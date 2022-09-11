https://sputnikarabic.ae/20220911/معلومات-عن-استاد-لوسيل-الذي-يستضيف-نهائي-كأس-العالم-قطر-2022-1067597411.html
معلومات عن استاد لوسيل الذي يستضيف نهائي كأس العالم قطر 2022
معلومات عن استاد لوسيل الذي يستضيف نهائي كأس العالم قطر 2022
تواصل قطر بناء الملاعب والتجهيزات الخاصة بكأس العالم قطر 2022، استعدادا لانطلاق البطولة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T15:07+0000
2022-09-11T15:07+0000
2022-09-11T15:07+0000
رياضة
قطر
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وسيكون استاد لوسيل، هو أكبر ملاعب كأس العالم، كما تقول صحيفة "العرب" القطرية، التي نشرت معلومات عنه بصفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الأحد.ونشرت الصحيفة معلومات عن استاد لوسيل توضح موقعه وقدرته الاستيعابية من الجماهير وأهم المباريات التي يستضيفها:ولفتت الصحيفة إلى أن تصميم استاد لوسيل مستوحى من الفنار العربي التقليدي، الذي يعتمد على تداخل الضوء والظل.وأوضحت أنه حصل على تقييم (5 نجوم) من المنظومة العالمية للاستدامة "جي ساس" بفضل التصميم والبناء المتميز.ما هو مصير استاد لوسيل بعد كأس العالم؟تقول الصحيفة إنه من المقرر أن يتم تحويل استاد لوسيل بعد بطول كأس العالم قطر 2022 إلى وجهة مجتمعية حيوية تضم وحدات سكنية ومحال تجارية ومدارس وعيادات طبية.كما سيتم تفكيك الجزء العلوي من المدرجات والتبرع بها لدعم المشروعات الرياضية في الدول التي تحتاج إلى بنية تحتية رياضية.
https://sputnikarabic.ae/20211218/لوسيل-يحتضن-نهائيا-استثنائيا-كافو-يتحدث-لـسبوتنيك-عن-اعتماد-البرازيل-النهج-الأوروبي-في-اللعب-1054301083.html
https://sputnikarabic.ae/20220831/ما-مصير-استادات-قطر-بعد-انتهاء-مونديال-2022؟-1067110005.html
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رياضة, قطر
معلومات عن استاد لوسيل الذي يستضيف نهائي كأس العالم قطر 2022
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تواصل قطر بناء الملاعب والتجهيزات الخاصة بكأس العالم قطر 2022، استعدادا لانطلاق البطولة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وسيكون استاد لوسيل، هو أكبر ملاعب كأس العالم، كما تقول صحيفة "العرب" القطرية، التي نشرت معلومات عنه بصفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الأحد.
18 ديسمبر 2021, 12:35 GMT
ونشرت الصحيفة معلومات عن استاد لوسيل توضح موقعه وقدرته الاستيعابية من الجماهير وأهم المباريات التي يستضيفها:
الطاقة الاستيعابية: 80 ألف مشجع.
المباريات: يستضيف 10 مباريات خلال البطولة.
يستضيف نهائي كأس العالم
في الـ 18 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
ولفتت الصحيفة إلى أن تصميم استاد لوسيل مستوحى من الفنار العربي التقليدي، الذي يعتمد على تداخل الضوء والظل.
وأوضحت أنه حصل على تقييم (5 نجوم) من المنظومة العالمية للاستدامة "جي ساس" بفضل التصميم والبناء المتميز.
ما هو مصير استاد لوسيل بعد كأس العالم؟
تقول الصحيفة إنه من المقرر أن يتم تحويل استاد لوسيل بعد بطول كأس العالم
قطر 2022 إلى وجهة مجتمعية حيوية تضم وحدات سكنية ومحال تجارية ومدارس وعيادات طبية.
كما سيتم تفكيك الجزء العلوي من المدرجات والتبرع بها لدعم المشروعات الرياضية
في الدول التي تحتاج إلى بنية تحتية رياضية.