثار مصرية في مدينة مينا بوليس الأمريكية
آثار مصرية في مدينة مينا بوليس الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
© Photo / Ministry of Antiquities
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تسلمت مصر، اليوم الأحد، تمثالين أثريين من بلجيكا، حيث سلم السفير عمر سليم، مساعد وزير الخارجية المصري للعلاقات الثقافية، اليوم الأحد، القطعتين الأثريتين اللتين تم خروجهما من مصر بصورة غير مشروعة، إلى لجنة من وزارة السياحة والآثار المصرية.
وذكرت صحيفة "الشروق" أن تسلم التمثالين تم بحضور شعبان عبد الجواد، المشرف العام على الإدارة العامة للآثار المستردة، وممثل عن وزارة الداخلية المصرية.
يعتبر استرداد التمثالين في إطار استمرار الجهود المتواصلة التي تقوم بها السفارة المصرية في بروكسل مع دور العرض والسلطات البلجيكية المختصة لاسترداد القطع الأثرية المصرية التي خرجت من البلاد بطريقة غير شرعية.
وأصدرت وزارة السياحة والآثار المصرية بيانا أوضحت فيه أن القطعتين اللتين تم تسليمهما اليوم، عبارة عن تمثال من الخشب الملون لرجل واقف يرتكز على قاعدة من عصر الدولة القديمة، وتمثال آخر صغير من "الأوشابتي" المصنوع من الخشب من العصر المتأخر.
جاءت استعادة التمثالين بعد جهود بدأت في عام 2016، عندما قامت السلطات البلجيكية بضبط التمثالين في معرض لبيع القطع الأثرية في بلجيكا وأثبتت التحقيقات أن مالك المعرض لا يملك أوراق أو مستندات ملكية للقطعتين الأثريتين.
نسقت وزارة الخارجية المصرية مع إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام المصري ووزارة السياحة والآثار، حيث تم إرسال طلب مساعده قضائية إلى السلطات البلجيكية في هذا الشأن حتى تم استصدار قرار قضائي بعودة التمثالين إلى الحكومة المصرية وتم تسليمهما إلى السفارة المصرية ببلجيكا عام 2021، ليعودا إلى أرض مصر اليوم.
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