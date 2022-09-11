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https://sputnikarabic.ae/20220911/معلومات-عن-استاد-لوسيل-الذي-يستضيف-نهائي-كأس-العالم-قطر-2022-1067597411.html
معلومات عن استاد لوسيل الذي يستضيف نهائي كأس العالم قطر 2022
معلومات عن استاد لوسيل الذي يستضيف نهائي كأس العالم قطر 2022
تواصل قطر بناء الملاعب والتجهيزات الخاصة بكأس العالم قطر 2022، استعدادا لانطلاق البطولة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T15:07+0000
2022-09-11T15:07+0000
رياضة
قطر
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وسيكون استاد لوسيل، هو أكبر ملاعب كأس العالم، كما تقول صحيفة "العرب" القطرية، التي نشرت معلومات عنه بصفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الأحد.ونشرت الصحيفة معلومات عن استاد لوسيل توضح موقعه وقدرته الاستيعابية من الجماهير وأهم المباريات التي يستضيفها:ولفتت الصحيفة إلى أن تصميم استاد لوسيل مستوحى من الفنار العربي التقليدي، الذي يعتمد على تداخل الضوء والظل.وأوضحت أنه حصل على تقييم (5 نجوم) من المنظومة العالمية للاستدامة "جي ساس" بفضل التصميم والبناء المتميز.ما هو مصير استاد لوسيل بعد كأس العالم؟تقول الصحيفة إنه من المقرر أن يتم تحويل استاد لوسيل بعد بطول كأس العالم قطر 2022 إلى وجهة مجتمعية حيوية تضم وحدات سكنية ومحال تجارية ومدارس وعيادات طبية.كما سيتم تفكيك الجزء العلوي من المدرجات والتبرع بها لدعم المشروعات الرياضية في الدول التي تحتاج إلى بنية تحتية رياضية.
https://sputnikarabic.ae/20211218/لوسيل-يحتضن-نهائيا-استثنائيا-كافو-يتحدث-لـسبوتنيك-عن-اعتماد-البرازيل-النهج-الأوروبي-في-اللعب-1054301083.html
https://sputnikarabic.ae/20220831/ما-مصير-استادات-قطر-بعد-انتهاء-مونديال-2022؟-1067110005.html
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رياضة, قطر
رياضة, قطر

معلومات عن استاد لوسيل الذي يستضيف نهائي كأس العالم قطر 2022

15:07 GMT 11.09.2022
© Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacyفرش الأرضية العشبية في استاد لوسيل المونديالي
فرش الأرضية العشبية في استاد لوسيل المونديالي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
© Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacy
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تواصل قطر بناء الملاعب والتجهيزات الخاصة بكأس العالم قطر 2022، استعدادا لانطلاق البطولة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وسيكون استاد لوسيل، هو أكبر ملاعب كأس العالم، كما تقول صحيفة "العرب" القطرية، التي نشرت معلومات عنه بصفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الأحد.
كافو كابتن المنتخب البرازيلي الوطني لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
لوسيل يحتضن نهائيا استثنائيا.. كافو يتحدث لـ"سبوتنيك" عن اعتماد البرازيل النهج الأوروبي في اللعب
18 ديسمبر 2021, 12:35 GMT
ونشرت الصحيفة معلومات عن استاد لوسيل توضح موقعه وقدرته الاستيعابية من الجماهير وأهم المباريات التي يستضيفها:
الطاقة الاستيعابية: 80 ألف مشجع.
الموقع: مدينة لوسيل.
المباريات: يستضيف 10 مباريات خلال البطولة.
يستضيف نهائي كأس العالم في الـ 18 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
ولفتت الصحيفة إلى أن تصميم استاد لوسيل مستوحى من الفنار العربي التقليدي، الذي يعتمد على تداخل الضوء والظل.
وأوضحت أنه حصل على تقييم (5 نجوم) من المنظومة العالمية للاستدامة "جي ساس" بفضل التصميم والبناء المتميز.

ما هو مصير استاد لوسيل بعد كأس العالم؟

تقول الصحيفة إنه من المقرر أن يتم تحويل استاد لوسيل بعد بطول كأس العالم قطر 2022 إلى وجهة مجتمعية حيوية تضم وحدات سكنية ومحال تجارية ومدارس وعيادات طبية.
ملعب البيت، ضمن ملاعب قطر في كأس العالم 2022 بسعة 60 ألف متفرج - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
ما مصير استادات قطر بعد انتهاء مونديال 2022؟
31 أغسطس, 16:31 GMT
كما سيتم تفكيك الجزء العلوي من المدرجات والتبرع بها لدعم المشروعات الرياضية في الدول التي تحتاج إلى بنية تحتية رياضية.
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